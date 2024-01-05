Anadolu Ateşi, kiraladığı tarlaya çöküyor mu?

Bir döneme damgasını vuran Anadolu Ateşi adlı dans grubunun gösterilerini yaptığı alan adliyelik oldu. Bir vatandaştan kiraladığı tarlayı mahkeme kararına karşı 19 aydır tahliye etmeyen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Antalya'nın Serik ilçesindeki alanı geri talep eden mülk sahibi Hüseyin Avni Aykol 39.9 dönümlük tarlayı geri vermemekte direniyor. Aspendos Arena'yı boşaltmayan Mustafa Erdoğan'ın ise kendini 'Antalya bir tiyatro kaybedecek' diyerek savunduğu bildiriliyor. Mahkemenin yıkım kararı verdiği Aspendos Arena’ya yönelik dava öncesi bilirkişi raporuna ise izinsiz kazı ve tarlanın tarım alanı vasfından çıkarılması için taşla doldurulduğu iddiaları var. Cumhuriyet Gazetesi'nde Rengin Temoçin imzasıyla yayınlanan habere göre mahkeme kararına direnen Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın davacı vatandaşa verdiği zararı tanzim etmesi bekleniyor.

Antalya Serik ilçesinde 2008 yılına kadar Aspendos Antik Tiyatrosu’nda sahneye çıkan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, 2 bin yıllık antik tiyatronun restorasyon işlemleri nedeniyle gösterilerini durdurdu. O dönem Aspendos Antik Tiyatro’ya yakın bölgede, Hüseyin Avni Aykol’a ait 39.9 dönümlük arazinin kiralanan 25 dönümlük alanında Aspendos Arena kuruldu.

Akyol, taşınmazı Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’na kiraladı. Ancak daha sonra kira sözleşme süresinin dolması üzerine Aykol, dans topluluğunun alandan çıkmasını ve taşınmazın mahkeme kararına uyularak boş şekilde teslim edilmesini istedi. 19 ay önce tahliye kararı verildi. İlk tahliye kararının ardından dosya bir üst mahkemeye gitti, daha sonrasında ikinci tahliye kararı onandı. Taşınmaza ilişkin tahliye kararı mülk sahibi Aykol lehine kesinleşti. Ancak iddiaya göre Anadolu Ateşi Dans Topluluğu söz konusu alanı tahliye etmedi.

Aspendos Arena’nın bulunduğu arazinin, Antalya Toprak Koruma Kurulu’nca tarım arazisi statüsünden çıkarılmasına ilişkin kararı, Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi’nce iptal edilmişti.

Mülk sahibil, “” dedi.

Avukat Bengünil Işık, “Taşınmaz tahliye edilemesin diye sürüncemede bırakılan işlemler var” diye konuştu.

‘SÜREÇ DEVAM EDİYOR’

İddiaların odağındaki Anadolu Ateşi Dans Topluluğu Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan ise “Yargı süreci devam ediyor. Umarım bir uzlaşma yoluyla çözülür. Antalya bir tiyatroyu kazanmış olur” yanıtını verdi.

Serik İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından arazinin 20 bin 842 metrekarelik kısmının Aspendos Arena Gösteri Merkezi yapılmak suretiyle toprağın doğal yapısının bozulduğu tespit edilmiş, firma sahibine 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu” kapsamında 454 bin 814 TL idari para cezası uygulanmıştı.



