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Çeşme'de yangın büyüyor | Yardım çığlığı

İzmir'de akşam saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayılıyor Çeşme - Ildır bölgesinde alevlerle mücadele devam ediyor.

18 Temmuz 2022 Pazartesi 23:47
Çeşme'de yangın büyüyor | Yardım çığlığı

Çeşme'de yangın büyüyor | Yardım çığlığı


İzmir’in Çeşme ilçesinde otluk alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangının evlere sıçramaması için ekipler müdahalede bulunuyor.


Yangın, saat 22.10 sıralarında Çeşme ilçesine bağlı Ildır Mahallesi’nde çıktı. Alevleri gören yurttaşların durumu bildirmesi üzerine yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Evlere yakın noktada çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Erythrai Antik kenti çevresine yayılan alevler nedeniyle mahalledeki 8 ev, 3 restoran, 3 baraka tedbir amaçlı boşaltırken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

BELEDİYE BAŞKANI: DESTEĞE GELİN

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, yangınla ilgili sosyal medyadan destek çağrısında bulundu. Oran yaptığı paylaşımda yangının büyük olduğu ifade ederek, "Önümüzde büyük yangın var, tankerleriniz dolu olarak desteğe gelin" dedi. 

CHP'Lİ ÖZKAN: CAN YAKAN GÖRÜNTÜLER

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'da kişisel sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkan, paylaşımına şu notu düştü:

"Çeşme'de can yakan görüntüler. Ildır'da felaket büyümeden söndürülmesi tek temennimiz."

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Çeşme Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Ildır merkezde çıkan ve hızla yayılan yangın bölgesinde tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için itfaiye ve belediye ekiplerimiz ile mücadele ediyoruz" denildi.
 

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