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Atatürk Orman Çiftliği parsel parsel yok ediliyor

Atatürk Orman Çiftliği'nde talan dinmek bilmiyor. AKP iktidarları boyunca yürütülen AOÇ yağmasına yeni gerekçe 'Vatandaşın yiyecek alması için büfe ihtiyacı' gösterildi, 6 dönüm alan ihaleye çıkarıldı

14 Ağustos 2022 Pazar 15:37
Atatürk Orman Çiftliği parsel parsel yok ediliyor

Atatürk Orman Çiftliği parsel parsel yok ediliyor


Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk halkına miras bıraktığı Atatürk Orman Çiftliği, AKP döneminde, yol, alt geçit, alp yapı, kamu yatırımı bahanesiyle delik deşik edildi. 'Vatandaşın ihtiyacı' gerekçesine sığınılarak şimdi de 6 dönüm alan büfe için ayrıldı. 


Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü'ne sert tepki: İstifa edin gidin

Atatürk Orman Çiftliği’nde 6 bin 545 metrekarelik alan, spor tesisine gelen halkın yiyecek- içecek ihtiyacının karşılanması için 10 yıllığına kiralanacak. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor” diyerek alanının kiralanacak olmasına tepki gösterdi.


Atatürk Orman Çiftçiliği’ndeki 252 metrekaresi kapalı, 6 bin 293 metrekaresi açık olmak üzere toplam 6.545 metrekarelik alan 10 yıllığına kiralanacak.


Bugün Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, kiralama gerekçesi olarak “spor tesisleri ve alanları ile tesis ve alanlara gelen halkın yiyecek-içecek ihtiyaçlarının karşılanması” gösterildi.

Alanı kiralamak isteyenler 25 Ağustos 2022 tarihine kadar Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü’ne tekliflerini sunabilecek. İlana göre; alana aylık 17 bin lira KDV kira ödenecek ve 61 bin 200 lira peşinat yatırılacak.

Alanın kiralanmasına Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, sosyal medya hesabından “Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, Atatürk'ün halkına emaneti olan Atatürk Orman Çiftliği alanlarını yönetemiyor. Kiralamalar ve tahsislerle emlakçılık yapıyor. Bugün de Resmi Gazete’de bir kiralama alanı daha var. İstifa edin gidin” diye tepki gösterdi.

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