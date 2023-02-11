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Deprem bölgesinde son durum | Kayıplarımız 22 bini aştı

Yüreğimizi yakan iki büyük deprem felaketinin ardından can kayıplarımız yükseliyor. Sağlık Bakanlığı vefatların 22 bin, yaralıların 80 bini geçtiğini duyurdu.

11 Şubat 2023 Cumartesi 21:08
Deprem bölgesinde son durum | Kayıplarımız 22 bini aştı

Deprem bölgesinde son durum | Kayıplarımız 22 bini aştı


Son dakika deprem bölgesi, Türkiye deprem felaketinin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmalarına devam ederken kayıplarımız hakkında yeni açıklama geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin yaralandığını açıkladı.


Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye devam ediyor.  


Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illerinde ağır yıkıma yol açan depremlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bin 327'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın saat 19.37'de yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şu ana kadar 22 bin 327 vatandaşımız hayatını kaybetti, 80 bin 278 insanımız yaralandı."

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