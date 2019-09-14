Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı
Son dakika deprem, Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk depremin ardından ikinci deprem haberi Çankırı Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
Ankara ve ilçelerinde yoğun olarak hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.
Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, son deprem Çankırı Çerkes ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi.
Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem, Ankara il sınırı ile Karabük'e bağlı yerleşim birimlerinde hissedildi.
Her iki sarsıntı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz ve Ovacık ilçelerinde de hissedildi.
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..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER.................... .....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ..... ......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir...... Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.09.14 09:03:10 40.7595 32.9602 5.0 -.- 5.1 4.8 YESILOZ-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.14 09:00:29 40.7348 32.9680 5.0 -.- 4.9 4.9 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel 2019.09.14 07:07:43 37.9050 29.6337 8.3 -.- 1.6 -.- MECIDIYE-BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.14 06:38:29 38.7350 27.9590 8.0 -.- 2.5 -.- HIROGLU-GOLMARMARA (MANISA) İlksel 2019.09.14 04:58:15 38.2007 41.9103 10.1 -.- 1.5 -.- AGACPINAR-(BITLIS) İlksel 2019.09.14 02:53:45 38.1987 26.5942 7.0 -.- 1.4 -.- DEMIRCILI-URLA (IZMIR) İlksel 2019.09.14 02:20:21 38.3472 43.6003 7.8 -.- 1.5 -.- HAMURKESEN-GURPINAR (VAN) İlksel 2019.09.14 02:19:37 38.5753 43.2492 16.9 -.- 1.1 -.- BARDAKCI-(VAN) İlksel 2019.09.14 02:16:30 40.0023 26.1228 7.4 -.- 2.6 -.- UVECIK ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel 2019.09.14 01:56:02 39.1490 41.6872 15.6 -.- 2.8 -.- UNALDI-VARTO (MUS) İlksel 2019.09.14 01:53:52 42.7055 41.7357 3.7 -.- 2.5 -.- GURCISTAN İlksel 2019.09.14 01:42:36 40.4520 28.7520 4.7 -.- 2.3 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel 2019.09.14 01:35:39 39.6073 27.4973 8.2 -.- 1.4 -.- SARICA-IVRINDI (BALIKESIR) İlksel 2019.09.14 00:28:36 39.0558 27.1325 9.2 -.- 2.2 -.- EGRIGOL-BERGAMA (IZMIR) İlksel 2019.09.14 00:06:43 36.9547 27.5677 8.3 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.13 23:23:12 36.8122 27.3002 17.7 -.- 1.9 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel 2019.09.13 22:56:26 40.7712 28.7220 7.2 -.- 1.6 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 21:29:31 38.6452 42.9423 4.4 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel 2019.09.13 21:16:00 40.7587 28.7062 5.4 -.- 2.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:59:25 40.7753 28.7173 3.7 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:29:08 40.7762 28.7508 5.5 -.- 2.1 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 20:27:21 40.7780 28.6835 7.2 -.- 1.8 -.- MARMARA DENIZI İlksel 2019.09.13 19:09:35 37.6838 29.7997 28.1 -.- 1.8 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR) İlksel 2019.09.13 18:47:47 37.8307 29.6290 13.3 -.- 1.7 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel 2019.09.13 18:21:10 38.7750 31.4090 5.1 -.- 2.5 -.- CUKURCAK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel