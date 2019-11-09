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Antalya'da siyanürlü facia, 4 kişilik aile yok oldu

İstanbul'da yaşanan ve 4 kardeşin can verdiği siyanürlü dehşetin ardından ikinci acı haber Antalya'dan geldi. 4 kişilik ailenin siyanür yüzünden öldüğü sanılıyor.

Antalya'da siyanürlü facia, 4 kişilik aile yok oldu

İstanbul'da yaşanan ve 4 kardeşin can verdiği siyanürlü dehşetin ardından ikinci acı haber Antalya'dan geldi. 4 kişilik ailenin siyanür yüzünden öldüğü sanılıyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 08:48
Antalya'da siyanürlü facia, 4 kişilik aile yok oldu

Antalya'da siyanürlü facia, 4 kişilik aile yok oldu


Siyanürlü ölümlere bir yenisi daha eklendi. İzmir Bayraklı ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında anne ve babasını siyanürle öldüren Mahmut Can Kalkan'ın yargılanması devam ederken, İstanbul Fatih'te 4 kişilik Yetişkin ailesinin toplu ölümüne neden olan siyanür yeni bir faciayla Türkiye'nin gündeminde. 


Antalya'da 8 katlı bir binanın en üst katında oturan 4 kişilik aile ölü bulundu. Evdeki cesetlerin Selim Şimşek (36), eşi Sultan Şimşek (38) çocukları Ceren Şimşek (9) ve Ali Çınar Şimşek'e (5) ait olduğu tespit edildi. Şimşek Ailesi'nin siyanür nedeniyle öldükleri üzerine duruluyor

Antalya'da sabah karşı saat 02.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi 1315 Sokak Talip Yörükoğlu Apartmanı'nda akılalmaz bir olay meydana geldi. Şimşek Ailesi'nden haber alamayan bir yakını, dün saat 20.00 sıralarında eve geldi. Zile basan yakını, kapının açılmaması üzerine geri döndü.

Gece yarısı yeniden eve gelen aynı kişi, yine kapının açılmaması üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Cumhuriyet savcısının talimatıyla kapıyı çilingir yardımıyla açtı.


BABA VE ÇOCUKLARI EL ELE

Edinilen ilk bilgilere göre eve giren polis ekipleri, salonda Selim Şimşek ve çocukları Ceren ile Ali Çınar'ın ele ele cansız bedenlerini buldu. Evin diğer bölümlerini de kontrol eden polis, banyoda da anne Sultan Şimşek'in cesedini buldu.

SİYANÜR ENDİŞESİYLE BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Polis ekipleri site çevresinde güvenlik önlemi alırken, gelen sağlık görevlileri yaptıkları incelemede Şimşek Ailesi'nin siyanür zehirlenmesine bağlı ölmüş olabileceğini belirtti. Bunun üzerine polis ekipleri, diğer dairelerin kapısını çalarak binayı boşalttı.

Evlerinden çıkan bina sakinlerinin bir kısmı yakınlarının evlerine giderken bazıları ise park ve otobüs duraklarında oturdu. Polis, ilaçlarını almak isteyen bina sakinlerinin tek tek evlerine girmesine izin verdi. Sokak ise araç ve yaya trafiğine kapatıldı.


AFYON'DAN ÖZEL EKİP GELECEK

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD)ekipleri özel kıyafetler giyerek binada ve çevresinde inceleme başlattı. Dairede siyanür bulunup bulunmadığının tespiti için Afyonkarahisar'dan Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekibi talep edildi.

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