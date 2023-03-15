Deprem bölgesini sel vurdu, çok sayıda kayıp var



Deprem bölgesini sel vurdu, sele kapılan kayıplar var

Adıyaman ve Şanlıurfa'da, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak sel baskınlarına neden oldu. Depremin yoğun olarak hissedildiği Adıyamanın Tut ilçesinde, bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfada ise 6 vatandaşın kayıp olduğu öğrenildi.

Adıyaman kent merkezinden geçen Eğriçay'ın taşması sonucu Atatürk Bulvarı'nda trafikte aksamalar yaşandı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kenttin simgesi Balıklıgöl taştı, çok sayıda ev ve araç su altında kaldı. Kent merkezindeki köprülü Abide Kavşağı'nın altında araçlarıyla ilerlemeye çalışanlar ile itfaiye ekibinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin sel sularına kapıldığı belirtilirken, dalgıçlar bölgede arama kurtarma çalışması yapıyor. Vali Numan Hatipoğlu "Adıyaman'ın Tut ilçesinde bahçeye konulan konteyner sele kapıldı. 1 kişi öldü 4 kişiyi arama çalışmaları 150'ye yakın ekiple devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Sele dönüşen yağışlar nedeniyle kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni su basarken kentte eğitime 1 gün ara verildi.



'SON YILLARIN EN YOĞUN YAĞIŞINI ALDI'

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan yağış sonrası Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı. Vali Ayhan, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek, "Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını aldı, bugün de bekliyoruz.

EVLER, ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yağış miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz. Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi" dedi.

Sağanak yağışın etkili olduğu kentte yüzlerce ev ve araç sel suları altında kaldı. Ekili tarlalara zarar geldi. Yaşanan sel baskınlarına karşın vatandaşlar, su basan evlerini kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. Kentte halen birçok semte ulaşım sağlanamazken, yağışların devam etmesi hayatı olumsuz yönde etkiledi.

ABİDE KAVŞAĞI'NDA CAN PAZARI

Kentin merkezinde bulunan köprülü Abide Kavşağı'nın altından araçlarıyla ilerlemeye çalışan vatandaşlar, sel sularına kapıldı. Can pazarının yaşandığı kavşakta 1 kadın ile 1 çocuk son anda vatandaşlar tarafından halat atılarak bulunduğu yerden kurtarıldı. Sel sularıyla taşan kavşakta 2 itfaiye eri ile 4 vatandaşın sel sularına kapıldığı belirtilerken, su altı arama ve kurtarma dalgıç ekipleri arama kurtarmaya çalışması başlattı Halen kent merkezinde sel sularına kapılan araçlar nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılıç, "Dünden beri son yılların en fazla yağışı yaşanıyor. Merkezde çok ciddi bir can kaybımız yok. 3 kişi aranıyor, 1 kişi ise hayatını kaybetti. İki katlı üç katlı en ufak hasar olmayan insanlar şu an çadırda yaşıyorlar" dedi.

AFAD'tan yapılan açıklamada ise, "Bölgede meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle Adıyaman ilimizin Tut ilçesinde sel ve su baskınları meydana gelmiştir. Adıyaman, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır AFAD ekiplerimiz olay bölgesinde görevlendirilmiştir. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.



"HASTANE TAHLİYE EDİLİYOR"

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise" Gece 3'ten sonra çok yoğun bir yağış oldu. İhbarlar var. Kurtarılmayı bekleyenler var. Vatandaşlarımız çok hareket etmesin, dışarı çıkmasın. Ciddi bir araç tahribatı var. Urfa tarihinde böyle bir yağış görmedi. İki günde yağan yağış 200 kilograma yaklaştı. Şu an ihbarlar var ama kayıp yok. 200 hastamız var hastanemizde onları tahliye ediyoruz. Yurttaşlar trafiğe çıkmasınlar. Dere kenarında olanlar yurttaşlarımızın da üst katlara ya da güvenli bölgelere geçmesini istiyoruz " dedi.

İTFAİYE ERLERİ KAYIP

Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül CNN'e yaptığı açıklamada "Su altında insanlarımız var onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Şu anda yetişmekte zorluk çekiyoruz. Arama kurtarma çalışmaları sırasında İtfaiye erlerimizin kullandığı bot alabora oldu, 1 itfaiye eri kurtarıldı, diğerlerinden haber alınamıyor" ifadelerini kullandı.



Ağır yıkıma neden olan depremlerin yaşandığı bölgede şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine koordinatör olarak atanan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, sağanağın etkili olduğu Adıyamanın Tut ilçesinde bir bahçedeki konteynerin suya kapılması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ise kentteki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ayrıca Şanlıurfa'da kayıplar olduğu belirtiliyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Dere yataklarının etrafında bulunmamak gerekir. Tüm tedbirleri ilgili yerlerde arkadaşlarımızın uyarısı var" dedi.

