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Deprem molozları kuş cennetine dökülüyor

Büyük deprem felaketi, imar aflarıyla sürekli genişleyen plansız şehirleşmeyi vururken, aynı plansızlık deprem bölgesinde zehirleyerek devam ediyor

11 Nisan 2023 Salı 07:36
Deprem molozları kuş cennetine dökülüyor

Deprem molozları kuş cennetine dökülüyor


Türkiye deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken, bölgede asbestli molozların gelişi güzel boca edildiği yerler arasında kuş cenneti için tepkiler yükseliyor. Hatay Samandağ’da depremin enkazı Mileyha Sulak Alanı’na döküldü. Bölge toz bulutuyla kaplandı. Uzmanlar, zehirli maddelerin neden olacağı tehlikeye karşı uyardı.

Depremlerde binlerce binanın enkaza döndüğü Hatay’da enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. Kaldırılan enkaz ise belirlenen moloz dökme alanlarına götürülüyor. Bunlardan birinin Samandağ ilçesinde yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Sulak Alanı oluşu dikkat çekti. 


Molozlardan yükselen tozlar nedeniyle Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cenneti adeta griye büründü. Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, “Buradaki moloz tozlarında bizi en çok endişelendiren, bir endüstriyel hammadde olan asbest” dedi.

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DepremDeprem Molozu
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