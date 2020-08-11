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Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var

Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan yangında ahşap ev alev alev yandı. Feci olayda ilk belirlemelere göre 5 vatandışımız can verdi.

11 Ağustos 2020 Salı 22:30
Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var

Çorum Bayat ilçesinde yangın faciası, 5 ölü var



Çorum'da içinde çocukların da buluduğu ahşap ev alevlere teslim oldu. Faciada 3'ü çocuk beş kişi hayatını kaybetti. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.


Çorum'un Bayat ilçesinde 2 katlı ahşap evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangında 5 kişi hayatını kaybetti

Yangın, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı Yatukcu Mahallesi'ndeki Ömer Çetin'e ait 2 katlı ahşap evde çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlı çıkan yangında yükselen alevleri ve dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü. Ekiplerin yaptığı incemelede Ömer Çetin, Yusuf İçuz ve Elif Naz Çetin'in cansız bedenine ulaşılırken, evde olduğu tahmin edilen 2 çocuğu ise ulaşmak için çalışma başlatıldı.

Kayıp olarak aranan Ela Çetin ve Elif İçuz'un da cansız bedenine ulaşıldı. İki çocuğun hayatını kaybetmesiyle yangında 3 olan ölü sayısı 5'e çıktı.

Soğutma çalışmalarının yapıldığı yangındaki 2 çocuğunun cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

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