Çankırı Çerkeş'de deprem, Çankırı 4.9 ile sallandı





Son dakika deprem, Çankırı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.9 olarak açıklandı. İlk depremin ardından ikinci deprem haberi Çankırı Çerkeş ilçesine bağlı Yeşilöz köyünde meydana geldi. İkinci depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.

Ankara ve ilçelerinde yoğun olarak hissedilen deprem vatandaşlar arasında kısa süreli paniğe neden oldu.



Son depremler, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre, son deprem Çankırı Çerkes ilçesine bağlı Hacılar köyü yakınlarında meydana geldi.

Yer kabuğunun 5 KM derinliğinde oluşan deprem, Ankara il sınırı ile Karabük'e bağlı yerleşim birimlerinde hissedildi.

Her iki sarsıntı Orta, Bayramören, Kurşunlu, Korgun, Şabanözü, Eldivan, Eskipazar, Ilgaz ve Ovacık ilçelerinde de hissedildi.

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