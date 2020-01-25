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Beşir Derneği'nden afetzedelere destek 

Elazığ Sivrice'deki 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yaraların sarılması için sivil toplum kuruluşları bölgeye ulaştı.

25 Ocak 2020 Cumartesi 19:34
Beşir Derneği'nden afetzedelere destek 

Beşir Derneği'nden afetzedelere destek 

Merkez üssü Sivrice Elazığ olan 6.8 büyüklüğünde yıkıcı deprem sonrası Beşir Derneği bölgeye yönlendirilmiş gönüllüleri ile birlikte AFAD koordinesinde çalışmalara başladı. Fatih Sarıyar ekiplerinin çadır kurulumundan, yemek dağıtımına kadar ihtiyaç olanlara her türlü yardımda bulunacağını dile getirdi.

Türkiye'yi sarsan depremin ardından bölgeye insani yardım gönderimi konusunda kamu ve özel sektör kurumları ile STK'lar yarış içinde. Sivrice, Elazığ olan 6.8 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'daki afet düzenlemerine ekiplerini yönlendirdi. AFAD koordinesinde ihtiyaç tespiti yapmaya başladı.Ardından mobil aşevini bölgeye yönlendirerek halka sıcak yemek ikramına başladı. Beşir Derneği Genel Başkanı Fatih Sarıyar açıklamalarda bulundu.


Sarıyar, Depremin Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da ciddi bir şekilde hissedildiğini, artçıların olduğu gece boyunca devam ediyor ve vatandaşların evlerine giremediğini dile getirdi.

Sarıyar, “AFAD ile koordineli bir şekilde ekiplerimiz harekete geçti. Afet Bölgeine sevk edildi. AFAD ile koordineli şekilde katılım gösterdi. ”Diyerek Beşir Derneği'nin afet çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sarıyar, ”Ekiplerimiz, bölgede çadır kurulumu yapıyor, şehrin farklı noktalarında halka çay ve yiyecek ikramına devam ediyorlar. Elazığ Yakup Kılıç Spor Kompleksi Elazığ Valiliği ve AFAD bünyesinde toplanma alanı olarak düzenlemek. Bu kompleks Derneğimize tahsis çalışır. 5 bin kişilik mobil aşevimiz de burada. Elazığ halkı için yemek hazırlarımız devam ediiyor. Bugün inşallah 5000 kişiye sıcak yemek dağıtımı gerçekleştireceğiz.” diyerek afet bölgesinde yaptıkları faaliyetleri dile getirdi.

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