Depremde yaralanan ve Mersin'e getirilen vatandaşların isimleri
Deprem bölgesinde yaralı olarak çıkarılan ve yakın illere sevk edilen vatandaşlardan bazılarının isimleri belli oldu. Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilenler arasında çok sayıda çocuk da bulunuyor. Yakınlarını arayan vatandaşlara yardımcı olmak umuduyla isimlerini yayınlıyoruz
Deprem felaketinde yaralanan vatandaşlarımızdan; Mersin Şehir Hastanesine getirilenrin isimleri aşağıda yer almaktadır.
1- Selma ALEV (Hatay) 50 yaş, sol kol kesilebilir, Hayati Tehlikesi VAR.
2- Gönül KARTAL (Hatay) 47 yaş, boyunda ağrı, hayati tehlikesi yok.
3- Zeynep YÜKSEK (K.Maraş) 75 yaş, sağ ayak kırık, hayati tehlikesi yok.
4- İsa ÇULHACI (Hatay) 51 yaş, göğüs ağrısı, hayati tehlikesi yok.
5- Sevgi HATİPOĞLU (Hatay) 30 yaş, kafa ve kollarda yara, ht yok.
6- Yiğit Ali HATİPOĞLU (Hatay) 4 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.
7- Gülbahar ÇULHACI (Hatay) 50 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.
8- Yeliz KAYA (İskenderun) 44 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.
9- Ökkeş ÇEKER (İskenderun) 52 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.
10- Ali ALEV (Hatay) 50 yaş, hafif sıyrıklar, hayati tehlikesi yok.
11-Aleyna YILDIZ (İskenderun)15 yaş -sol bacak kırık hayati tehlike yok
12-Mehmet KAYA (İskenderun)48 yaş.yüz ve baş bölgesi yara var. hayati tehlikesi yok
13-Sema Nur Kaya (İskenderun) 18 yaş yüzde sıyrıklar ve bel ağrısı var. hayati tehlike yok
14-Esma Nur Kaya (İskenderun) 22 yaş basit sıyrıklar ve göğüs ağrısı mevcut. hayati tehlike yok.
15-Münevver Öztürk (İskenderun) 49 yaş basit sıyrıklar.hayati tehlike yok
16-Türkan Durmaz (Hatay )61 yaş omuzda ağrı mevcut hayati tehlikesi yok
17-Nahide Durmaz (Hatay )64 yaş göğüs ağrısı mevcut hayati tehlikesi yok.
18-Günay Öztürk (İskenderun) 24 yaş basit siyrik ve ağrı mevcut hayati tehlikesi yok
19-Yasin Yıldız ( Hatay )18 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok
20-Ömür keremoglu 14 yaş hayati tehlike yok (hatay)
21-Sude Naz Demirel 15 yaş (Hatay )hayati tehlike yok
22-Seyha Demirel 19 yaş sol ayak kırık ameliyat olacak (Hatay )
23-Ayse Uygur (Hatay) 76 yaş göğüs ağrısı hayatı tehlike yok
24-Ahmet Ali uygur 75 yaş (Hatay )ayakta ağrı Hayati tehlike yok
25-hatice Nurdan Girik 39 yaş (Hatay )vücutta ağrı Hayati tehlike yok
26-Ümmü Şahin (Kırıkhan) 57 yaş belde ağrı Hayati tehlike yok
27-Reyhan Açar(Hatay)17 yaş kol ve bacakta hasar Hayati tehlike yok
28-Ömer Keremoglu (Hatay)14 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok
29- Mukaddes Çakır (Hatay) 24 yaş kol ve omuzda ağrı Hayati tehlike yok
30-Ayse Karabulut (İskenderun) 57 yaş göğüs ağrısı Hayati tehlike yok
31-Özgur Şah (İskenderun) 15 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok
32-İrem Zeren Öztürk (Maraş)33 yaş bel ve göğüs ağrısı Hayati tehlike yok
33-Nigar aydın (İskenderun)15 yaş kol ve bacak hasar Hayati tehlike yok
34-Fatma yüzgeç (Hatay) 15 yaş bacakta ağrı Hayati tehlike yok
35-ebubekir Sıtkı Ayhan(Hatay)55 yaş kol ve bacakta yara mevcut Hayati tehlike yok
36-Sidal Yıldız(İskenderun)17 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok
37-Mustafa Oktay(Hatay)55 yaş baş kısmı ve ayakta yara mevcut Hayati tehlike yok
38-Zeynep Gucdemir (g.antep)66 yaş göğüs ağrısı Hayati tehlike yok
39-Guler Şah (İskenderun)32 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok
40-irem Özcan (Hatay)23 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok
41-ekrem özcan (Hatay) 15 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok
42-Songül Özcan (Hatay)23 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok
43-Onder Yüzgeç (Hatay) 39 yaş kol ve bacakta ağrı Hayati tehlike yok
44-gokhan yüzgeç (Hatay)24 yaş kol ve bacak ağrısı Hayati tehlike yok
45-can Polat(İskenderun)15 yaş sağ bacak kırık hayati tehlikesi yok
46-mert can şahin (İskenderun)13 yaş baş yüz ve ayakta yara izi mevcut. hayati tehlikesi bulunmuyor.
47-bahar akçivi (Hatay)24 yaş ASTSUBAY gebe Hayati tehlike yok
48-Yusuf Muhammet Aydoğdu (Hatay)20 yaş sağ ayak kırık hayati tehlike yok
49-Levin Koyuncu (Mersin)25 yaş sağ el yaralı Hayati tehlike yok
50-Gülay Şah (İskenderun) 28 yaş hayati tehlikesi yok
51-GüngörTIPKI (Osmaniye ili)30 yaş 17:05 itibariyle EX
52-Celile Sabancı (Hatay)50 yaş Hayati tehlike yok
53-Meryem Sarı (Hatay)30 yaş hayati tehlikesi yok
54-Adva Baslioglu(Hatay) 28 yaş HAYATİ TEHLİKE MEVCUT
55-Akıl Baslioglu (Hatay)59 yaş Hayati tehlike yok
56-Suleyman Demirkol (Hatay)21 yaş hayati tehlike yok kırıkları mevcut
57-Kezban Demirkol (Hatay)40 Hayati tehlike yok
58-Asif Demirkol (Hatay)23 yaş hayati tehlikesi yok
59-Mehmet KILIÇ (Hatay)33 yaş hayati tehlikesi yok
60-Ozlem Görüroglu(Hatay)37 yaş hayati tehlikesi yok
61-celal erdem (antakya ) 26 yaş hayati tehlikesi yok
62=hasret faize şapsu (hatay) 33 hayati tehlikesi yok
63=bebek kader Yıldız 0 yas (0smaniye)
Hayati tehlikesi yok
64-bebek susen 0 yaş (osmaniye) Hayati tehlike mevcut
65-bebek el feridi 0 yaş (Osmaniye)
66-bebek el misri 0 yaş (Osmaniye)hayati tehlike mevcut
67-fatma keskin uysal 38 yas (hatay) Hayati tehlikesi yok
68-eliz uysal 1 yaş (hatay) hayati tehlikesi yok
69-emir uysal 6 yaş (hatay) Hayati tehlikesi yok
70-izzet kaya 35 yas (hatay) hayati tehlikesi yok
71-mertcan sahin (hatay ) 28 yaş hayati tehlikesi yok
72-can polat şahin
İskenderun
Hayati tehlikesi yok
73-ferhat kocadağ (iskenderun) Hayati tehlikesi mevcut
74-y. Muhammed Aydoğdu yaş 23 (Kırıkhan) hayati tehlike yok
75-suveyde ozsoy (Osmaniye) yas 76 Hayati tehlike mevcut
76-ozkan uçar (hatay) hayati tehlikesi yok
77- kimliksiz erkek bebek 1 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
78-kimliksiz erkek bebek 2 (Hatay) Hayati tehlike mevcut
79-Asli veli Pasaoglu 21 yaş (osmaniye) Hayati tehlike yok
80-cemre ekmekci (Hatay) hayati tehlike yok
81-kimliksiz erkek bebek 3 (ISKENDERUN) Hayati tehlike mevcut
82-kimliksiz bebek 4 (İskenderun) hayati tehlike mevcut
83-akil Baslioglu 40 yas (hatay) hayati tehlikesi yok
84-adva Baslioglu (hatay) hayati tehlikesi yok
85-meryem sarı (hatay) Hayati tehlike yok
86-merve avcı (iskenderun) Hayati tehlike yok
87-celile Sabancı yaş 50 (hatay) hayati tehlikesi yok
88-asif demirkol 30 yaş (hatay) hayati tehlikesi yok
89-kezban demirkol Yas 30 (hatay) Hayati tehlike yok
90-suleyman demirkol yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
91- m. Ali kutlay yaş 23 (hatay) hayati tehlikesi yok
92-mehmet kilic yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
93-kimliksiz bebek enginar (hatay) hayati tehlikesi mevcut
94-hamdi kuran yaş 30 (osmaniye) Hayati tehlike yok
95-zeynep yarar yaş 10 (İskenderun) Hayati tehlike yok
96-nilay uyanik yaş 27 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok
97-m. Ali uyanik yaş 33 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok
98- hacer tumkaya yas 41 (hatay) hayati tehlikesi yok
99-ahmet tumkaya yas 12 (hatay) hayati tehlikesi yok
100-zeynep Karakas yas 67 (malatya) hayati tehlikesi mevcut
101-asel amine avcı yaş 13
(Iskenderun) Hayati tehlikesi yok
102-kadir avcı yas 11 (İskenderun) Hayati tehlike yok
103-oktay karakas (hatay) hayati tehlikesi yok
104-muzeyyen tutku yaş 58 (hatay) hayati tehlikesi yok
105- bebek uyumaz (hatay) hayati tehlikesi yok
106-yesim kanat (İskenderun) Hayati tehlike yok
107-şimen kanat (iskenderun) Hayati tehlikesi yok
108-elmas kanat yaş 65 (İskenderun) Hayati tehlike yok
109- ahmet şah
Yaş 60 (hatay) hayati tehlikesi yok
110-esra dönmez (hatay)
Hayati tehlike mevcut
111-meryem cetinkaya yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
112-zeynep rukiye orak yas 25 (İskenderun) Hayati tehlike yok
113-nisa gumus 22
(HATAY) hayati tehlikesi yok
114-senanur car yas 28 (hatay) hayati tehlikesi yok
115-ahmet sağrabi
Yas 48 (hatay)
Hayati tehlike yok
116-eser cagviroglu yas 32 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
117-reyhan elhasan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
118-Abdurrahim arslan 33 yaş (antakya) ex
119-vahap kimliksiz
Yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
120-zehra şahin yaş 38 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
121-baran dolaşan yaş 20 (hatay) EX
122-perihan bayraktar yas 69 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
123-mehmet demirkol yaş 48 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
124-kimliksiz gümüş
Yaş 13 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
125-suzan yeşil yaş 61 (hatay) hayati tehlikesi yok
126-umit sevinç yaş 31 (hatay) hayati tehlikesi yok
127-reis osman yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
128-arzu yesil yaş 15 (hatay) hayati tehlikesi yok
129-latife yeşil yaş 36 (hatay) hayati tehlikesi yok
130-mehmet sukru yesil yas 39 (hatay) hayati tehlikesi yok
131-ayse sahan yas 40 (hatay) hayati tehlikesi yok
132-adem sahan yas 44 ( hatay) hayati tehlikesi yok
133-hasan gümüş Yaş 40 (hatay) hayati tehlikesi yok
134-yakup soysal yas 13 (hatay) hayati tehlikesi yok
135-shaam alaghja yas 24 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
136-seda şimşek yas 32 (Maraş) hayati tehlikesi yok
137-samet disçi yas 16 (nurdagi) hayati tehlikesi yok
138-gullu ozkaya yaş 30 (antep) hayati tehlikesi yok
139-yasemin ozkaya yaş 30 (Antep) hayati tehlikesi yok
140-hasan kocaker yas 56 (maras) hayati tehlikesi yok
141-okkes çelik yas 75 (osmaniye) Hayati tehlike yok
142-fatime karkut yaş 32 (iskenderun)hayati tehlikesi mevcut
143-ali okay yaş 57 (antakya) hayati tehlikesi yok
144-nihat aydinlioglu yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
145-celal erdem yaş 28 (antakya) hayati tehlike yok
146-Hasret Faize Şapso Yaş 45 (Hatay) Hayati tehlike yok
147-Semra Öncü yaş-31 (Hatay) hayati tehlikesi yok
148-Hakan Keskin yaş-21 (Hatay) hayati tehlikesi yok
149-Meryem Yumak yaş-24 (Hatay) Hayati tehlike yok
150-Meryem Yıldız yaş-59 hayati tehlikesi yok
151-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (İskenderun) hayati tehlike mevcut
152-Mediha Demirci yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
153-Esra Uysal yaş-34 hayati tehlike yok
154-Abdurrahim Hallek yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
155-Nibel Hellak yaş-30 hayati tehlike yok
156-sebnem celik kocadağ yaş 41 (hatay) hayati tehlikesi yok
157-sezai deniz kocadağ yas 27 (İskenderun) Hayati tehlike yok
158-esin boyraz yas 18 (İskenderun) osmaniye
159-kimliksiz erkek yas 30 (osmaniye) Hayati tehlike yok
160-murat kert yas 48 (İskenderun ) Hayati tehlike yok
161-neslihan güler yas 17 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut
162-ertugrul kadir karaca yas 30 (hatay antakya) hayati tehlikesi yok
163-cagri emre yumak yaş 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
164-esraa abdul rahim yas 11 (hatay) hayati tehlikesi yok
165-sude gokbulut yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
166-Ammar Abdul Rahım yaş-15 (Hatay) hayati tehlikesi yok
167-Alaa Abdul Rahım yaş-16 (Hatay) hayati tehlikesi yok
168-Nevinnaz Savi yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi yok
169-Nazer Alarbinieh yaş-24 (Hatay) hayati tehlikesi yok
170-Mehmet Yıldız yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
171-Seda Kurt yaş-36 (İskenderun) hayati tehlikesi var
172-Fatmanur Doğru yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi var
173-Bedriye BEKKUR yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var
174-Randa El Habboub yaş-68 (Hatay) hayati tehlikesi var
175-Neval Bonca yaş yaş-67 (Hatay) hayati tehlikesi var
176-Gülay Akyürek yaş-41 (Hatay) hayati tehlikesi var
177-Meryem Çetinkaya yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok
178-mehmet tasdelen yas 86 (osmaniye) Hayati tehlike mevcut
179-kimliksiz erkek hasta yas 30 (nurdagi) hayati tehlikesi mevcut
180-fatma sude gokbukut yas 14 (hatay) hayati tehlikesi yok
181-majd abdul rahim yas 40 (hatay) hayati tehlikesi yok
182-şıhmüslüm parlakci yas 60 (hatay) hayati tehlikesi yok
183-ali bereket yas 30 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut
184-meryem cetinkaya yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok
185-neziha disci yas 51(hatay)hayati tehlikesi yok
186-safwan helal yas 40 (hatay)hayati tehlikesi yok
187-yusuf aydiner yas 47 (hatay) hayati tehlikesi yok
188-mustafa şahin yas 52 (hatay) hayati tehlikesi yok
189-Özgül Karataş yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok
190-Ozan Hacıoğulları yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
191-Baran Hacıoğulları yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
192-Zeynel Naki Canan yaş-27 (K.Maraş) hayati tehlikesi yok
193-Davut Oğuz Kendir yaş-28 (Hatay) hayati tehlikesi yok
194-Ali Bayraktaroğlu yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
195-Ahmet Furkan Karadağ yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
196-Eren Yeral yaş-19 (Hatay) hayati tehlikesi yok
197-Hasniye Yılmaz yaş-57 (Hatay) hayati tehlikesi yok
198-Nezir Cezairlioğlu yaş-66 (Hatay) hayati tehlikesi var
199-Kimliksiz erkek hasta yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var
200-Fethiye ARSLAN yaş - 35 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
201-Bebek Büşra KADDEM yaş -0 ( hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
202-bebek Fatma Ebusak yaş -0 (hayat) hayatı tehlikelisi yoktur
203- bebek Fatma torun yaş -0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
204- bebek Cevahir Cihangir yaş -0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
205-bebek yerman kılıç yaş-0 (Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
206- bebek yasemin Ali yaş -0 ( Hatay ) hayatı tehlikelisi yoktur
207-bebek Fatma Güleryüz yaş -0 ( Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
208-bebek Cemre karabiber yaş -0( Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
209-bebek hece kimliksiz yaş -0(Hatay) hayatı tehlikelisi yoktur
210- Eda gümüş yaş -35 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur
211-halil Dumanoğlu yaş -0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
212_kadife karataş yaş-58 (Adıyaman) hayatı tehlikesi yok
213_sultan KELEŞ yaş-68 (Osmaniye) hayatı tehlikesi var
214_abdulrahim arslan yaş-35 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
215_kütay Koyuncuoğlu yas-37 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
216_iklim buluç yaş -11(İskenderun) hayatı tehlikesi var
217_hatice bilir komşu yas-59(Hatay)hayatı tehlikesi yok
218_hasine afşin yas-22(İskenderun)hayatı tehlikesi var
219_mansur komşu yaş_69(Hatay)hayatı tehlikesi var
220_ecem naz Türkmen yas-3(Kırıkhan)hayatı tehlikesi yok
221_şükran nizam yas_70(Kırıkhan)hayatı tehlikesi var
222_eda yılmaz yas-33(Hatay) hayatı tehlikesi yok
223_gökhan tırak yas- 44 (Hatay) hayatı tehlikesi var
224-tugce karaoglu yas 30 (hatay kirikhan) hayati tehlikesi mevcut
225-ferda dönmez yas 30 (İskenderun) hayati tehlike mevcut
226-nurten sungur yas 30 (hatay) hayati tehlike mevcut
227-muhammet emran bük yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok
228-vasfi bük yas 35 (hatay) hayati tehlikesi yok
229-bebek canimoglu yas 1 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
230-cigdem guven yas 23 (hatay) hayati tehlikesi yok
231-canan belen yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
232-delal belen yaş 15 (hatay) hayati tehlikesi yok
233-ganime bük yaş 17 (hatay) hayati tehlikesi yok
234-emine yönel yas 40 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
235-yeter yaman yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
236- Fatma ejderha yaş -0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
237- ejder ejderha yaş 0 - Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
238- Kübra Nur ejderha yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
239- Büşra Nur aytürk yaş 25 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur
240- Elif Nur akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
241- Leyla Gürkan yaş 31 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
242- Muhammet akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
243- Erva akyürek yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
244- Bahar sesli okuyucu yaş 30 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
245- gönül kalın yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
246- gufran beylen yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
247_merve kablan yas-25 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
248_nizam kablan yas-43 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
249_perihan kablan yas-35 (Hatay)hayatı tehlikesi yok
250_bebek bozkurt yas_34 hayatı tehlikesi var
251_bebek arslan yaş-45(Hatay) hayatı tehlikesi var
252_ekrem kablan yas_23 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
253_halime Nuray bağriaçık yas-21 (Hatay)hayatı tehlikesi var
254_ökkeş yiğit yas-41(Osmaniye) hayatı tehlikesi var
255_mehmet arslan yas-55(Hatay) hayatı tehlikesi yok
256_gökhan kaynak yas_39 (maraş) hayatı tehlikesi yok
257_muzaffer Kutay kaynak yas_15 (maraş) hayatı tehlikesi var
258-Defne Memiş yaş-1 (Hatay) hayati tehlikesi var
259-Ahmet İldem yaş-38 (Hatay) hayati tehlikesi var
260-Emirhan Tozlu yaş-16 (Hatay) hayati tehlikesi var
261-Fatma Yapıcı yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var
262-Hidayet Albayrak yaş-44 (Hatay) hayati tehlikesi yok
263-Mehmet Altunay yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
264-Muhammed Mustafa Seydi yaş-17 (İslahiye) hayati tehlikesi yok
265-Selahattin Berat Seydi yaş-22 (İslahiye) hayati tehlikesi yok
266-Osman Elosman yaş-67 (Hatay) hayati tehlikesi var
267-Kimliksiz hasta yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var
268-Sezin Yurttagül yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi var
269- Ahmet tülüce yaş 69 Osmaniye, hayatı tehlikelisi vardır
270- Bilal İbrahim Ağat yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
271- emir Taha kurtulan yaş 11 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
272- Dilber gümüş yaş 52 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
273- salahattin gümüş yaş 58 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
274- yasemin Şerefeddin yaş 36 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
275- Ferhat susmaz yaş 58 Samandağ, hayatı tehlikelisi yoktur
276- Salahaddin taç Yıldız yaş 43 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
277- Mediha taç Yıldız yaş 43 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
278- Melike emir yaş 27 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
279- Selver Doğan yaş 64 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
280_fehime bilmez yas-48 (Antakya) hayatı tehlikesi yok
281_bilal fırtına yas_ 33 (maraş) hayatı tehlikesi yok
282_bebek çağıl yas_45 (Osmaniye) hayatı tehlikesi var
283_gülhanım kaya yaş -37 ( Hatay) hayatı tehlikesi yok
284_elif elhüsiyin yaş-9(Hatay)hayatı tehlikesi yok
285_ali emir aydınlıoğlu yaş-17 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
286_fatma uçar yaş_52 (Hatay) hayatı tehlikesi var
287_bebek katıtaş yas_34(Hatay) hayatı tehlikesi var
288_ali emir aydınlıoğlu yas-9 hayatı tehlikesi yok
289_hasan cem aydınlıoğlu yaş 9(Hatay) hayatı tehlikesi yok
290_filiz aşkar yaş _34 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
291- Rag brhn aga yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
292- emel Verda ekmekçi yaş 51 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
293- Turgut akbaba yaş 27 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
294- yavuz akbaba yaş 26 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
295- Yusuf Can tarar yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
296- bebek Gizem canım oğlu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
297- hasan fırtına yaş 5 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
298- Mehmet yakar yaş 42 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
299- Halil Doğan yaş 39 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
300- dönay yurtbekler yaş 65 Antakya,. Hayatı tehlikelisi vardır
301- Şadiye bilmez yaş 24 Antakya, Hayatı tehlikelisi yoktur
302-fehime bilmez yas 48 (antakya) hayati tehlikesi yok
303-bilal firtina yas 33 (maras) hayati tehlike yok
304-bebek çagil yas 1 (osmaniye) Hayati tehlike mevcut
306-elif elhuseyin yas 0 (hatay)hayati tehlikesi mevcut
307-ali emir aydinlioglu Yaş 9 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
308-fatma uçar yas 52 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
309-bebek katitas yas 0 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
310-ali emir aydinlioglu yas 9 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
311-hasan cem aydinlioglu yas 7(hatay)hayati tehlikesi mevcut
312-filiz aşkar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
313-Mustafa Taş yaş-67 (G.Antep) hayati tehlikesi var
314-Sibel Sultani yaş-51 (Hatay) hayati tehlikesi yok
315-Cem Sultani yaş-23 (Hatay) hayati tehlikesi yok
316-Bahriye Ezel yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
317-Yusuf Bayrakdar yaş-15 (Hatay) hayati tehlikesi yok
318-Ayşe Bilmez yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok
319-İbtissem Bauhhafra yaşayış-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
320-Kübra Yel yaş-25 (Hatay) hayati tehlikesi yok
321-Dürdane Seçkin Günal yaş-79 (Nurdağı) hayati tehlikesi yok
322-Fatma Müğrebi yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
323_adel zouabı yas_ 44(Antakya) hayatı tehlikesi yok
324_hikmet günal yas_78(Antakya) hayatı tehlikesi var
325_azize ahmethan yas_21(Antakya) hayatı tehlikesi yok
326_ömer ahmethan yas_3(Antakya) hayatı tehlikesi var
327_davut ahmethan yas_30 hayatı tehlikesi yok
328_gülseher türkmen yas_6(Antakya) hayatı tehlikesi yok
329_seadet ummak yaş.-61(Antakya)hayatı tehlikesi yok
330_egemen kurtulan yas_25 ( Antakya) hayatı tehlikesi yok
331_dürdane tekel yas_60(Antakya) hayatı tehlikesi yok
332_abd Allah alzouabı yas_45 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
333-Aytül yıldırım yaş 0 İslahiye, hayatı tehlikelisi yoktur
334- Ömer özer yaş 67 İslahiye, hayatı tehlikelisi vardır
335- Duygu Avşaroğlu yaş 29 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
336- kimliksiz şahıs yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
337- Servet güvenç yaş 67 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
338- Öcal esmer yaş 47 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır
339- derin kirmit yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
340- nazlı Zorlu yaş 54 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
341- Aylin Lena belikırık yaş 0 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
342- yuğşan Kaan çevik yaş 0 Hatay , hayatı tehlikelisi yoktur
343- Emirali kurşun yaş 25 Hatay, EKS olmuştur.
344_ayse sözer yas_35(Hatay)hayatı tehlikesi yok
345_enes sözer yaş_27(Hatay) hayatı tehlikesi yok
346_adel zouabı yas_44 (Hatay) hayatı tehlikesi var
347_beytullah türker yad_29(Osmaniye) hayatı tehlikesi var
348_hakan ketizmen yas_44(Maraş) hayatı tehlikesi yok
349_cansel hacıoğulları yas_23(Maraş) hayatı tehlikesi yok
350_furkan candan yas_9(Maraş) hayatı tehlikesi var
351_sema deliağa yas_34 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
352_yunus Ekrem başceken yas_12 (Hatay) hayatı tehlikesi yok
353_hasan simsar yas_37 (Maraş) hayatı tehlikesi yok
354_mehmet Ali başceken yas_45 (Maraş) hayatı tehlikesi yok
355- Fatma Reyhan Alkan yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
356- menevşe ekelik yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
357-osman Aygün yaş 32 Nurdağı , hayatı tehlikelisi yoktur
358- Eray biber yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
359- Aykan aslan yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
360- Birsen biber yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
361- Necmettin kurt yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
362- Saliha kurt yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
363- Meryem Sözer yaş 18 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
364- ümit dut yaş 38 Kahramanmaraş, hayatı tehlikelisi yoktur
365-Abdulhalik cam yaş 64 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
366-Ahmet Elşehebi yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
367-Hamide Hamdeş yaş-33 (Hatay) hayati tehlikesi yok
368-Aynur Yalçınkaya yaş-20 (Gaziantep) hayati tehlikesi yok
369-Adil Akdoğan yaş-63 (Hatay) hayati tehlikesi var
370-Bebek Katıtaş yaş-1 (Hatay) hayati tehlikesi var
371-Süleyman Köseyener yaş-14 (Hatay) hayati tehlikesi yok
372-Meral Onak yaş-47 (Nurdağı) hayati tehlikesi yok
373-Beril Köse Yener yaş-30 (Gaziantep) hayati tehlikesi yok
374-Atra Düzgün yaş-74 (Samandağ) hayati tehlikesi var
375-Emine Sakar yaş-30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
376-Kimliksiz kadın şahıs yaş-30 (İskenderun) hayati tehlikesi var
377- Kübra küçük yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
378- Mehmet belikırık yaş 45 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
379- Hüseyin şahitoglu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
380-gazani şahitoglu yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
381- gulfem baytak yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
382- çınar Alp yurttagül yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
383- Merve baytak yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
384- Hüseyin şahutoglu yaş 54 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
385- Hülya kıl yaş 49 Osmaniye, hayatı tehlikelisi vardır
386- Ali baytak yaş 45 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
387- Orhan özdeniz yaş 32 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
388-zehra akdogan yas 58 (hatay) hayati tehlikesi yok
389-nuray belikirik yas 43 (hatay) hayati tehlikesi yok
390-sami baran yas 34 (hatay) hayati tehlikesi yok
391-baris yanar yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok
392-kerem alparslan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
393-feras suayip yas 33 (hatay) hayati tehlikesi yok
394-emrecan gök yas 30 (hatay iskenderun) Hayati tehlikesi yok
395-ahmed dehnin yas 15 (hatay) hayati tehlikesi yok
396-adile kuyucu yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
397-aya dehnin yas 24 (hatay) hayati tehlikesi yok
398-halime çin yas 20 (hatay) hayati tehlikesi yok
399- Mustafa Bayraktar yaş 50 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
400-ayşe Kara yaş 51 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
401- Saliha yıldız yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
402- Nilay ölmez yaş 27 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır
403- esen arı yaş 38 İskenderun, hayatı tehlikelisi vardır
404- Mesude güneş yaş 40 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
405- tahır selcavi yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
406-fatma bayraktar yaş 32 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
407- şakir bayraktar yaş 33 , Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
408- Mehmet Kızıldağ yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
409- Onur kartal yaş 50 , Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
410- Ayşe hamut yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
411- burcu Türkmen yaş 23 Hatay, hayatı tehlikelisi yoktur
412- Süheyla Kızıldağ yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
413- aya bahro yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
414- Esma gözükücük yaş 33 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
415- Osman bozkan yaş 23 İskenderun hayatı tehlikelisi vardır
416- Mustafa karağac yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
417- nehad alderea yaş 15 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
418- Nurcan kefli yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
419- Fatih Sönmez yaş 0 Hatay, hayatı tehlikelisi vardır
420- tahar secvavi yas30 (hatay) hayati tehlikesi yok
421-gulcan kefli yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
422-muhammed halil yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
423-gokcen yasar yas 26 (hatay) hayati tehlikesi yok
424-ihsan akgun yas 63 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
425-busra ozturk yas 26 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
426-munire çay yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok
427-nurcan tan yas 27 (hatay) hayati tehlikesi yok
428-sultan gokmen yas 42 (hatay) hayati tehlikesi yok
429-hiba kasur yas 30 (antakya) hayati tehlikesi yok
430-Halil Uyan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
431-Hayrettin Aslan yaş-35 (İskenderun) hayati tehlike var
432-Mehe Mehen Bindavıl yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
433-Nazife Yağar yaş-84 (Hatay) hayati tehlike var
434-Hanel Buger yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
435-Halil Uyan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
436-Fatmanur Kaçman yaş-25 (İskenderun) hayati tehlike var
437-Aysel Çelik yaş-61 (Hatay) hayati tehlike yok
438-Mehmet Talip Dönmez yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
439-Leyla Tekek yaş-61 (Hatay) hayati tehlike var
440-Şemse Yeral yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
441-Muhammet Emin Dokuzoğlu yaş-22 (Hatay) hayati tehlike yok
442-Nimet Yılmaz yaş-54 (Hatay) hayati tehlike var
443-Ahmet Çiçek yaş-68 (Hatay) hayati tehlike var
444-Cansel Öğütmen yaş-22 (Hatay) hayati tehlike var
445-Atra Şenorak yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
446-Ali Gür Atan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
447-Adnan Betar Sekiz yaş- (Hatay) hayati tehlike var
448-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
449-Necmettin Calp yaş-22 (İskenderun) hayati tehlike var
450-Sevgi Kasapçıoğlu yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
451-Reşit Yıldırım yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
452-sabiye koseyener yas 30 (antep islahiye) hayati tehlike yok
453-lin beta yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
454-muhammed beta yas 20 (hatay) hayati tehlikesi yok
455-ayse sadettin yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
456-dilek ergin yas 36 (nurdagi) hayati tehlikesi yok
457-faruk Vişo yas 50 (hatay) hayati tehlikesi yok
458-demet koseyener yas 42 (antep İslahiye) hayati tehlikesi yok
459-mosa bakar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
460-mehmet egel yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
461-mehmet havran tasçi yas 60 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
462-megmet aşan yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
463-Muayyed Bay yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
464-Kimliksiz erkek şahıs yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
465-Mecide Şerif yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
466-Kimliksiz kadın şahıs yaş-11 (Hatay) hayati tehlike var
467-Mouayad Baal yaş-17 (Hatay) hayati tehlike var
468-Emre Özcan yaş-17 (Hatay) hayati tehlike var
469-Kerem Alparslan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
470-Yusuf Zan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
471-Süleyman Köseyener yaş-14 (Hatay) hayati tehlike var
472-Sibel Aslan yaş-25 (Adıyaman) hayati tehlike var
473-Selma Barakoğlu yaş-48 (Hatay) hayati tehlike var
474- busra duman yas 10 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
475-sude sule yas 30 (hatay İskenderun) Hayati tehlike mevcut
476-sima aburaj yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
477-kimliksiz oniki hasta yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
478-havva seber yas 17 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
479-esad al mansor yas 14 (hatay)hayati tehlikesi mevcut
480 -kimliksiz onuc yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
481-abide koral kaplan yas 40 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
482-kimliksiz on dort hasta yas 10 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
483-esma ozcam yas 16 (hatay) hayati tehlikesi yok
484-bekir ozcam yas 54 (hatay) hayati tehlikesi yok
485-Zehra Akdoğan yaş-58 (Hatay) hayati tehlike var
486-Yunus Ekrem Başçeken yaş-12 (Hatay) hayati tehlike var
487- Senem Kurt yaş-30 (K.Maraş) hayati tehlike var
488-Ahmet Nizami Yurtbekler yaş-45 (Hatay) hayati tehlike var
489-Miray Yürtbekler yaş-35 (Hatay) hayati tehlike var
490-Arda Umut Kopuk yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
491-Batuhan Yürtbekler yaş-30 (Hatay) hayati tehlike var
492-Kimliksiz kadın şahıs yaş-14 (Hatay) hayati tehlike var
493-Masal Altunay yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
494-Erol Atahan yaş-48 (Hatay) hayati tehlike yok
495-Havva Seber yaş-17 (Hatay) hayati tehlike yok
496-efla butar yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
497-seyma sahin yas 25 (hatay) hayati tehlikesi yok
498-ayse celik yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut
499-diyap tumkaya yas 11 (hatay) hayati tehlikesi yok
500-halit guler yas (hatay) hayati tehlikesi yok
X501-yusuf kirk yas 23 (hatay) hayati tehlikesi yok
502-yusuf batun colak yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut
503-cemile ozbek yas 30 (hatay) hayati tehlikesi yok
504- hamide dilvin sirma yas 30 (maras) hayati tehlikesi mevcut
505-sultan kara yas 45 (maras) EX
506-ahmed amid yas 30 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
507-Orhan Bal yaş-40 (Hatay) hayati tehlike mevcut
508- Sıtkı Bal yaş-30 (Hatay) hayati tehlike mevcut
509- Efe Nuh yaş-15 (Hatay) hayati tehlike mevcut
510- Mehmet Ali Gezer yaş-30 (Hatay) hayati tehlike yok
511- Muhammet Nurbaki Bilgi yaş-32 (Hatay) hayati tehlike mevcut
512- Aynabad Pırıyeva yaş-27 (Hatay) hayati tehlike yok
513- İlayda Yapıcı yaş-27 (Hatay) hayati tehlike mevcut
514- Şükran Aslan yaş-60 (İskenderun ) hayati tehlike yok
515- Elif Yatmaz yaş-37 (Kahramanmaraş) hayati tehlike mevcut
516- Zeynep Erdoğdun yaş-63 (Hatay) hayati tehlike mevcut
517- Rukiye Erdoğdun yaş-30 (Osmaniye) hayati tehlike mevcut
518- Azim Aslan yaş-30 (Hatay) hayati tehlike mevcut
519- Gülizar Bağcılar yaş-40 (Hatay) hayati tehlike mevcut
520- Raneem Ied yaş-20 (Hatay) hayati tehlike mevcut
521- Orhan Ceylan yaş-40 (İskenderun) hayati tehlike yok
522- Mehtap Arslan Pozan yaş-45 (İskenderun) hayati tehlike mevcut
523- Mustafa Yanar yaş-44 (İskenderun) hayati tehlike mevcut
524- Faize Nerkiz yaş-72 (Kırıkhan) hayati tehlike mevcut
525- Derviş Sert yaş-82 (Hatay) hayati tehlike mevcut
526- Veli Güzeloğlu yaş-28 (Kahramanmaraş) hayati tehlike mevcut
527- Yusuf Aldemir yaş-18 (Hatay) hayati tehlike mevcut
528-meeve yagmur calp yas 12 (İskenderun) Hayati tehlike mevcut
529-okkes can gunes (maras) Yas 22 Hayati tehlike mevcut
530-dogus samet calp yas 24 (iskenderun) Hayati tehlikesi yok
531-sedat kalayci yas 37 (maras) hayati tehlikesi yok
532-gulyaren kurt yas 30 (maras) hayati tehlikesi yok
533-mustafa colak yas 56 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
534-faruk wisho yas 30 (Hatay) hayati tehlikesi yok
535-buglem kalay yes 30 (maras) hayati tehlikesi yok
536-umut korkmaz yas 21 (maras) hayati tehlikesi yok
537-dilan altindereyas 19 (hatay) hayati tehlikesi yok
538-gulcN keser yas 68 (hatay) hayati tehlikesi mevcut
539-Fahrettin KURŞUN
KİMLİKSİZ-İskenderun, - H.T, mevcut
540-İdiris ALMADI. YAŞ 70 İSKENDERUN. H. T MEVCUT
541-FATMA ALMADI. YAŞ 71 İSKENDERUN. H. T. MEVCUT
542-ALİ TUZCU YAŞ 58 İSKENDERUN H. T. MEVCUT
543-BEHÇET ÖZKAYA. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN. H. T. MEVCUT
544-GONCA KALCAN. YAŞ 42.İSKENDERUN. H.T.MEVCUT
545-İDRİS ARIGÜLOĞLU YAŞ 58.İSKENDERUN H. T. MEVCUT
546-HAYRİYE KESER. KİMLİKSİZ. KAHRAMAN MARAŞ H. T. MEVCUT
547-ZELİHA NAZ GÜVERCİN YAŞ 13 ANTAKYA HT. MEVCUT
548-NEKLA DERİNKÖK YAŞ 22 ANTAKYA H. T MEVCUT
*549* -İLHAM HULAM KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT. MEVCUT
550-FATİN AHMET KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT YOK.
551-NECDET MICIK. YAŞ 80.İSKENDERUN ENTUBE.
552-ESRA ARSLAN YAŞ 28 İSKENDERUN H. T. YOK
553-MAHMUT ÇAM YAŞ 55 ANTAKYA HT. YOK
554-NAZLI SEVİNÇ YILDIZ. KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT YOK
555-ALİ TOY. YAŞ 67 İSKENDERUN HT. YOK
556-MUTİA ATAR YAŞ 82. İSKENDERUN HT. YOK
557-DİDEM YANAR YAŞ 35 HATAY HT. YOK
558-KAMURAN ALTUN BÜKEN. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN HT. YOK.
559-ZEHRA YILDIZ KİMLİKSİZ HATAY. HT. YOK
560-MEHMET BELLUR. YAŞ http://72.HATAY.HT.YOK
561-MUSTAFA GÜMÜŞ. YAŞ 60 İSKENDERUN. HT. YOK.
562-KİMLİKSİZ 15 YAŞLARINDA BAYAN. İSKENDERUN. HT. VAR.
563-MEHMET REŞİT. KİMLİKSİZ. İSKENDERUN. HT. YOK.
564-HAKAN YILMAZ ÇAĞAN. YAŞ10 .İSKENDERUN. HT. YOK.
565-DURU BALCI. KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK.
566-HATİCE ASLAN. KİMLİKSİZ. ANTAKYA. HT. YOK.
567-MENEKŞE GÜL SEVİNÇ. YAŞ 40.HATAY. HT.YOK.
568-PINAR MISRA. YAŞ 5 HATAY HT. YOK.
569-FADİ ABDULHAY KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK.
570-YASİN KIRDİK. KİMLİKSİZ. HATAY. HT. YOK
571-AHMET KANAT. YAŞ http://61.HATAY.HT.YOK.
572-BEDİA POLAT. Yaş 48.ADIYAMAN. HT. YOK
573-ONUR ARSLAN. YAŞ http://23.ADIYAMAN.HT.YOK
574-ZEHRA ÇOĞUL YAŞ. 27.OSMANİYE
575-SERPİL TAŞ YAŞ 50 iskenderun
576-OKTAY PEKMEZ. YAŞ 25 HATAY. HT. YOK
577-ŞÜKRAN KEMEÇ YAŞ 43 İSKENDERUN HT YOK
578-AHMET KUŞ YAŞ 59 ANTAKYA
579-HSSEN ALSABSABİ YAŞ 27 ANTAKYA
580-ALAATTİN AFŞİN YAŞ 35 İSKENDERUN
581-İKRA BAŞAK YAŞ 21 İSKENDERUN
582-AHMET BAŞAK YAŞ 55 İSKENDERUN
583-AHMET ALPASLAN BAŞAK YAŞ 58 İSKENDERUN
584-BERFİN BAŞAK YAŞ 46 İSKENDERUN
585-NEVAL ABDULMECİT YAŞ 8 HATAY
586-AYŞE MUYRABİ YAŞ 51 İSKENDERUN
587-HÜSEYİN ĞAZZUL YAŞ 18
588-KİMLİKSİZ YAŞ 4.KIZ ÇOÇUĞU İSKENDERUN
589-AYA BARBUÇ. YAŞ 26 ANTAKYA
590-MUSTAFA CAN GÜRBOSTAN. YAŞ 21 KAHRAMAN MARAŞ.
591-ENVER KANAT. YAŞ 47 İSKENDERUN
592-FAYSAL RAMAZANOĞLU. YAŞ 63 KAHRAMANMARAŞ
593-MİKDAT ÇETİN YAŞ 75 İSKENDERUN
594-FATMA SİM YAŞ 66 HATAY
595-FATMA HAMAD YAŞ 22 HATAY
596-EMANİ KAKTİ YAŞ 27 HATAY
597- NEJLA BAYGÜL YAŞ 65 İSKENDERUN
598-MUNE REZOK. KİMLİKSİZ. 3 YAŞ İSKENDERUN
599-SÜHEYLA BAĞDAYLIOĞLU YAŞ 63 ANTAKYA
600-ABIR MUHAMMED. YAŞ 47 İSKENDERUN
601-KEMAL ÖZTÜRK. YAŞ 18 İSKENDERUN
602-MUHAMMED EL MINDIL. YAŞ 23 İSKENDERUN
603-ŞEHİRE ÇAVDAR YAŞ 67 İSKENDERUN
604-RAŞA CERRAH YAŞ 34 HATAY
605-MUHAMMED CERRAH YAŞ 7 HATAY
606-HÜSEYİN DÖNMEZ YAŞ 37
607-ENVER KANAT .YAŞ 47 İSKENDERUN
608-""GUSTE AYU KADE ENDON YAŞ 33 İSKENDERUN
609-MUSTAFA TİLLO HOCAOĞLU YAŞ 16 ANTAKYA
610-ALİ TAZE YAŞ 65 ANTAKYA
*611* -ŞENAY TAZE YAŞ 64 HATAY
612-ERHAN HOCAOĞLU YAŞ 41 ANTAKYA
613-SEYCAN CALP YAŞ 48 İSKENDERUN.
614-MURAT CALP. YAŞ 47 İSKENDERUN