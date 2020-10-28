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Bursa Türk Bayrağı'na dönüştü

Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, şehir merkezi Türkiye'nin 81 ilini simgeleyen dev Bayrağa döndü

28 Ekim 2020 Çarşamba 21:16
Bursa Türk Bayrağı'na dönüştü

Bursa Türk Bayrağı'na dönüştü


Bursa Büyükşehir Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, şehir merkezi Türkiye'nin 81 ilini simgeleyen dev Bayrağa döndü

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlediği farkındalık çalışması Bursalılardan yoğun ilgi gördü. Şehir sınırlarının çizili olduğu Türkiye haritası şeklindeki platformun üzerine şehir maketlerinin yerleştirildiği etkinlikte herkes kendi memleketi ile haritayı tamamladı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın, etkinlikteki son şehir olarak Bursa maketini yerine yerleştirmesi ile tamamlanan Türkiye haritası aynı zamanda Türk bayrağını da oluşturdu. Millî duygularla, Bursalıların coşku ile katılım sağladığı etkinliğe 7’den 77’ye herkes eşlik etti. Etkinlik filminin sonunda Başkan Aktaş, Cumhuriyetin Banisi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına teşekkür ederek “Birlikte cumhuriyetiz, 81 il Türkiye’yiz” dedi.

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