Davutoğlu 'Betona, AVM'ye değil AR-GE'ye tarıma yatırım yapın



Gelecek Partisi Konya il binasının açılışında konuşan Genel Başkan Ahmet Davutoğlu kurucu başkanı Hasan Ekinci ve ekibine teşekkür etti. Hükümete ve AK Parti iktidarına eleştiriler yöneldtn Davutoğlu'nun konuşmasından önemli satırbaşları;

İrfanımızın hikmetimizin medeniyetimizin mayalandığı aziz Konya, candan aziz değerli hemşehrilerim, gelecek yolcuları gelecek gönüllüleri hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Güzel bir başlangıç. Allah'a hamd ediyoruz. Ama önce bir teşekkür bir şükran borcumuz var. Şükran borcumuz şehitlere. Buraya gelmeden önce şehitlerinizi ziyaret ettim.

İkinci teşekkürüm, değerli hemşehrilerime. Bu sabah binlerce araçla bizi Kulu'da, Cihanbeyli ve Altınekin'de bizleri karşılayan hemşehrilyerime teşekkür ediyorum. Bu güzel faaliyeti tertipleyen, konya il teşkilatını kuran Konya İl teşkilatına ve Hasan bey kardeşime teşekkür ediyorum. Bu daha bir başlangıç. Bu heyacanla yola çıkanlar menzile ulaşır.



Cemlerel düştü, ilk cemrede İstanbul İl başkanlığını açtık. Cemre havaya düşmüştü. Cemre suya düştüğünde Ankara il binamızı açtık. Çok şükür bugün cemre toprağa düştü, Konya il başkanlığı binamızı açıyoruz.



Görünen dağın ırağı yok, arkadaşlar Torosları gördük hedefe ulaşacağız.

Biz Konya'da büyüdük, manen ve madden konyanın evladıyız. Konya bizim için bir sığınak, daraldığımızda geldiğimiz yer.

Bizi Konya'dan dışlamak isteyenler, sesimizi kısmak isteyenler, Konya da bilsin ki Türkiye de bilsin ki, halk neredeyse biz orada olacağız, doğru neyse onu söyleyeceğiz.

Bir gelecek inşa etmek için yine yola çıkıyoruz Konya'da yola çıkıyoruz.

Bu sadece bir başlangıç. 1 kasım akşamı bir hedef göstermiştim milletimize, biz bu topraklara muhabbet tohumları ekmeye geldik. Biz Anadolu'nun çocukları çınar olacak muhabbet tohumları ekeceğiz.

Daha düne kadar 'Sayın Başbakanım' diye etrafımızda dolaşanlar bakın şimdi neler yapıyor, türlü engellemelerle tuzaklarla çirkin iftiralarla yarışıyorlar.

Üzülmeyin onlara yine selam vereceğiz. Kim ne derse desin siz sadrece doğru söz söyleyeceksinisz



Konyanın çocuğu Torosların oğlu dediğiniz bu kardeşinize şahit misiniz?

Yakınlarının. çevrelerinin ne Konyada ne de Türkiye'de rant peşinde koşmadığını şahitmisiniz?

Onlar hakaret ettiğinde sabırla beklediğine şahit misiniz?

Davutoğlu, konuşmasında Gelecek Partisi teşkilat üyelerini de uyardı. Davutoğlu hakaret ve iftiralara maruz kalabileceklerini belirterek dikkatli ve sabırlı olmalarını istedi.

Neden Gelecek Partisi'ni kurma gerekçesi hissettik?

Bizim davamız yeni makamlar elde etme davası değildir. İnandığımız değerleri hakim kırma davasıdır ve bunu mutlaka gerkekleştireceğiz

2017 yılında referandumda neden "Evet" demediğimiz için söylemedikleri kalmadı.

2 haziranda olduğu gibi yanlış gidenleri milletimizle paylaştık, bir manifesto yayınladık

Kutuplaştıran dilden milletin çok şikayeti var dedik.

Düşünce özgürlüğü önündeki yasakları kaldıralım dedik.

Yolsuzluğa karşı tedbir alın dedik, bu çark bu düzen sürmeyecek diyerek uyardık

Yöneticileri liyakat sahibi insanlardan seçin, bugün olduğu gibi yakınlardan seçmeyin dedik.

Memleketin aş iş derdi var işsizlik yüzde 24 genç işsizlik tedbir alın dedik.

Konyalı hemşerilerim çiftçiler "yanıyoruz başbakanım" diyor TUİK rakamlarıyla oynamayın milletin yanan ateşini söndürün.

Memleketin bütün kaynakları ranta, AVM merkezlerine betona yönlendirildi, bunları yapmayın gelin sanayiye AR-GE'ye yatırım yapalım dedik.

Özellikle tarımda çok ciddi üretim düşüklükleri varsa ülke içinde üretimde büyük bir düşme varsa bunları durdurun dedik.

Milletin adalete güveni kalamdı, adaleti ihya edin dedik. Bir gün vahim bir suçlala tutuklananlar, daha sonra serbest bırakılıyor, ya da serbest bırakılanlar bir gün sonra yeniden tutuklanıyor. Adalet savruluyor dedik.

Dış politikada savruluyorlar bütün bu uyarıları yaptık onlar ise bize ihraç talebi ile cevap verdiler.

Partiler size kaphatılabilir, ihraç edilelirsiniz. Milletin gönlünden ihraçc edilmedikten sonra ne gam..

Önümüzdeki ayda tüm illerimizde il başkanlarımızı atayacağız

35 ilde atamayı yaptık

Gelecek Partisi tabelasını Türkiye'nin her iline her ilçesine her beldesine asacağız, ne baskılar yaparlarsa yapsınlar bunu engelleyemeyecetkler. Biz bu engellerden geçmişte de yılmadık.

Niçin geliyoruz?

Kimsenin dışlanmadığı, kimsenin tahrik edilmediği, herkesin özgürlüğünü doya doya yaşadığı bir Türkiye vaad ediyoruz.

Yasakların kalkacağı ve bir özgürlükler ülkesi inşaa etmeye geliyoruz

Adaleti inşaa etmek üzere, hukuk kurallarının herkesze eşit uygulandığı, Şeffaflığın hakim olduğu takiyyenin yapılmadığı bir Türkiye için geliyoruz.

Milletle beraber yürüyenler mutlaka çözüm bulacaklardır

Gençlere söz veriyoruz, torpille işe alınan mülakat sistemini tümüyle ortadan kaldıracağız.

Önümüzdeki günlerde ekonomik plan açıklayacağız

Cumhurbaşkanı'na ulaşamadık, telefona dahi çıkmadı.

Biz omuz omuza nice ateş çemberinden geçtik. Bu ülkenin derdine deva olacak hakkı söylemeyi devam edeceğiz.