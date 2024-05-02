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Çığ altında kalan araç, aylar sonra çıkarıldı

Bahçesaray kara yolu üstünde çığa saplanan ve metrelerce sürüklenen minibüs tam 5 ay sonra yoğun çabanın ardından çıkarıldı.

02 Mayıs 2024 Perşembe 17:53
Çığ altında kalan araç, aylar sonra çıkarıldı






Çığ altında kalan araç, aylar sonra çıkarıldı


Van'da, aralık ayında etkili olan kar ve tipi nedeniyle Van-Bahçesaray kara yolunda, çığla 20 metre sürüklenen minibüs, yaklaşık 5 ay sonra karların erimesiyle ortaya çıktı. 132 gün kapalı olan yol da ulaşıma açıldı.


Van'dan 23 Aralık 2023'te Bahçesaray yönüne ilerleyen Osman Küncü yönetimindeki yolcu minibüsü ve Şahin Sabırlı yönetimindeki 27 AGF 649 plakalı hafif ticari araçtaki 10 kişi, 3 bin rakımlı Karabet Geçidi inişinde kar ve tipiye yakalandı.

Mahsur kalanlar, ekiplerden yardım istedi. Çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatılan bölgeye ekipler ulaşamayınca, araçları terk eden 10 kişi, 9 kilometrelik yolu yürüyerek ilçeye ulaştı.

Terk edilen 2 araç ise daha sonra düşen çığ altında kaldı. Karayolları ekipleri ile bölgeye gelen araç sahipleri, hafif ticari aracı küreklerle çıkardı. Çığın etkisiyle yaklaşık 20 metre savrulan yolcu minibüsüne ise ulaşılamadı.

YOL ULAŞIMA AÇILDI 

Çığ riski nedeniyle 22 Aralık 2023'ten bu yana kapalı olan Van-Bahçesaray kara yolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı.

Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu bugün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.


 

Son Güncelleme: 02.05.2024 18:54
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çığ Altında
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