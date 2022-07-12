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Cübbeli Ahmet'ten vehhabi uyarısı | İç savaş çıkabilir

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmmet Mahmut Ünlü'den Diyanet'e: 'Kontrol kaybedildi, iç savaşı körüklemiş olacaksınız'

12 Temmuz 2022 Salı 23:21
Cübbeli Ahmet'ten vehhabi uyarısı | İç savaş çıkabilir

Cübbeli Ahmet'ten vehhabi uyarısı | İç savaş çıkabilir


'Cüppeli Ahmet' diye bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Kuveytli Vehhabi 'şeyh'i Osman El Hamis'in Sakarya'da camide vaaz vermesi üzerine Diyanet'i uyardı. Diyanet'in bu konuda kontrolü kaybettiğini belirten Ünlü, Vehhabi isimlere izin vermeye devam edilmesi halinde 'iç savaş' tehlikesiyle karşı karşıya kalınacağını öne sürdü.


Sakarya'da bir camide Kuveytli Osman El Hamis isimli "şeyh"in namaz kıldırıp vaaz vermesiyle ilgili bir tepki de İsmailağa cemaatinin önde gelen isimlerinden Ahmet Mahmut Ünlü'den geldi. 

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden bir uyarı açıklaması yapan Ünlü, "Diyânet'i, vehhâbîleri konuşturmama husûsunda uyarıyorum. Aksi takdirde iç savaşa destek vermiş olacaklardır" dedi.

"Diyânet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumdadır. Diyânet'i uyarıyoruz. hangi ırktan ve milletten olursa olsun eğer câmiilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz selefîliğe vehhabîliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız" diyen Ünlü, "Diyânet en kısa zamanda kendine gelmeli, bünyesindeki sapık i'tikâdlı vehhâbî zihniyetli adamları da tespit edip ihrâc etmeli ve câmiileri de mutlakâ kontrol altına almalıdır" uyarısı yaptı.

"CUMHURBAŞKANIMIZI METHETMELERİ ALDATMASIN"

Ünlü, "Ayrıca Akit gazetesinin dağıttığı Vehhâbîlerin en büyük kitabı Kitabu't-Tevhîd'i okumamanız ve evinizde varsa yakmanız husûsunda uyarıyoruz!" dediği açıklaması şöyle tamamladı:

"Sonuç olarak; Osmân el-Hamîs ve Mahmûd el-Hasenât gibi adamların Türkiye'ye giriş çıkışları âcilen iptâl edilmelidir. Şahıslar hakkında isimleri çoğaltabiliriz. Bu adamların sayın cumhurbaşkanımızı methetmeleri ve devletimize sâhip çıkar gibi görünüp Türk bayraklı paylaşımlar yapmaları bizi aldatmamalıdır. Çünkü biz onların Arapça konuştukları diğer videolarında mâturîdîlere, bizim bütün Türk halkının müslümanlarına kâfir dediklerini görüyor ve biliyoruz. Bunlar şu anda kendilerine yer edinmeyi hedefliyorlar, daha sonra da câmiilerde bu kadar kalabalık toplayan bu kişilerin insanlarda büyük etkisi olduğu için onları sokağa dökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tabii böylesi tahrîklerden Arap kardeşlerimiz daha ziyâde etkilenip memlekette iç karışıklığa sebebiyet vereceklerdir. Bundan dolayı devlet büyüklerimizi uyarıyoruz."

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Cübbeli AhmetVehhabi
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