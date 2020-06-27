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Bahçelievler'de patlama | İki binna birbirinden ayrıldı

Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir binanın giriş katında meydana gelen patlamada 3 kişi yaralandı, patlamanın şiddetiyle bitişik iki bina birbirinden ayrıldı.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:59
Bahçelievler'de patlama | İki binna birbirinden ayrıldı


Bahçelievler'de patlama | İki binna birbirinden ayrıldı



İstanbul Bahçelievler'de bir binada patlama meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu. patlama sırasırda 3 kişi yaralanırken, bitişik iki bina birbirinden ayrıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlama sonucunda çıkan yangını, müdahale ederek söndürdü.

İKİ BİNA BİRBİRİNDEN AYRILDI

Patlamanın gerçekleştiği ve bitişiğindeki bina, birbirinden ayrıldı. İki binanın yanı sıra paraleldeki Sakıp Sabancı Caddesi'nde de bazı iş yerlerinin camlarının kırıldığı görüldü.

Cadde trafiğe kapatılırken aralarında hasar görenlerin de yer aldığı araçlar, bulundukları yerden çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

PATLAMA SIRASINDA 3 KİŞİ YARALANDI

Olayda ilk belirlemelere göre, içeride yaralı halde bulunan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İtfaiye, İGDAŞ ve elektrik işleri ekiplerinin incelemeleri sürüyor.

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