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Aylin Sözer Cinayeti | Katil için ömür boyu hapis istendi

Öğrencilerinin ve binlerce insanın 'İyilik Meleği' Öğretim Üyesi Dr. Aylin Sözer'i evinde hunharca hislerle öldüren katil zanlısı Kemal Ayyıldız hakkında soruşturma nihayet tamamlandı. 

10 Haziran 2021 Perşembe 21:50
Aylin Sözer Cinayeti | Katil için ömür boyu hapis istendi

Aylin Sözer Cinayeti | Katil için ömür boyu hapis istendi

İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Aylin Sözer'i yaşadığı evine girerek hunharca öldüren, kendisini de talihsiz kadının sevgilisi olduğunu iddia ederek ceza indirimi almaya kalkışan katil zanlısı için 5 ayrı suçtan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ve 35 yıl 6 ay kadar da hapis cezası isteniyor.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz 29 Aralık 2020’de Maltepe'de evinde Dr. Aylin Sözer’i (48) öldüren şüpheli Kemal Ayyıldız (32) hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamlandı.

İddianamede şüpheli Ayyıldız’ın "Tasarlayarak bir suçu gizlemek delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Ayrıca şüpheli Ayyıldız’ın "Silahla konutta yağma", "Mala zarar verme", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması" ve "Bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında nitelikli hırsızlık" suçlarından toplamda 16 yıl 5 aydan 35 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi.

İddianamede şüpheli Kemal Ayyıldız hakkında haksız tahrik nedeni oluşturan davranışlar tespit edilmediğinden verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmaması talep edildi. Ayyıldız’a verilecek cezada takdiri indirim hükümlerinin uygulanmaması da istendi. 

Katil zanlısı Kemal Ayyıldız adlı zanlı, soğuk kanlılıkla işlediği cinayetin artından suç delillerini ortadan kaldırmak için talihsiz kadının yaşadığı evi ateşe vermeye kalkışmıştı.

IBAN GÖNDEREN KİŞİNİN DE HAPSİ İSTENDİ

Ayrıca bir diğer şüpheli Murat D. hakkında da olay günü Kemal Ayyıldız’a IBAN gönderdiği gerekçesiyle "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçuna teşebbüs" suçundan 9 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapsi talep edildi. Hazırlanan iddianamede Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianame kabul ederse şüpheliler hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
Aylin SözerCinayetiMaltepe
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