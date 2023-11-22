Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 18°
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alexandra Cousteau | Okyanusları kurtarmak için önümüzde 10 yılımız var

Belgesel filmlerin en önemli isimlerinden, ‘Denizlerin Efendisi’ Kaptan Cousteau’nun torunu dedesinin izinden gidiyor. Alexandra Cousteau'dan insanlığa önemli çağrı

22 Kasım 2023 Çarşamba 11:56
Alexandra Cousteau | Okyanusları kurtarmak için önümüzde 10 yılımız var






‘’Okyanusları kurtarmakiçin önümüzde 10 yılımız var’’

 

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week’e katılacak olan ‘Denizlerin Efendisi’ Kaptan Cousteau’nun torunu sürdürülebilirlik aktivisti Alexandra Cousteau: ‘’Gelecek on yıl, her birimizin bağlı olduğu tek küresel okyanusumuzun geleceğini belirleyecek. Büyükanne ve büyükbabalarımızın bir zamanlar bildiği bolluğu geri kazanmaya yönelik bu ortak fırsat, farklılıklarımızın ötesine bakmamızı ve iddialı çözüm yeniliklerini benimsememizi gerektiriyor’’

Araştırmalara göre dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan okyanuslarda tahmini 171 trilyondan fazla plastik parça bulunuyor. Bilim insanları, okyanuslardaki plastik yoğunluğuna ilişkin önlem alınmadığı takdirde 2040'a kadar atıkların neredeyse 3 kat artabileceği uyarısında bulunuyor. Fransız okyanus uzmanı ve kaşif Jacques-Yves Cousteau, bizim bildiğimiz adıyla Kaptan Cousteau'nun torunu Alexandra Cousteau, katılacağı en büyük inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week öncesi önemli bir çağrıda bulundu. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin düzenlediği etkinliğe katılacak olan Alexandra Cousteau ‘’Gelecek on yıl, her birimizin bağlı olduğu tek küresel okyanusumuzun geleceğini belirleyecek. Büyükanne ve büyükbabalarımızın bir zamanlar bildiği bolluğu geri kazanmaya yönelik bu ortak fırsat, farklılıklarımızın ötesine bakmamızı ve iddialı çözüm yeniliklerini benimsememizi gerektiriyor’ dedi.

2050’de okyanuslar boş bir yer olacak

 

Alexandra Cousteau ‘’Mikroplastikler artık yediğimiz balıklarda, hatta yemeğimize serptiğimiz deniz tuzunda bile mevcut. Mevcut eğilimler devam ederse 2050 yılında okyanuslar trajik derecede üzücü, kirli ve boş bir yer olacak’’ diye konuştu. Dedesi ve babası gibi hayatını okyanuslara ve su kaynaklarına adayan Alexandra Cousteau, dünyada su sıkıntısı çeken bölgeleri geziyor, araştırmalar yapıyor, fotoğraflar ve belgeseller çekiyor. 

Son Güncelleme: 22.11.2023 12:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AKP'li vekiller korgenerale kurdela tutturdu
AKP'li vekiller korgenerale kurdela tutturdu
Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!
Meteoroloji uyardı | İstanbul'a kar geliyor!
AFAD, Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geliyor
AFAD, Meteoroloji ve AKOM'dan uyarı üstüne uyarı geliyor
Olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu
Olumsuz hava koşulları ulaşımı vurdu
Skuter hız sınırı 12.5 KM'ye düşürüldü
Skuter hız sınırı 12.5 KM'ye düşürüldü
Candan kardeşlerin babası Hakan Candan hesabını kapattı
Candan kardeşlerin babası Hakan Candan hesabını kapattı
İBB ekipleri yağmur alarmında
İBB ekipleri yağmur alarmında
AFAD sarı ve turuncu uyarı verdi, o illeri uyardı
AFAD sarı ve turuncu uyarı verdi, o illeri uyardı
Ocak başkanı şikayet etti, RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı
Ocak başkanı şikayet etti, RTÜK muhalif kanallara ceza yağdırdı
Işıner Güngör | Diplomasideki yetersizliklerin bedeli ağır oluyor
Işıner Güngör | Diplomasideki yetersizliklerin bedeli ağır oluyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim