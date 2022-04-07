Cemal Kaşıkçı dosyası resmen kapatıldı



Türkiye'de ülkesinin konsolosluk binasında vahşi yöntemlerle katledilen Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı davası kapatıldı. Türkiye'nin uluslararası hukuk mücadelesi başlattığı, çok sayıda Suud üst düzey ismi ile kraliyet ailesi üyelerinin adının karıştığı cinayet davasında verilen tutuklama kararlarına rağmen, Ankara ani bir kararla dosyayı kapattığını duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arabistan ziyareti öncesi alınan karar hukuk çevrelerinde sert tartışmalara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere, AKP'li Yasin Aktay'ın da yakından takip ettiği Kaşıkçı Davası'nın görüldüğü mahkemede bugün yapılan son duruşmaya, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz de katıldı.

Cengiz duruşma sonrası yaptığı açıklamada "Türkiye vazgeçse bile ben davamdan vaz geçmeyeceğim" dedi.

Kararın alınmasının ardından konuşan Yasin Aktay ise "Çok üzgünüm, 4 yıldır bu dava ile yatıp kalkıyorum, belki de benim bilmediğim bir şey vardır" dedi.

SON DAVAYA SANIKLAR KATILMADI

İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, haklarında yakalama kararı bulunan firari 26 sanık katılmadı.

İstanbul Barosu tarafından görevlendirilen bazı avukatların sanıkları temsil ettiği duruşmada, Kaşıkçı'nın nişanlısı müşteki Hatice Cengiz ile avukatı da hazır bulundu.

Duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, dosya hakkında durma kararı vererek, yargılamanın Suudi Arabistan adli makamlarına devrini kararlaştırdı.