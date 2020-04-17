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Askeri birliklerde terhisler bir ay ertelendi

Koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerveesinde askeri birliklerde terhisler bir ay süreyle ertelendi. Karar bugün yürürlüğe girdi.

17 Nisan 2020 Cuma 09:56
Askeri birliklerde terhisler bir ay ertelendi

Askeri birliklerde terhisler bir ay ertelendi



Türkiye'nin koranavirüse karşı verdiği mücadelede alınan önlemler çerçevesinde askere alma ve terhislerde yeni düzenlemeler yapıldı. Terhislerin 1 ay ertelenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak


Buna göre, 1 Kasım 2019-1 Aralık 2019 tarihleri arasında silah altına alınan erbaş ve erlerin askerlik hizmet süresi bir ay uzatılacak.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Bugüne kadar Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde gözümüz gibi sakındığımız Mehmetçik ile yeni gelecek evlatlarımızın salgına karşı korunması maksadıyla daha önce kritik dönemlerde uyguladığımız gibi nisan ayında askere alınacak 53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TerhisTerhisler
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