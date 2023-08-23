Çanakkale'de yangın| Felaketin büyüklüğü gün ağarınca ortaya çıktı



Havadan, karadan ve denizden gece boyunca devam eden söndürme çalışmalarına rağmen Çanakkale'de adeta ciğerlerimiz yandı. Yangın felaketinin boyutları ise gün ağarınca ortaya çıktı.

Çanakkale’de orman yangınında hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Yanan alanlar havadan görüntülendi.

Çanakkale’de dün saat 11.30 sıralarında çıkan ve yaklaşık 19 saattir devam eden orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın Çanakkale il merkezinden de göründü. Bir hastanede yatan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevre illerden yardıma çok sayıda söndürme ekibi takviyesi geldi.

HAVADAN MÜDAHALE TEKRAR BAŞLADI

Ekipler günün aydınlanmasıyla birlikte havadan müdahaleye başladı. Yanan alanlar drone ile görüntülendi.

Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği ve helikopterlerin havadan yangına müdahale ettiği görülüyor.

Yangın, rüzgarın da etkisiyle yayıldı. 6 köy boşaltılırken yangın nedeniyle Çan-Çanakkale yolu trafiğe kapatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Kepez bölgesindeki orman yangını nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin, geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatıldığını açıkladı.

BÖLGEDE SON DURUM!

Çanakkale'de dün başlayan orman yangını 20 saati aşın süredir devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölgedeki son durumu paylaştı. Yerlikaya, "Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır" dedi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgeye Milli Savunma Bakanlığı ile, Orman Genel Müdürlüğü, emniyet, jandarma, belediyeler ve özel idarelerden toplam 2 bin 659 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 240 arazöz, 71 su tankeri, 328 diğer araç ile iş makinesi sevk edildiğini belirtti.

Bölgedeki 9 köyde toplam 337 hane ve 1251 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiği bilgisini veren Yerlikaya, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sarıcaeli Köyü Yaşlı Bakım Evinden 72 vatandaşımız tahliye edilerek Terzioğlu KYK Yurduna yerleştirilmiştir. Çanakkale-Çan kara yolu tedbir amaçlı sivil araç trafiğine kapalıdır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Allah, ülkemizi ve milletimizi bütün afetlerden korusun. Geçmiş olsun."



AFAD SON DURUMU AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD), Çanakkale’deki orman yangınlarından 81 vatandaşın dumandan etkilendiğini ve 72 vatandaşın tedavisine devam edildiğini açıkladı.

AFAD, Twitter hesabından Çanakkale’de meydana gelen orman yangınlarını söndürme çalışmalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda, “Damyeri mevkiinde meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bölgeye 2.659 personel 8 uçak 26 helikopter 240 arazöz 71 su tankeri 328 araç ve iş makinesi sevk edilmiştir. Orman yangınında 81 vatandaşımız dumandan etkilenmiş olup, 72 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Bölgedeki 9 köyde toplamda 337 hane 1.251 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmiştir” denildi.