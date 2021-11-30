Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Alparslan Türkeş Vakfı için suç duyurusunda bulunuyor

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz düzenledikleri anma törenine yapılan saldırı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

30 Kasım 2021 Salı 17:09

Alparslan Türkeş Vakfı saldırganlar için suç duyurusunda bulunuyor

Merhum Alparslan Türkeş'i doğum gününde anmak için toplananlara yönelik saldırının ardından Devlet Bahçeli, Mansur Yavaş'ı açıkça tehdit ederken, saldrıganlar için suç  duyurusunda bulunuldu.

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz düzenledikleri anma törenine yapılan saldırı hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Yılmaz, “Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir” dedi.

Alparslan Türkeş Vakfı Genel Sekreteri Alparslan Yılmaz, geçtiğimiz pazar günü eski MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in anma etkinliğinde düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saldırının “nahoş, insanlığa sığmayacak, ülkücü geleneğe, töreye, edep ve adaba aykırı” diye değerlendirildiği açıklama şöyle:

“Vakfımız yeni kurulmuş bir Vakıf değildir, Vakfımız 1997 yılında Seval Türkeş, Ahmet Kutalmış Türkeş ve Ayyüce Türkeş tarafından kurulmuştur. Kuruluşunda ve devamında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin katkısı ve ilgisi olduğu yalanını ortada dolaştırılan Sayın Mansur Yavaş'ın alakası yoktur.

“PARTİYE YAKIN BİR TAVRIMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Merhumun 104. doğum günü anmasında da karar ve uygulama aşamasında hiçbir kimsenin dahli söz konusu değildir. Toplantının düzenlenmesi kararı, iradesi ve uygulaması ‘kimsenin eli altında’ gelişmiş bir hadise değildir. Karar mercii, sadece Vakıf yönetimimizdir. Toplantıdan bir gün önce sosyal medyada dolaşan mesajdaki iddiaların tamamı gerçek dışıdır. Vakfımız siyaset dışı ve siyaset üstü bir kuruluş olup, hiçbir siyasi kurum ve belediye ile organik ilişkili değildir. Bir partiye karşı olmak veya başka bir partiye/ partilere yakın olmak gibi bir tavrımız söz konusu değildir.

“SALDIRININ YÖNETENİ BELLİ”

Yapılan çirkin saldırının yöneteni bellidir. Bütün video görüntüleri ile failler apaçık belli olan kişilerdir. Cumhuriyet savcılıklarının ve emniyet güçlerinin resen işlem yapmaması talihsizliktir. Saldırganlar polis bilgisi altında salona girmiş daha sonra da yine polisin himayesi ile salondan kaçırılıp, selametle uğurlanmışlardır. Görüntü kayıtları çok açıktır. Bugün Cumhuriyet Savcılığına gerekli şikâyette bulunacağız. Yenimahalle Demetevler Karakolunda saldırıda yaralanarak rapor alan kişilerin şikâyet başvuruları söz konusudur. Bu kişiler video görüntüleri sonrasında kendilerini darp eden kişiyi teşhis etmiş bulunmaktadırlar. Bu kişi elini kolunu sallayarak gezmektedir. Bütün ilgilileri, yetkilileri görevlerini hakkıyla yapmaya ve hukukun gereğini yerine getirmeye davet ediyoruz.”

Son Güncelleme: 30.11.2021 17:44
Anahtar Kelimeler:
Türkeş Vakfı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​
İstanbul'da fırtına akşama kadar etkili olacak​​​
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Türkiye'nin büyük bölümü için turuncu alârm
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Meteoroloji yeniden uyardı | Saatte 100 KM hızla geliyor
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi
Rize'de öğrenci yurdunda yangın | Öğrenciler tahliye edildi
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
İstanbul'da fırtına sonrası İBB ekipleri seferber oldu
Lodos kabusu İstanbul'da can aldı, ulaşım durdu
Lodos kabusu İstanbul'da can aldı, ulaşım durdu
Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var
Geçinemiyoruz eylemlerine polis müdahale etti, 17 gözaltı var
Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri
Ankara'da ucuz ekmek kuyruğu görüntüleri
Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı
Dansözlü gece ortalığı karıştırdı | Bakanlık açıklama yaptı
Kavala için aynı karar | İki davanın tek tutuklu sanığı
Kavala için aynı karar | İki davanın tek tutuklu sanığı

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim