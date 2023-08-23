Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan ve hala kontrol altına alınamayan orman yangını sonrası felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

23 Ağustos 2023 Çarşamba 08:28
Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı

Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı


Havadan, karadan ve denizden gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarına rağmen Çanakkale'de adeta ciğerlerimiz yandı. Yangın felaketinin boyutları ise gün ağarınca ortaya çıktı. 
Çanakkale’de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Çanakkale il merkezinden de göründü. Bir hastanede yatan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevre illerden yardıma çok sayıda söndürme ekibi takviyesi geldi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 6 köy boşaltılırken yangın nedeniyle Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı. 

BÖLGEDE SON DURUM!

Çanakkale'de dün başlayan orman yangını 20 saati aşın süredir devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki son durumu paylaştı. Yerlikaya, "Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."


AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı. 

Paylaşımda, “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.

Son Güncelleme: 23.08.2023 08:59
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleOrman YangınıAFAD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de
BAK Kadıköy, yangın söndürme ekipleri Çanakkale'de
Soframıza gelen zehirlerden 6’sı daha yasaklandı
Soframıza gelen zehirlerden 6’sı daha yasaklandı
Anıtkabre cami | Arsayı Atatürk, okul şartıyla bağışlamış
Anıtkabre cami | Arsayı Atatürk, okul şartıyla bağışlamış
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
Türkiye için en zorlu bir kış mevsimi uyarısı
İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı
İstiklal Caddesi'nde Para Saçanlara gözaltı
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Bakanlık önünde 'Açım' diye bağırdı, kelepçelendi
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı
Çanakkale'de köyler boşaltılıyor | Boğaz ve yollar kapatıyldı
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
635 orman talan edilecek | Dağlara maden işkencesi
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
GATA'yı ipliğe muhtaç ettiler
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor
Ege Bölgesi'nde deprem stresi artıyor

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim