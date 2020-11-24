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Almanya'ya misliyle karşılık verilmeli 

Türk ticaret gemisinin, Alman askerleri tarafından uluslararası sularda hukuksuz olarak durdurulup aranmasının ardından gözler Ankara'ya çevrildi. Türkiye'nin Almanya'ya misliyle karşılık vermesi isteniyor.

24 Kasım 2020 Salı 09:45
Almanya'ya misliyle karşılık verilmeli 

Almanya'ya misliyle karşılık verilmeli 


Türkiye ile Almanya arasında tarihte eşi benzeri görülmemiş yeni bir kriz önceki gün Akdeniz'in uluslararası sularında yaşandı. Türk-Alman ilişkilerini zehirleyen olay ikinci 'Çuval hadisesi' olarak yorumlanırken, iki ülke arasında 100 yıllık ittifak ilişkisi ile NATO müttefikliğinin derin yara aldığı bildiriliyor. 

Alman askerlerinin, Türk ticaret gemisine hukuksuz müdahalesinin, sivil personele silah çekilerek 'Esir' muamelesi yapılmasının kabul edilemez olduğunu belirten siyasi çevreler Almanya ve İtalya'ya misliyle mukabele edilmesi talebinde bulundular.
Akdeniz'de Türk varlığının AB tarafından silah kullanılarak engellenmek istendiği yorumunu yapan aynı çevreler son olayın uluslararası hukuk kurallarına aykırı olduğunu belirterek "Sayıları birden fazla olmak Alman ticaret gemisi aynı şekilde ve aynı yöntemle ve aynı süre ile alı konulmalı. Hukuk kuralları yerine güçten anlayan batılı ülkelere misli ile karşılık verilmeli" değerlendirmesi yapılıyor.

GEMİDE BİR ŞEY YOK İTİRAFI

Komuta merkezi İtalya'nın başkenti Roma'da olan İrini Operasyonu'ndan Akdeniz'de Türk gemisine yönelik denetime ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İrini Operasyonu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 2292 ve 2526 sayılı kararlarının uygulanması çerçevesinde, 'Roseline A' isimli Türk bayraklı genel kargo gemisine çıktı ve Libya'ya yönelik silah ambargosuna ilişkin incelemelerde bulundu." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İrini Operasyonu'nun ilgili BMGK kararlarına uygun olarak bayrak devletinin onayını almak için "iyi niyetle çaba sarf ettiği" iddia edilirken, şu ifadelere yer verildi:

"Bayrak devletinden cevap alamayan Alman Hamburg Fırkateyni ekibi, Bingazi Limanı'nın yaklaşık 160 deniz mili kuzeyindeki uluslararası sularda gemiye çıktı. Gemi kaptanı ve mürettebatı, gemiye çıkarma sırasında işbirliğine açık bir tavır sergiledi. Bayrak devleti, geminin incelenmesine izin vermediğini bildirdiğinde, İrini Operasyonu, gemide hiçbir yasa dışı malzeme izine rastlanmayan arama faaliyetini durdurdu ve gemi yoluna devam etmek üzere bırakıldı."

ANKARA HUKUK DIŞI ARAMAYA SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "AB'nin, meşru Libya hükümeti, NATO ve ülkemizle istişare etmeden başlattığı İrini Harekatı son operasyonuyla taraflı olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. Darbeci Hafter'e gelen silah desteğini denetlemeyen, aksine meşru Libya hükümetini cezalandırmayı hedefleyen bu tartışmalı harekat çerçevesinde bir Alman fırkateyni tarafından yük gemimize karşı gerçekleştirilen bu hukuksuz müdahaleyi şiddetle kınıyorum." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy da gemiye müdahalenin Türkiye’nin rızası olmadan yapıldığını belirterek, "İrini operasyonu, taraflı bir operasyondur. Darbeci Hafter'e gelen silah desteklerini denetlemeyen, keyfi uygulamalarda bulunulan, meşru Libya hükümetini cezalandırmaya yönelik bir harekattır." ifadesini kullanmıştı.

MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

İyi Parti Genel Başmanı Meral Akşener, "Önceki gün Akdeniz'de yaşanan olay bizim için bir milli güvenlik meselesidir. Alman fırkateyninin hukuksuz araması bir nevi sınır ihlalidir. Şüphe durumunda yapılması gereken Türkiye'ye bilgi verilmesidir. Tam aksini yapıp baskın yapmayı tercih ettiler. Bunu basit bir işmiş gibi geçiştiremeyiz. Hükümetten atması gereken gerekli adımları bekliyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:
GEMİ ARAMAAlmanyaIrini
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