Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri



Deprem bölgesinde yaralı olarak çıkarılan ve yakın illere sevk edilen vatandaşlardan bazılarının isimleri belli oldu. Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Yakınlarını arayan vatandaşlara yardımcı olmak umuduyla isimlerini yayınlıyoruz

Deprem felaketinde yaralanan vatandaşlarımızdan; Mersin Şehir Hastanesine getirilenrin isimleri aşağıda yer almaktadır.

1- Selma ALEV (Hatay) 50 yaş, sol kol kesilebilir, Hayati Tehlikesi VAR.

2- Gönül KARTAL (Hatay) 47 yaş, boyunda ağrı, hayati tehlikesi yok.

3- Zeynep YÜKSEK (K.Maraş) 75 yaş, sağ ayak kırık, hayati tehlikesi yok.

4- İsa ÇULHACI (Hatay) 51 yaş, göğüs ağrısı, hayati tehlikesi yok.

5- Sevgi HATİPOĞLU (Hatay) 30 yaş, kafa ve kollarda yara, ht yok.

6- Yiğit Ali HATİPOĞLU (Hatay) 4 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.

7- Gülbahar ÇULHACI (Hatay) 50 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.

8- Yeliz KAYA (İskenderun) 44 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.

9- Ökkeş ÇEKER (İskenderun) 52 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.

10- Ali ALEV (Hatay) 50 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.

11-Aleyna YILDIZ (İskenderun)15 yaş -sol bacak kırık hayati tehlike yok

12-Mehmet KAYA (İskenderun)48 yaş.yüz ve baş bölgesi yara var. hayati tehlikesi yok

13-Sema Nur Kaya (İskenderun) 18 yaş yüzde sıyrıklar ve bel ağrısı var. hayati tehlike yok

14-Esma Nur Kaya (İskenderun) 22 yaş basit sıyrıklar ve göğüs ağrısı mevcut. hayati tehlike yok.

15-Münevver Öztürk (İskenderun) 49 yaş basit sıyrıklar.hayati tehlike yok

16-Türkan Durmaz (Hatay )61 yaş omuzda ağrı mevcut hayati tehlikesi yok

17-Nahide Durmaz (Hatay )64 yaş göğüs ağrısı mevcut hayati tehlikesi yok.

18-Günay Öztürk (İskenderun) 24 yaş basit siyrik ve ağrı mevcut hayati tehlikesi yok

19-Yasin Yıldız ( Hatay )18 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok

20-Ömür keremoglu 14 yaş hayati tehlike yok (hatay)

21-Sude Naz Demirel 15 yaş (Hatay )hayati tehlike yok

22-Seyha Demirel 19 yaş sol ayak kırık ameliyat olacak (Hatay )

23-Ayse Uygur (Hatay) 76 yaş göğüs ağrısı hayatı tehlike yok

24-Ahmet Ali uygur 75 yaş (Hatay )ayakta ağrı Hayati tehlike yok

25-hatice Nurdan Girik 39 yaş (Hatay )vücutta ağrı Hayati tehlike yok

26-Ümmü Şahin (Kırıkhan) 57 yaş belde ağrı Hayati tehlike yok

27-Reyhan Açar(Hatay)17 yaş kol ve bacakta hasar Hayati tehlike yok

28-Ömer Keremoglu (Hatay)14 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok

29- Mukaddes Çakır (Hatay) 24 yaş kol ve omuzda ağrı Hayati tehlike yok

30-Ayse Karabulut (İskenderun) 57 yaş göğüs ağrısı Hayati tehlike yok

31-Özgur Şah (İskenderun) 15 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok

32-İrem Zeren Öztürk (Maraş)33 yaş bel ve göğüs ağrısı Hayati tehlike yok

33-Nigar aydın (İskenderun)15 yaş kol ve bacak hasar Hayati tehlike yok

34-Fatma yüzgeç (Hatay) 15 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok

35-ebubekir Sıtkı Ayhan(Hatay)55 yaş kol ve bacakta yara mevcut Hayati tehlike yok

36-Sidal Yıldız(İskenderun)17 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok

37-Mustafa Oktay(Hatay)55 yaş baş kısmı ve ayakta yara mevcut Hayati tehlike yok

38-Zeynep Gucdemir (g.antep)66 yaş göğüs ağrısı Hayati tehlike yok

39-Guler Şah (İskenderun)32 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok

40-irem Özcan (Hatay)23 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok

41-ekrem özcan (Hatay) 15 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok

42-Songül Özcan (Hatay)23 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok

43-Onder Yüzgeç (Hatay) 39 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok

44-gokhan yüzgeç (Hatay)24 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok

45-can Polat(İskenderun)15 yaş sağ bacak kırık hayati tehlikesi yok

46-mert can şahin (İskenderun)13 yaş baş yüz ve ayakta yara izi mevcut. hayati tehlikesi bulunmuyor.

47-bahar akçivi (Hatay)24 yaş ASTSUBAY gebe Hayati tehlike yok

48-Yusuf Muhammet Aydoğdu (Hatay)20 yaş sağ ayak kırık hayati tehlike yok

49-Levin Koyuncu (Mersin)25 yaş sağ el yaralı Hayati tehlike yok

50-Gülay Şah (İskenderun) 28 yaş hayati tehlikesi yok

51-GüngörTIPKI (Osmaniye ili)30 yaş 17:05 itibariyle EX

52-Celile Sabancı (Hatay)50 yaş Hayati tehlike yok

53-Meryem Sarı (Hatay)30 yaş hayati tehlikesi yok

54-Adva Baslioglu(Hatay) 28 yaş HAYATİ TEHLİKE MEVCUT

55-Akıl Baslioglu (Hatay)59 yaş Hayati tehlike yok

56-Suleyman Demirkol (Hatay)21 yaş hayati tehlike yok kırıkları mevcut

57-Kezban Demirkol (Hatay)40 Hayati tehlike yok

58-Asif Demirkol (Hatay)23 yaş hayati tehlikesi yok

59-Mehmet KILIÇ (Hatay)33 yaş hayati tehlikesi yok

60-Ozlem Görüroglu(Hatay)37 yaş hayati tehlikesi yok

61-celal erdem (antakya ) 26 yaş hayati tehlikesi yok

62=hasret faize şapsu (hatay) 33 hayati tehlikesi yok

63=bebek kader Yıldız 0 yas (0smaniye)

Hayati tehlikesi yok

64-bebek susen 0 yaş (osmaniye) Hayati tehlike mevcut

65-bebek el feridi 0 yaş (Osmaniye)

66-bebek el misri 0 yaş (Osmaniye)hayati tehlike mevcut

67-fatma keskin uysal 38 yas (hatay) Hayati tehlikesi yok

68-eliz uysal 1 yaş (hatay) hayati tehlikesi yok

69-emir uysal 6 yaş (hatay) Hayati tehlikesi yok

70-izzet kaya 35 yas (hatay) hayati tehlikesi yok

71-mertcan sahin (hatay ) 28 yaş hayati tehlikesi yok

72-can polat şahin

İskenderun

Hayati tehlikesi yok

73-ferhat kocadağ (iskenderun) Hayati tehlikesi mevcut

74-y. Muhammed Aydoğdu yaş 23 (Kırıkhan) hayati tehlike yok

75-suveyde ozsoy (Osmaniye) yas 76 Hayati tehlike mevcut

76-ozkan uçar (hatay) hayati tehlikesi yok

77- kimliksiz erkek bebek 1 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

78-kimliksiz erkek bebek 2 (Hatay) Hayati tehlike mevcut

79-Asli veli Pasaoglu 21 yaş (osmaniye) Hayati tehlike yok

80-cemre ekmekci (Hatay) hayati tehlike yok

81-kimliksiz erkek bebek 3 (ISKENDERUN) Hayati tehlike mevcut

82-kimliksiz bebek 4 (İskenderun) hayati tehlike mevcut

83-akil Baslioglu 40 yas (hatay) hayati tehlikesi yok

84-adva Baslioglu (hatay) hayati tehlikesi yok

85-meryem sarı (hatay) Hayati tehlike yok

86-merve avcı (iskenderun) Hayati tehlike yok

87-celile Sabancı yaş 50 (hatay) hayati tehlikesi yok

88-asif demirkol 30 yaş (hatay) hayati tehlikesi yok

89-kezban demirkol Yas 30 (hatay) Hayati tehlike yok

90-suleyman demirkol yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

91- m. Ali kutlay yaş 23 (hatay) hayati tehlikesi yok

92-mehmet kilic yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

93-kimliksiz bebek enginar (hatay) hayati tehlikesi mevcut

94-hamdi kuran yaş 30 (osmaniye) Hayati tehlike yok

95-zeynep yarar yaş 10 (İskenderun) Hayati tehlike yok

96-nilay uyanik yaş 27 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok

97-m. Ali uyanik yaş 33 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok

98- hacer tumkaya yas 41 (hatay) hayati tehlikesi yok

99-ahmet tumkaya yas 12 (hatay) hayati tehlikesi yok

100-zeynep Karakas yas 67 (malatya) hayati tehlikesi mevcut

101-asel amine avcı yaş 13

(Iskenderun) Hayati tehlikesi yok

102-kadir avcı yas 11 (İskenderun) Hayati tehlike yok

103-oktay karakas (hatay) hayati tehlikesi yok

104-muzeyyen tutku yaş 58 (hatay) hayati tehlikesi yok

105- bebek uyumaz (hatay) hayati tehlikesi yok

106-yesim kanat (İskenderun) Hayati tehlike yok

107-şimen kanat (iskenderun) Hayati tehlikesi yok

108-elmas kanat yaş 65 (İskenderun) Hayati tehlike yok

109- ahmet şah

Yaş 60 (hatay) hayati tehlikesi yok

110-esra dönmez (hatay)

Hayati tehlike mevcut

111-meryem cetinkaya yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

112-zeynep rukiye orak yas 25 (İskenderun) Hayati tehlike yok

113-nisa gumus 22

(HATAY) hayati tehlikesi yok

114-senanur car yas 28 (hatay) hayati tehlikesi yok

115-ahmet sağrabi

Yas 48 (hatay)

Hayati tehlike yok

116-eser cagviroglu yas 32 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

117-reyhan elhasan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

118-Abdurrahim arslan 33 yaş (antakya) ex

119-vahap kimliksiz

Yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

120-zehra şahin yaş 38 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

121-baran dolaşan yaş 20 (hatay) EX

122-perihan bayraktar yas 69 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

123-mehmet demirkol yaş 48 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

124-kimliksiz gümüş

Yaş 13 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

125-suzan yeşil yaş 61 (hatay) hayati tehlikesi yok

126-umit sevinç yaş 31 (hatay) hayati tehlikesi yok

127-reis osman yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

128-arzu yesil yaş 15 (hatay) hayati tehlikesi yok

129-latife yeşil yaş 36 (hatay) hayati tehlikesi yok

130-mehmet sukru yesil yas 39 (hatay) hayati tehlikesi yok

131-ayse sahan yas 40 (hatay) hayati tehlikesi yok

132-adem sahan yas 44 ( hatay) hayati tehlikesi yok

133-hasan gümüş Yaş 40 (hatay) hayati tehlikesi yok

134-yakup soysal yas 13 (hatay) hayati tehlikesi yok

135-shaam alaghja yas 24 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

136-seda şimşek yas 32 (Maraş) hayati tehlikesi yok

137-samet disçi yas 16 (nurdagi) hayati tehlikesi yok

138-gullu ozkaya yaş 30 (antep) hayati tehlikesi yok

139-yasemin ozkaya yaş 30 (Antep) hayati tehlikesi yok

140-hasan kocaker yas 56 (maras) hayati tehlikesi yok

141-okkes çelik yas 75 (osmaniye) Hayati tehlike yok

142-fatime karkut yaş 32 (iskenderun)hayati tehlikesi mevcut

143-ali okay yaş 57 (antakya) hayati tehlikesi yok

144-nihat aydinlioglu yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

145-celal erdem yaş 28 (antakya) hayati tehlike yok

146-Hasret Faize Şapso Yaş 45 (Hatay) Hayati tehlike yok

147-Semra Öncü yaş-31 (Hatay) hayati tehlikesi yok

148-Hakan Keskin yaş-21 (Hatay) hayati tehlikesi yok

149-Meryem Yumak yaş-24 (Hatay) Hayati tehlike yok

150-Meryem Yıldız yaş-59 hayati tehlikesi yok

151-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (İskenderun) hayati tehlike mevcut

152-Mediha Demirci yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

153-Esra Uysal yaş-34 hayati tehlike yok

154-Abdurrahim Hallek yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

155-Nibel Hellak yaş-30 hayati tehlike yok

156-sebnem celik kocadağ yaş 41 (hatay) hayati tehlikesi yok

157-sezai deniz kocadağ yas 27 (İskenderun) Hayati tehlike yok

158-esin boyraz yas 18 (İskenderun) osmaniye

159-kimliksiz erkek yas 30 (osmaniye) Hayati tehlike yok

160-murat kert yas 48 (İskenderun ) Hayati tehlike yok

161-neslihan güler yas 17 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut

162-ertugrul kadir karaca yas 30 (hatay antakya) hayati tehlikesi yok

163-cagri emre yumak yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

164-esraa abdul rahim yas 11 (hatay) hayati tehlikesi yok

165-sude gokbulut yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

166-Ammar Abdul Rahım yaş-15 (Hatay) hayati tehlikesi yok

167-Alaa Abdul Rahım yaş-16 (Hatay) hayati tehlikesi yok

168-Nevinnaz Savi yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi yok

169-Nazer Alarbinieh yaş-24 (Hatay) hayati tehlikesi yok

170-Mehmet Yıldız yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

171-Seda Kurt yaş-36 (İskenderun) hayati tehlikesi var

172-Fatmanur Doğru yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi var

173-Bedriye BEKKUR yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var

174-Randa El Habboub yaş-68 (Hatay) hayati tehlikesi var

175-Neval Bonca yaş yaş-67 (Hatay) hayati tehlikesi var

176-Gülay Akyürek yaş-41 (Hatay) hayati tehlikesi var

177-Meryem Çetinkaya yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok

178-mehmet tasdelen yas 86 (osmaniye) Hayati tehlike mevcut

179-kimliksiz erkek hasta yas 30 (nurdagi) hayati tehlikesi mevcut

180-fatma sude gokbukut yas 14 (hatay) hayati tehlikesi yok

181-majd abdul rahim yas 40 (hatay) hayati tehlikesi yok

182-şıhmüslüm parlakci yas 60 (hatay) hayati tehlikesi yok

183-ali bereket yas 30 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut

184-meryem cetinkaya yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok

185-neziha disci yas 51(hatay)hayati tehlikesi yok

186-safwan helal yas 40 (hatay)hayati tehlikesi yok

187-yusuf aydiner yas 47 (hatay) hayati tehlikesi yok

188-mustafa şahin yas 52 (hatay) hayati tehlikesi yok

189-Özgül Karataş yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok

190-Ozan Hacıoğulları yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

191-Baran Hacıoğulları yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

192-Zeynel Naki Canan yaş-27 (K.Maraş) hayati tehlikesi yok

193-Davut Oğuz Kendir yaş-28 (Hatay) hayati tehlikesi yok

194-Ali Bayraktaroğlu yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

195-Ahmet Furkan Karadağ yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

196-Eren Yeral yaş-19 (Hatay) hayati tehlikesi yok

197-Hasniye Yılmaz yaş-57 (Hatay) hayati tehlikesi yok

198-Nezir Cezairlioğlu yaş-66 (Hatay) hayati tehlikesi var

199-Kimliksiz erkek hasta yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var

200-Fethiye ARSLAN yaş - 35 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

201-Bebek Büşra KADDEM yaş -0 ( hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

202-bebek Fatma Ebusak yaş -0 (hayat) hayatı tehlikelisi yoktur

203- bebek Fatma torun yaş -0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

204- bebek Cevahir Cihangir yaş -0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

205-bebek yerman kılıç yaş-0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

206- bebek yasemin Ali yaş -0 ( Hatay ) hayatı tehlikelisi yoktur

207-bebek Fatma Güleryüz yaş -0 ( Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

208-bebek Cemre karabiber yaş -0( Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

209-bebek hece kimliksiz yaş -0(Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur

210- Eda gümüş yaş -35 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur

211-halil Dumanoğlu yaş -0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

212_kadife karataş yaş-58 (Adıyaman) hayatı tehlikesi yok

213_sultan KELEŞ yaş-68 (Osmaniye) hayatı tehlikesi var

214_abdulrahim arslan yaş-35 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

215_kütay Koyuncuoğlu yas-37 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

216_iklim buluç yaş -11(İskenderun) hayatı tehlikesi var

217_hatice bilir komşu yas-59(Hatay)hayatı tehlikesi yok

218_hasine afşin yas-22(İskenderun)hayatı tehlikesi var

219_mansur komşu yaş_69(Hatay)hayatı tehlikesi var

220_ecem naz Türkmen yas-3(Kırıkhan)hayatı tehlikesi yok

221_şükran nizam yas_70(Kırıkhan)hayatı tehlikesi var

222_eda yılmaz yas-33(Hatay) hayatı tehlikesi yok

223_gökhan tırak yas- 44 (Hatay) hayatı tehlikesi var

224-tugce karaoglu yas 30 (hatay kirikhan) hayati tehlikesi mevcut

225-ferda dönmez yas 30 (İskenderun) hayati tehlike mevcut

226-nurten sungur yas 30 (hatay) hayati tehlike mevcut

227-muhammet emran bük yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok

228-vasfi bük yas 35 (hatay) hayati tehlikesi yok

229-bebek canimoglu yas 1 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

230-cigdem guven yas 23 (hatay) hayati tehlikesi yok

231-canan belen yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

232-delal belen yaş 15 (hatay) hayati tehlikesi yok

233-ganime bük yaş 17 (hatay) hayati tehlikesi yok

234-emine yönel yas 40 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

235-yeter yaman yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

236- Fatma ejderha yaş -0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

237- ejder ejderha yaş 0 - Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

238- Kübra Nur ejderha yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

239- Büşra Nur aytürk yaş 25 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur

240- Elif Nur akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

241- Leyla Gürkan yaş 31 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

242- Muhammet akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

243- Erva akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

244- Bahar sesli okuyucu yaş 30 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

245- gönül kalın yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

246- gufran beylen yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

247_merve kablan yas-25 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

248_nizam kablan yas-43 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

249_perihan kablan yas-35 (Hatay)hayatı tehlikesi yok

250_bebek bozkurt yas_34 hayatı tehlikesi var

251_bebek arslan yaş-45(Hatay) hayatı tehlikesi var

252_ekrem kablan yas_23 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

253_halime Nuray bağriaçık yas-21 (Hatay)hayatı tehlikesi var

254_ökkeş yiğit yas-41(Osmaniye) hayatı tehlikesi var

255_mehmet arslan yas-55(Hatay) hayatı tehlikesi yok

256_gökhan kaynak yas_39 (maraş) hayatı tehlikesi yok

257_muzaffer Kutay kaynak yas_15 (maraş) hayatı tehlikesi var

258-Defne Memiş yaş-1 (Hatay) hayati tehlikesi var

259-Ahmet İldem yaş-38 (Hatay) hayati tehlikesi var

260-Emirhan Tozlu yaş-16 (Hatay) hayati tehlikesi var

261-Fatma Yapıcı yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var

262-Hidayet Albayrak yaş-44 (Hatay) hayati tehlikesi yok

263-Mehmet Altunay yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

264-Muhammed Mustafa Seydi yaş-17 (İslahiye) hayati tehlikesi yok

265-Selahattin Berat Seydi yaş-22 (İslahiye) hayati tehlikesi yok

266-Osman Elosman yaş-67 (Hatay) hayati tehlikesi var

267-Kimliksiz hasta yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var

268-Sezin Yurttagül yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var

269- Ahmet tülüce yaş 69 Osmaniye, hayatı tehlikelisi vardır

270- Bilal İbrahim Ağat yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

271- emir Taha kurtulan yaş 11 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

272- Dilber gümüş yaş 52 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

273- salahattin gümüş yaş 58 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

274- yasemin Şerefeddin yaş 36 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

275- Ferhat susmaz yaş 58 Samandağ, hayatı tehlikelisi yoktur

276- Salahaddin taç Yıldız yaş 43 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

277- Mediha taç Yıldız yaş 43 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

278- Melike emir yaş 27 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

279- Selver Doğan yaş 64 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

280_fehime bilmez yas-48 (Antakya) hayatı tehlikesi yok

281_bilal fırtına yas_ 33 (maraş) hayatı tehlikesi yok

282_bebek çağıl yas_45 (Osmaniye) hayatı tehlikesi var

283_gülhanım kaya yaş -37 ( Hatay) hayatı tehlikesi yok

284_elif elhüsiyin yaş-9(Hatay)hayatı tehlikesi yok

285_ali emir aydınlıoğlu yaş-17 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

286_fatma uçar yaş_52 (Hatay) hayatı tehlikesi var

287_bebek katıtaş yas_34(Hatay) hayatı tehlikesi var

288_ali emir aydınlıoğlu yas-9 hayatı tehlikesi yok

289_hasan cem aydınlıoğlu yaş 9(Hatay) hayatı tehlikesi yok

290_filiz aşkar yaş _34 (Hatay) hayatı tehlikesi yok

291- Rag brhn aga yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

292- emel Verda ekmekçi yaş 51 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

293- Turgut akbaba yaş 27 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

294- yavuz akbaba yaş 26 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

295- Yusuf Can tarar yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

296- bebek Gizem canım oğlu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

297- hasan fırtına yaş 5 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

298- Mehmet yakar yaş 42 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

299- Halil Doğan yaş 39 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur

300- dönay yurtbekler yaş 65 Antakya,. Hayatı tehlikelisi vardır



301- Şadiye bilmez yaş 24 Antakya, Hayatı tehlikelisi yoktur

302-fehime bilmez yas 48 (antakya) hayati tehlikesi yok

303-bilal firtina yas 33 (maras) hayati tehlike yok

304-bebek çagil yas 1 (osmaniye) Hayati tehlike mevcut



305-gulhanim kaya yas 0 (hatay) hayati tehlikesi mevcut306-elif elhuseyin yas 0 (hatay)hayati tehlikesi mevcut307-ali emir aydinlioglu Yaş 9 (hatay) hayati tehlikesi mevcut308-fatma uçar yas 52 (hatay) hayati tehlikesi mevcut309-bebek katitas yas 0 (hatay) hayati tehlikesi mevcut310-ali emir aydinlioglu yas 9 (hatay) hayati tehlikesi mevcut311-hasan cem aydinlioglu yas 7(hatay)hayati tehlikesi mevcut312-filiz aşkar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut313-Mustafa Taş yaş-67 (G.Antep) hayati tehlikesi var314-Sibel Sultani yaş-51 (Hatay) hayati tehlikesi yok315-Cem Sultani yaş-23 (Hatay) hayati tehlikesi yok316-Bahriye Ezel yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok317-Yusuf Bayrakdar yaş-15 (Hatay) hayati tehlikesi yok318-Ayşe Bilmez yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok319-İbtissem Bauhhafra yaşayış-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok320-Kübra Yel yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok321-Dürdane Seçkin Günal yaş-79 (Nurdağı) hayati tehlikesi yok322-Fatma Müğrebi yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok323_adel zouabı yas_ 44(Antakya) hayatı tehlikesi yok324_hikmet günal yas_78(Antakya) hayatı tehlikesi var325_azize ahmethan yas_21(Antakya) hayatı tehlikesi yok326_ömer ahmethan yas_3(Antakya) hayatı tehlikesi var327_davut ahmethan yas_30 hayatı tehlikesi yok328_gülseher türkmen yas_6(Antakya) hayatı tehlikesi yok329_seadet ummak yaş.-61(Antakya)hayatı tehlikesi yok330_egemen kurtulan yas_25 ( Antakya) hayatı tehlikesi yok331_dürdane tekel yas_60(Antakya) hayatı tehlikesi yok332_abd Allah alzouabı yas_45 (Hatay) hayatı tehlikesi yok333-Aytül yıldırım yaş 0 İslahiye, hayatı tehlikelisi yoktur334- Ömer özer yaş 67 İslahiye, hayatı tehlikelisi vardır335- Duygu Avşaroğlu yaş 29 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur336- kimliksiz şahıs yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır337- Servet güvenç yaş 67 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır338- Öcal esmer yaş 47 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır339- derin kirmit yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur340- nazlı Zorlu yaş 54 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur341- Aylin Lena belikırık yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur342- yuğşan Kaan çevik yaş 0 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur343- Emirali kurşun yaş 25 Hatay, EKS olmuştur.344_ayse sözer yas_35(Hatay)hayatı tehlikesi yok345_enes sözer yaş_27(Hatay) hayatı tehlikesi yok346_adel zouabı yas_44 (Hatay) hayatı tehlikesi var347_beytullah türker yad_29(Osmaniye) hayatı tehlikesi var348_hakan ketizmen yas_44(Maraş) hayatı tehlikesi yok349_cansel hacıoğulları yas_23(Maraş) hayatı tehlikesi yok350_furkan candan yas_9(Maraş) hayatı tehlikesi var351_sema deliağa yas_34 (Hatay) hayatı tehlikesi yok352_yunus Ekrem başceken yas_12 (Hatay) hayatı tehlikesi yok353_hasan simsar yas_37 (Maraş) hayatı tehlikesi yok354_mehmet Ali başceken yas_45 (Maraş) hayatı tehlikesi yok355- Fatma Reyhan Alkan yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur356- menevşe ekelik yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur357-osman Aygün yaş 32 Nurdağı , hayatı tehlikelisi yoktur358- Eray biber yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur359- Aykan aslan yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır360- Birsen biber yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur361- Necmettin kurt yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur362- Saliha kurt yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur363- Meryem Sözer yaş 18 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur364- ümit dut yaş 38 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur365-Abdulhalik cam yaş 64 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır366-Ahmet Elşehebi yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok367-Hamide Hamdeş yaş-33 (Hatay) hayati tehlikesi yok368-Aynur Yalçınkaya yaş-20 (Gaziantep) hayati tehlikesi yok369-Adil Akdoğan yaş-63 (Hatay) hayati tehlikesi var370-Bebek Katıtaş yaş-1 (Hatay) hayati tehlikesi var371-Süleyman Köseyener yaş-14 (Hatay) hayati tehlikesi yok372-Meral Onak yaş-47 (Nurdağı) hayati tehlikesi yok373-Beril Köse Yener yaş-30 (Gaziantep) hayati tehlikesi yok374-Atra Düzgün yaş-74 (Samandağ) hayati tehlikesi var375-Emine Sakar yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok376-Kimliksiz kadın şahıs yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi var377- Kübra küçük yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur378- Mehmet belikırık yaş 45 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur379- Hüseyin şahitoglu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur380-gazani şahitoglu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur381- gulfem baytak yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur382- çınar Alp yurttagül yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur383- Merve baytak yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur384- Hüseyin şahutoglu yaş 54 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır385- Hülya kıl yaş 49 Osmaniye, hayatı tehlikelisi vardır386- Ali baytak yaş 45 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur387- Orhan özdeniz yaş 32 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur388-zehra akdogan yas 58 (hatay) hayati tehlikesi yok389-nuray belikirik yas 43 (hatay) hayati tehlikesi yok390-sami baran yas 34 (hatay) hayati tehlikesi yok391-baris yanar yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok392-kerem alparslan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok393-feras suayip yas 33 (hatay) hayati tehlikesi yok394-emrecan gök yas 30 (hatay iskenderun) Hayati tehlikesi yok395-ahmed dehnin yas 15 (hatay) hayati tehlikesi yok396-adile kuyucu yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok397-aya dehnin yas 24 (hatay) hayati tehlikesi yok398-halime çin yas 20 (hatay) hayati tehlikesi yok399- Mustafa Bayraktar yaş 50 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur400-ayşe Kara yaş 51 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

401- Saliha yıldız yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

402- Nilay ölmez yaş 27 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır

403- esen arı yaş 38 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır

404- Mesude güneş yaş 40 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

405- tahır selcavi yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

406-fatma bayraktar yaş 32 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

407- şakir bayraktar yaş 33 , Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

408- Mehmet Kızıldağ yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

409- Onur kartal yaş 50 , Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

410- Ayşe hamut yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

411- burcu Türkmen yaş 23 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur

412- Süheyla Kızıldağ yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

413- aya bahro yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

414- Esma gözükücük yaş 33 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

415- Osman bozkan yaş 23 İskenderun hayatı tehlikelisi vardır

416- Mustafa karağac yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

417- nehad alderea yaş 15 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

418- Nurcan kefli yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

419- Fatih Sönmez yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır

420- tahar secvavi yas30 (hatay) hayati tehlikesi yok

421-gulcan kefli yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

422-muhammed halil yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

423-gokcen yasar yas 26 (hatay) hayati tehlikesi yok

424-ihsan akgun yas 63 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

425-busra ozturk yas 26 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

426-munire çay yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok

427-nurcan tan yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok

428-sultan gokmen yas 42 (hatay) hayati tehlikesi yok

429-hiba kasur yas 30 (antakya) hayati tehlikesi yok

430-Halil Uyan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

431-Hayrettin Aslan yaş-35 (İskenderun) hayati tehlike var

432-Mehe Mehen Bindavıl yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

433-Nazife Yağar yaş-84 (Hatay) hayati tehlike var

434-Hanel Buger yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

435-Halil Uyan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

436-Fatmanur Kaçman yaş-25 (İskenderun) hayati tehlike var

437-Aysel Çelik yaş-61 (Hatay) hayati tehlike yok

438-Mehmet Talip Dönmez yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

439-Leyla Tekek yaş-61 (Hatay) hayati tehlike var

440-Şemse Yeral yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

441-Muhammet Emin Dokuzoğlu yaş-22 (Hatay) hayati tehlike yok

442-Nimet Yılmaz yaş-54 (Hatay) hayati tehlike var

443-Ahmet Çiçek yaş-68 (Hatay) hayati tehlike var

444-Cansel Öğütmen yaş-22 (Hatay) hayati tehlike var

445-Atra Şenorak yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

446-Ali Gür Atan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

447-Adnan Betar Sekiz yaş- (Hatay) hayati tehlike var

448-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

449-Necmettin Calp yaş-22 (İskenderun) hayati tehlike var

450-Sevgi Kasapçıoğlu yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

451-Reşit Yıldırım yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

452-sabiye koseyener yas 30 (antep islahiye) hayati tehlike yok

453-lin beta yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

454-muhammed beta yas 20 (hatay) hayati tehlikesi yok

455-ayse sadettin yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

456-dilek ergin yas 36 (nurdagi) hayati tehlikesi yok

457-faruk Vişo yas 50 (hatay) hayati tehlikesi yok

458-demet koseyener yas 42 (antep İslahiye) hayati tehlikesi yok

459-mosa bakar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

460-mehmet egel yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

461-mehmet havran tasçi yas 60 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

462-megmet aşan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

463-Muayyed Bay yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

464-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

465-Mecide Şerif yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

466-Kimliksiz kadın şahıs yaş-11 (Hatay) hayati tehlike var

467-Mouayad Baal yaş-17 (Hatay) hayati tehlike var

468-Emre Özcan yaş-17 (Hatay) hayati tehlike var

469-Kerem Alparslan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

470-Yusuf Zan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

471-Süleyman Köseyener yaş-14 (Hatay) hayati tehlike var

472-Sibel Aslan yaş-25 (Adıyaman) hayati tehlike var

473-Selma Barakoğlu yaş-48 (Hatay) hayati tehlike var

474- busra duman yas 10 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

475-sude sule yas 30 (hatay İskenderun) Hayati tehlike mevcut

476-sima aburaj yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

477-kimliksiz oniki hasta yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

478-havva seber yas 17 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

479-esad al mansor yas 14 (hatay)hayati tehlikesi mevcut

480 -kimliksiz onuc yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

481-abide koral kaplan yas 40 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

482-kimliksiz on dort hasta yas 10 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

483-esma ozcam yas 16 (hatay) hayati tehlikesi yok

484-bekir ozcam yas 54 (hatay) hayati tehlikesi yok

485-Zehra Akdoğan yaş-58 (Hatay) hayati tehlike var

486-Yunus Ekrem Başçeken yaş-12 (Hatay) hayati tehlike var

487- Senem Kurt yaş-30 (K.Maraş) hayati tehlike var

488-Ahmet Nizami Yurtbekler yaş-45 (Hatay) hayati tehlike var

489-Miray Yürtbekler yaş-35 (Hatay) hayati tehlike var

490-Arda Umut Kopuk yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

491-Batuhan Yürtbekler yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var

492-Kimliksiz kadın şahıs yaş-14 (Hatay) hayati tehlike var

493-Masal Altunay yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

494-Erol Atahan yaş-48 (Hatay) hayati tehlike yok

495-Havva Seber yaş-17 (Hatay) hayati tehlike yok

496-efla butar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

497-seyma sahin yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok

498-ayse celik yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut

499-diyap tumkaya yas 11 (hatay) hayati tehlikesi yok

500-halit guler yas (hatay) hayati tehlikesi yok



X501-yusuf kirk yas 23 (hatay) hayati tehlikesi yok

502-yusuf batun colak yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut

503-cemile ozbek yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok

504- hamide dilvin sirma yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut

505-sultan kara yas 45 (maras) EX

506-ahmed amid yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

507-Orhan Bal yaş-40 (Hatay) hayati tehlike mevcut

508- Sıtkı Bal yaş-30 (Hatay) hayati tehlike mevcut

509- Efe Nuh yaş-15 (Hatay) hayati tehlike mevcut

510- Mehmet Ali Gezer yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok

511- Muhammet Nurbaki Bilgi yaş-32 (Hatay) hayati tehlike mevcut

512- Aynabad Pırıyeva yaş-27 (Hatay) hayati tehlike yok

513- İlayda Yapıcı yaş-27 (Hatay) hayati tehlike mevcut

514- Şükran Aslan yaş-60 (İskenderun ) hayati tehlike yok

515- Elif Yatmaz yaş-37 (Kahramanmaraş) hayati tehlike mevcut

516- Zeynep Erdoğdun yaş-63 (Hatay) hayati tehlike mevcut

517- Rukiye Erdoğdun yaş-30 (Osmaniye) hayati tehlike mevcut

518- Azim Aslan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike mevcut

519- Gülizar Bağcılar yaş-40 (Hatay) hayati tehlike mevcut

520- Raneem Ied yaş-20 (Hatay) hayati tehlike mevcut

521- Orhan Ceylan yaş-40 (İskenderun) hayati tehlike yok

522- Mehtap Arslan Pozan yaş-45 (İskenderun) hayati tehlike mevcut

523- Mustafa Yanar yaş-44 (İskenderun) hayati tehlike mevcut

524- Faize Nerkiz yaş-72 (Kırıkhan) hayati tehlike mevcut

525- Derviş Sert yaş-82 (Hatay) hayati tehlike mevcut

526- Veli Güzeloğlu yaş-28 (Kahramanmaraş) hayati tehlike mevcut

527- Yusuf Aldemir yaş-18 (Hatay) hayati tehlike mevcut

528-meeve yagmur calp yas 12 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut

529-okkes can gunes (maras) Yas 22 Hayati tehlike mevcut

530-dogus samet calp yas 24 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok

531-sedat kalayci yas 37 (maras) hayati tehlikesi yok

532-gulyaren kurt yas 30 (maras) hayati tehlikesi yok

533-mustafa colak yas 56 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

534-faruk wisho yas 30 (Hatay) hayati tehlikesi yok

535-buglem kalay yes 30 (maras) hayati tehlikesi yok

536-umut korkmaz yas 21 (maras) hayati tehlikesi yok

537-dilan altindereyas 19 (hatay) hayati tehlikesi yok

538-gulcN keser yas 68 (hatay) hayati tehlikesi mevcut

539-Fahrettin KURŞUN

KİMLİKSİZ-İskenderun, - H.T, mevcut

540-İdiris ALMADI. YAŞ 70 İSKENDERUN. H. T MEVCUT

541-FATMA ALMADI. YAŞ 71 İSKENDERUN. H. T. MEVCUT

542-ALİ TUZCU YAŞ 58 İSKENDERUN H. T. MEVCUT

543-BEHÇET ÖZKAYA. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN. H. T. MEVCUT

544-GONCA KALCAN. YAŞ 42.İSKENDERUN. H.T.MEVCUT

545-İDRİS ARIGÜLOĞLU YAŞ 58.İSKENDERUN H. T. MEVCUT

546-HAYRİYE KESER. KİMLİKSİZ. KAHRAMAN MARAŞ H. T. MEVCUT

547-ZELİHA NAZ GÜVERCİN YAŞ 13 ANTAKYA HT. MEVCUT

548-NEKLA DERİNKÖK YAŞ 22 ANTAKYA H. T MEVCUT

*549* -İLHAM HULAM KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT. MEVCUT

550-FATİN AHMET KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT YOK.

551-NECDET MICIK. YAŞ 80.İSKENDERUN ENTUBE.

552-ESRA ARSLAN YAŞ 28 İSKENDERUN H. T. YOK

553-MAHMUT ÇAM YAŞ 55 ANTAKYA HT. YOK

554-NAZLI SEVİNÇ YILDIZ. KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT YOK

555-ALİ TOY. YAŞ 67 İSKENDERUN HT. YOK

556-MUTİA ATAR YAŞ 82. İSKENDERUN HT. YOK

557-DİDEM YANAR YAŞ 35 HATAY HT. YOK

558-KAMURAN ALTUN BÜKEN. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN HT. YOK.

559-ZEHRA YILDIZ KİMLİKSİZ HATAY. HT. YOK

560-MEHMET BELLUR. YAŞ http://72.HATAY.HT.YOK

561-MUSTAFA GÜMÜŞ. YAŞ 60 İSKENDERUN. HT. YOK.

562-KİMLİKSİZ 15 YAŞLARINDA BAYAN. İSKENDERUN. HT. VAR.

563-MEHMET REŞİT. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN. HT. YOK.

564-HAKAN YILMAZ ÇAĞAN. YAŞ10 .İSKENDERUN. HT. YOK.

565-DURU BALCI. KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK.

566-HATİCE ASLAN. KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT. YOK.

567-MENEKŞE GÜL SEVİNÇ. YAŞ 40.HATAY. HT.YOK.

568-PINAR MISRA. YAŞ 5 HATAY HT. YOK.

569-FADİ ABDULHAY KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK.

570-YASİN KIRDİK. KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK

571-AHMET KANAT. YAŞ http://61.HATAY.HT.YOK.

572-BEDİA POLAT. Yaş 48.ADIYAMAN. HT. YOK

573-ONUR ARSLAN. YAŞ http://23.ADIYAMAN.HT.YOK

574-ZEHRA ÇOĞUL YAŞ. 27.OSMANİYE

575-SERPİL TAŞ YAŞ 50 iskenderun

576-OKTAY PEKMEZ. YAŞ 25 HATAY. HT. YOK

577-ŞÜKRAN KEMEÇ YAŞ 43 İSKENDERUN HT YOK

578-AHMET KUŞ YAŞ 59 ANTAKYA

579-HSSEN ALSABSABİ YAŞ 27 ANTAKYA

580-ALAATTİN AFŞİN YAŞ 35 İSKENDERUN

581-İKRA BAŞAK YAŞ 21 İSKENDERUN

582-AHMET BAŞAK YAŞ 55 İSKENDERUN

583-AHMET ALPASLAN BAŞAK YAŞ 58 İSKENDERUN

584-BERFİN BAŞAK YAŞ 46 İSKENDERUN

585-NEVAL ABDULMECİT YAŞ 8 HATAY

586-AYŞE MUYRABİ YAŞ 51 İSKENDERUN

587-HÜSEYİN ĞAZZUL YAŞ 18

588-KİMLİKSİZ YAŞ 4.KIZ ÇOÇUĞU İSKENDERUN

589-AYA BARBUÇ. YAŞ 26 ANTAKYA

590-MUSTAFA CAN GÜRBOSTAN. YAŞ 21 KAHRAMAN MARAŞ.

591-ENVER KANAT. YAŞ 47 İSKENDERUN

592-FAYSAL RAMAZANOĞLU. YAŞ 63 KAHRAMANMARAŞ

593-MİKDAT ÇETİN YAŞ 75 İSKENDERUN

594-FATMA SİM YAŞ 66 HATAY

595-FATMA HAMAD YAŞ 22 HATAY

596-EMANİ KAKTİ YAŞ 27 HATAY

597- NEJLA BAYGÜL YAŞ 65 İSKENDERUN

598-MUNE REZOK. KİMLİKSİZ. 3 YAŞ İSKENDERUN

599-SÜHEYLA BAĞDAYLIOĞLU YAŞ 63 ANTAKYA

600-ABIR MUHAMMED. YAŞ 47 İSKENDERUN

601-KEMAL ÖZTÜRK. YAŞ 18 İSKENDERUN

602-MUHAMMED EL MINDIL. YAŞ 23 İSKENDERUN

603-ŞEHİRE ÇAVDAR YAŞ 67 İSKENDERUN

604-RAŞA CERRAH YAŞ 34 HATAY

605-MUHAMMED CERRAH YAŞ 7 HATAY

606-HÜSEYİN DÖNMEZ YAŞ 37

607-ENVER KANAT .YAŞ 47 İSKENDERUN

608-""GUSTE AYU KADE ENDON YAŞ 33 İSKENDERUN

609-MUSTAFA TİLLO HOCAOĞLU YAŞ 16 ANTAKYA

610-ALİ TAZE YAŞ 65 ANTAKYA

*611* -ŞENAY TAZE YAŞ 64 HATAY

612-ERHAN HOCAOĞLU YAŞ 41 ANTAKYA

613-SEYCAN CALP YAŞ 48 İSKENDERUN.

614-MURAT CALP. YAŞ 47 İSKENDERUN