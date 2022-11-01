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Anahtarı unutulan evin kapısını kedi açtı

Kedi dostları bugün sosyal medyada yayınlanan görüntüleri heyecanla paylaştı. Anahtarını evde unutan bir sosyal medya kullanıcısı çilingir çağırmak yerine kapıyı kedisine açtırdı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

01 Kasım 2022 Salı 14:23
Anahtarı unutulan evin kapısını kedi açtı

Anahtarı unutulan evin kapısını kedi açtı


Sosyal medyada Yasin T. adlı bir kullanıcı evine geldiği sırada anahtarı içeride unuttuğunu fark etti. Kapıda kalan adam, çilingir çağırmak üzereyken evdeki kedisi aklına gelince ona seslendi. Görüntülerde, anahtarını unutan adamın eve girmek için önce kedisine seslendiği görüldü. 


Kedinin kapıyı açma anları izleyenleri şaşırtırken, sahibinin daha sonra ona kapıyı açan kediye ' Bunu başkasına sakın yapma oğlum, hırsız gelir sonra kapıyı açarsın' dediği anlar dikkat çekti.

Yasin T. paylaşımına, "Anahtarımı evde unutmuşum dışarıda kaldım çilingir falan kafada kurup düşünürken aklıma bir çözüm geldi çok pratik bir kapı açma yöntemi izleyin görün" notunu düştü.

Yasin T. daha sonra kapıyı kedinin açtığına inanmayan sosyal medya kullanıcıları için kedinin içerden kapıyı açma görüntülerini paylaştı.


 

Anahtar Kelimeler:
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