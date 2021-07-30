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AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor

28 Temmuz 2021, Çarşamba günü, Antalya’nın Manavgat ilçesinde 4 farklı noktadan başlayan, rüzgarın da etkisiyle şiddetini artırarak devam eden yangın felaketi ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

30 Temmuz 2021 Cuma 00:02
AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor

AKUT Manavgat’ta Çalışmalarını Sürdürüyor

Yangının söndürülmesi için çalışmada bulunan AFAD, UMKE, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Türk Telekom Arama ve Kurtarma(TTAKE), SKUT, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ve çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra, AKUT Arama Kurtarma Derneği de aktif olarak görev başında. 

AKUT Alanya, Antalya, Kaş Kalkan ekiplerinin 14 gönüllü ve 4 araçla katıldığı çalışmalarda, şimdiye kadar yangın felaketinden etkilenen 24 yetişkin, 4 çocuk ve 6 hayvan AKUT ekipleri tarafından güvenli bölgeye tahliye edildi. Çalışmalara katılmak üzere AKUT Ankara, Niğde ve Fethiye ekipleri hazır beklerken AKUT İstanbul ekibi de bölgeye lojistik destek sağlıyor.

Ayrıca, AKUT Marmaris, AKUT Mersin ve AKUT Bodrum ekipleri de bölgelerinde çıkan yangınları söndürme çalışmalarına destek olmak üzere operasyonlara dahil oldular. 

Recep Şalcı: “İmkanlarımızı Seferber Ediyoruz”

AFAD, UMKE, İHH, TTAKE, SKUT, TRAC, itfaiye ekipleri ve AKUT olmak üzere tüm yardım kuruluşlarının imkanlarını seferber ederek Manavgat’a koştuğunu belirten AKUT Başkanı Recep Şalcı, başta Antalya Manavgatlılar olmak üzere tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak “Son edindiğimiz bilgiye göre 3 vatandaşımızın yanı sıra, yüzlerce hayvan ve ağacımızı kaybettiğimiz Manavgat’ta acımızın daha da büyük boyutlara gelmesini önlemek adına var gücümüzle çalışıyoruz.” dedi.

Anahtar Kelimeler:
AKUTManavgat
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