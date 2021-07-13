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Dayakçı imam | Cami'de dayağa soruşturma açıldı

İslam'ı sevdirmek, çocuklara dini bilgileri öğretmek için görevlendirilen imam, çocuklara uyguladığı şiddet yüzünden vatandaşların tepkisini çekti.

13 Temmuz 2021 Salı 17:33
Dayakçı imam | Cami'de dayağa soruşturma açıldı

Dayakçı imam | Cami'de dayağa soruşturma açıldı


Çocuklarını kuran kursuna gönderen vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan görüntüler karşısında dehşete düştü. Cami imamı olduğu iddia edilen kişinin bir çocuğu yere yatırarak dövmesine tanık olan arkadaşları hızla camiden kaçarken bir kişinin çektiği görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Gün boyu dayakçı imam hakkında işlem yapılmasını isteyen vatandaşların tepkisi üzerine Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol İlçe Müftülüğü tarafından müezzin hakkında idari soruşturma başlatıldı. 

Öte yandan çocuğuna darp raporu alan baba Adem G., de Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da iddialar üzerine adli soruşturma başlattı.


 

Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Yeni Yurt Merkez Camisi'nde çekilen skandal görüntüler gündeme bomba gibi düştü. Cami imamı olduğu belirtilen bir şahıs, Kur'an kursuna gelen küçük çocuğu arkadaşlarının önünde darp etti.

Kurstaki bir başka öğrenci tarafından çekilen görünütlerde, şahsın öğrenciye tokatlar attığı daha sonrada havaya kaldırıp yere fırlattığı görülüyor. Ayrıca kursta bulunan diğer öğrencilerin korkudan panikle kaçıştığı kameralara yansıdı.

DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET EDİLMİŞ

Aykırı'dan Berat Temiz'in haberine göre; söz konusu cami imamının daha önce defalarca kez şikayet edildiği ancak hiçbir şekilde soruşturma açılmadığı öğrenildi.
Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından bölgede yaşayan bir vatandaş, "Çok şükür ki bir insaflı çıkıp çekmiş çocuklarımızı gönderemiyorduk korkudan. Kaç kez şikayet ettik ama arkasında kim varsa bi şekilde arkasını kurtarıyordu. Hiç bir camiye yakışmayan ahlaksız bir adam. Çocuklarımızı dövdüğünde dışarıdakiler, 'Çocuklarda abartmasın' diyorlardı. Alsın şimdi inanmayanlar" yorumunda bulundu.

KAYNAK : AYKIRI

Son Güncelleme: 13.07.2021 17:49
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Camide DayakDayakçı Imam
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