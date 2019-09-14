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Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi yakınlarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çankırı il merkezi başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi yakınlarında 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Çankırı il merkezi başta olmak üzere geniş bir alanda hissedildi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 09:16
Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı

Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı



Son dakika deprem, Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk depremin ardından ikinci deprem haberi Çankırı Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

Ankara ve ilçelerinde yoğun olarak hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.


Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, son deprem Çankırı Çerkes ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi. 
Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem, Ankara il sınırı ile Karabük'e bağlı yerleşim birimlerinde hissedildi

Her iki sarsıntı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz ve Ovacık ilçelerinde de hissedildi.

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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                                  --------------
2019.09.14 09:03:10  40.7595   32.9602        5.0      -.-  5.1  4.8   YESILOZ-CERKES (CANKIRI)                          İlksel
2019.09.14 09:00:29  40.7348   32.9680        5.0      -.-  4.9  4.9   HACILAR-CERKES (CANKIRI)                          İlksel
2019.09.14 07:07:43  37.9050   29.6337        8.3      -.-  1.6  -.-   MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI)                        İlksel
2019.09.14 06:38:29  38.7350   27.9590        8.0      -.-  2.5  -.-   HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA)                       İlksel
2019.09.14 04:58:15  38.2007   41.9103       10.1      -.-  1.5  -.-   AGACPINAR-(BITLIS)                                İlksel
2019.09.14 02:53:45  38.1987   26.5942        7.0      -.-  1.4  -.-   DEMIRCILI-URLA (IZMIR)                            İlksel
2019.09.14 02:20:21  38.3472   43.6003        7.8      -.-  1.5  -.-   HAMURKESEN-GURPINAR (VAN)                         İlksel
2019.09.14 02:19:37  38.5753   43.2492       16.9      -.-  1.1  -.-   BARDAKCI-(VAN)                                    İlksel
2019.09.14 02:16:30  40.0023   26.1228        7.4      -.-  2.6  -.-   UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)            İlksel
2019.09.14 01:56:02  39.1490   41.6872       15.6      -.-  2.8  -.-   UNALDI-VARTO (MUS)                                İlksel
2019.09.14 01:53:52  42.7055   41.7357        3.7      -.-  2.5  -.-   GURCISTAN                                         İlksel
2019.09.14 01:42:36  40.4520   28.7520        4.7      -.-  2.3  -.-   GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)                   İlksel
2019.09.14 01:35:39  39.6073   27.4973        8.2      -.-  1.4  -.-   SARICA-IVRINDI (BALIKESIR)                        İlksel
2019.09.14 00:28:36  39.0558   27.1325        9.2      -.-  2.2  -.-   EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR)                           İlksel
2019.09.14 00:06:43  36.9547   27.5677        8.3      -.-  2.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                          İlksel
2019.09.13 23:23:12  36.8122   27.3002       17.7      -.-  1.9  -.-   KOS ADASI (AKDENIZ)                               İlksel
2019.09.13 22:56:26  40.7712   28.7220        7.2      -.-  1.6  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 21:29:31  38.6452   42.9423        4.4      -.-  2.2  -.-   VAN GOLU                                          İlksel
2019.09.13 21:16:00  40.7587   28.7062        5.4      -.-  2.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 20:59:25  40.7753   28.7173        3.7      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 20:29:08  40.7762   28.7508        5.5      -.-  2.1  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 20:27:21  40.7780   28.6835        7.2      -.-  1.8  -.-   MARMARA DENIZI                                    İlksel
2019.09.13 19:09:35  37.6838   29.7997       28.1      -.-  1.8  -.-   DEREKOY-YESILOVA (BURDUR)                         İlksel
2019.09.13 18:47:47  37.8307   29.6290       13.3      -.-  1.7  -.-   BOZKURT (DENIZLI)                                 İlksel
2019.09.13 18:21:10  38.7750   31.4090        5.1      -.-  2.5  -.-   CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)              İlksel
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Son Güncelleme: 14.09.2019 09:32
Anahtar Kelimeler:
Son Dakika Deprem
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