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Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor

Suriye sınırları içerisinde bebek katili DEAŞ ve PKK'lı teröristlere yönelik operasyonun 6. gününde TSK ve ÖSO birlikleri Münbiç ve Ayn El Arab'a doğru yöneldiği öğrenildi.

Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor

Suriye sınırları içerisinde bebek katili DEAŞ ve PKK'lı teröristlere yönelik operasyonun 6. gününde TSK ve ÖSO birlikleri Münbiç ve Ayn El Arab'a doğru yöneldiği öğrenildi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 13:06
Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor

Bordo Bereli'ler ve komandolarımız Münbiç'e ilerliyor


Suriye'de son durum, Barış Pınarı Harekatı'nın 6'ncı gününde TSK ve ÖSO güçlerinin iki yeni hedefi uluslararası arenada büyük yankı uyandırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad ve Resulayn'da kontrolün sağlanmasının ardından, bordo bereliler ve komandolar Münbiç'e takviye güç olarak ilerlemeye başladığı iddia edildi. Gece saatlerinden itibaren hazırlıklara başlayan TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti. 

TERÖR ÖRGÜTÜ ESAD YÖNETİMİ İLE GÖRÜŞTÜ

PYD/YPG/PKK'lı teröristlerden teslim alan rejim güçleri, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sırasında olduğu gibi, Barış Pınarı Harekatı sırasında da Münbiç'e ilerleme planı yaptı. Türkiye öteden beri bu ihtimale karşı olduğunun altını çizerken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Azerbaycan'a hareket etmeden önce yaptığı açıklamada, "Münbiç konusunda kararımızı uygulama aşamasındayız" dedi.

TSK'NIN ÖNCELİĞİ MÜNBİÇ İLÇE MERKEZİ

Barış Pınarı Harekatı başladığı sıralarda Suriye Milli Ordusu Güçleri de Cerablus'tan Münbiç sınırına doğru konuşlandı. Harekâtta öncelikli olan Resulayn ve Tel Abyad bölgelerini teröristlerden arındıran TSK birlikleri, dün geceden itibaren, Münbiç ilçe merkezinde de kontrolün sağlanması için hazırlıklara başladı.


TSK birlikleri, Cerablus'un meskun mahallinden ileriye doğru harekete geçti, bu sabah erken saatlerde intikale başladı. TSK birlikleri tank, obüs ve kirpilerle ilerleyişini sürdürdü. Bölgenin terör örgütü PYD/YPG/PKK tarafından tuzaklanmış olması ihtimali nedeniyle askerler, özel eğitimli köpekler ve cihazlarla mayın ve bomba taraması yaparak, çok dikkatli bir şekilde ilerleyişini sürdürdü. TSK birlikleri, ara ara da havanlarla terör hedeflerini ateş altına aldı.

TSK ve SMO birliklerinin Münbiç ilçe merkezine doğru ilerleyişinin görüntülerini ilk olarak dünyaya servis edilmişti.


 

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Anahtar Kelimeler:
Barış PınarıSuriyeMünbiçKomandolarMavi BerelilerBarış Pınarı Harekatı
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