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Bugün hava nasıl olacak | Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor

Türkiye'nin büyük bölümü yağmurlu hava sisteminin altına girerken, hava sıcaklıkları 5 derece düşecek. Şemsiyesiz dışarıya çıkmayın.

01 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
Bugün hava nasıl olacak | Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor


Bugün hava nasıl olacak | Yağmur geliyor, sıcaklık düşüyor



Meteoroloji Türkiye genelini uyardı. Son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklıkların kuzey ve doğu illerinde 3 ila 5 derece düşmesi bekleniyor. Yağışların; Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, tüm yurdun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara’nın batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların akşam saatlerine kadar Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Şırnak, Siirt, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari illerimizde kuvvetli olacağı (25-50 kg/m2 ) tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.


İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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