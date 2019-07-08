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Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 

Trakya, Marmara bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun tamamı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde yağışlı hava sisteminin etkili olması bekleniyor..

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 

Trakya, Marmara bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun tamamı ile Doğu Karadeniz Bölgesi'nin iç kesiminde yağışlı hava sisteminin etkili olması bekleniyor..

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:22
Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 

Bugün hava nasıl olacak? Yağmur beklenen bölgeler 

Temmuz sıcakları kendisini kıyı bölgelerinde artan nem oranları ile birlikte hissettirirken, Marmarı ile Trakya'nın bazı kesimlerinde yağmur bekleniyor. Öğleden sonra ise Doğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında öğleden sonra yağmur bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor. Trakya Bölgesi'nde kuvvetli olması beklenen yağışlar sırasında dolu, yıldırım ve hortum tehlikesine karşı uyarı yapıldı. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM NASIL OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Marmara bölgesinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde akşam saatlerine kadar güneyli ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİK UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara (dolu, yıldırım ve hortum riski ) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA


MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök görültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli'nin güneyi ile Tekirdağ'ın kuzeyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BURSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYON °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Az bulutlu

DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 29°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

BAYBURT °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeyi, Bingöl ve Muş çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra yer yer parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA NASIL OLACAK
Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğu, ilk saatlerde güneydoğu, doğusu öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan, gece saatlerinde güneybatı, doğusu gece saatlerine kadar kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş; İyi.

MARMARA DENİZİ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, sabah saatlerinde batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0m, Görüş: İyi.

EGE DENİZİ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan (10-30 km/sa), Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa), sabah saatlerinde 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi.

AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de batı ve güneybatı, doğusu sabah ve gece saatlerinde güneydoğu, batısı gece saatlerinde kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa), öğle ve akşam saatlerinde batısı 3 ila 5 (20-40 km/sa), Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı, sabah ve gece saatlerinde kuzeyi kuzeydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinde batısı yer yer 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Doğu Akdeniz’de akşam saatlerinde yer yer 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu, Rüzgâr: Kuzey ve kuzeydoğu, öğle saatlerinde kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,50m, Görüş: İyi.

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