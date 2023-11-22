Alexandra Cousteau | Okyanusları kurtarmak için önümüzde 10 yılımız var

‘’Okyanusları kurtarmakiçin önümüzde 10 yılımız var’’

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week’e katılacak olan ‘Denizlerin Efendisi’ Kaptan Cousteau’nun torunu sürdürülebilirlik aktivisti Alexandra Cousteau: ‘’Gelecek on yıl, her birimizin bağlı olduğu tek küresel okyanusumuzun geleceğini belirleyecek. Büyükanne ve büyükbabalarımızın bir zamanlar bildiği bolluğu geri kazanmaya yönelik bu ortak fırsat, farklılıklarımızın ötesine bakmamızı ve iddialı çözüm yeniliklerini benimsememizi gerektiriyor’’

Araştırmalara göre dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda tahmini 171 trilyondan fazla plastik parça bulunuyor. Bilim insanları, okyanuslardaki plastik yoğunluğuna ilişkin önlem alınmadığı takdirde 2040'a kadar atıkların neredeyse 3 kat artabileceği uyarısında bulunuyor.katılacağı en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week öncesi önemli bir çağrıda bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğe katılacak olan Alexandra‘’Gelecek on yıl, her birimizin bağlı olduğu tek küresel okyanusumuzun geleceğini belirleyecek. Büyükanne ve büyükbabalarımızın bir zamanlar bildiği bolluğu geri kazanmaya yönelik bu ortak fırsat, farklılıklarımızın ötesine bakmamızı ve iddialı çözüm yeniliklerini benimsememizi gerektiriyor’ dedi.

2050’de okyanuslar boş bir yer olacak

Alexandra Cousteau ‘’Mikroplastikler artık yediğimiz balıklarda, hatta yemeğimize serptiğimiz deniz tuzunda bile mevcut. Mevcut eğilimler devam ederse 2050 yılında okyanuslar trajik derecede üzücü, kirli ve boş bir yer olacak’’ diye konuştu. Dedesi ve babası gibi hayatını okyanuslara ve su kaynaklarına adayan Alexandra Cousteau, dünyada su sıkıntısı çeken bölgeleri geziyor, araştırmalar yapıyor, fotoğraflar ve belgeseller çekiyor.