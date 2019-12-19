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Davutoğlu Genel Başkan | Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu

Önceki gün kuruluşu resmen açıklanan Gelecek Partisi yönetim kurulları bugün yapılan kurucular kurulu toplantısı ile şekillenodi. Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı seçildi.

19 Aralık 2019 Perşembe 17:25
Davutoğlu Genel Başkan | Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu

Davutoğlu Genel Başkan | Gelecek Partisi'nde yönetim belli oldu



Türk siyasi hayatına yeni bir soluk getirirken, toplumda umut tohumlarını yeşerten Akçaağaç yapraklı logosuyla Gelecek Partisi, ilk genel başkanını seçti. Ahmet Davutoğlu Genel Başkanlığa getirilirken, yönetim kadroları da belirlendi.

Gelecek Partisi'nde parti organlarını belirlemek için kurucular kurulu toplandı. Toplantı sonrası Gelecek Partisi Genel Başkanlığı'na Ahmet Davutoğlu seçildi. Ayrıca parti yönetim kurulu, parti disiplin kurulu ve parti etik kurulu üyeleri de belirlendi. 

Gelecek Partisi kurucuları, parti yönetimini belirlemek için toplandı. Toplantıya katılan 132 üyenin tamamının oyunu alarak Gelecek Partisi Genel Başkanı seçilen Davutoğlu, toplantı sonrası önemli açıklamalar yaptı. Davutoğlu açıklamasında "Kurucular Kurulu'yla bir araya geldik. 1 haftanın değerlendirmesini yaptık. Bugün siyasi partiler kanunun gerekli gördüğü fonksiyonu gördük. Arkadaşlarımızın teveccühüyle genel başkanlığı bize tevdi ettiler. Kurumsallaşmayı tamamlayıp, bu emaneti gelecek nesillere tevdi etmektir. Birinci görevimiz kurumsallaşmayı sağlamak. 
Bugün üç kurulumuz seçiliyor, biri parti yönetimi, biri parti disiplin kurulu ve parti etik kurulu. Önümüzdeki hafta içinde bir parti başkanlık kurulu ve politika izleme kurulu oluşturacağız. Tüzüğümüze koyduğumuz bir maddeyle, bakanlıklara muadil başkanlıklar oluşturduk. Atamalarını haftaya yapacağız. Türkiye'deki en büyük eksiklik denetim eksikliğidir. Bütün bakanlıkları yakından takip edecek, atılması gereken adımları ortaya koyacak önemli yapılanmayı gerçekleştireceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Gelecek PartisiAhmet DavutoğluAkçaağaç
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