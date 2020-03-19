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Diyanet, cuma günü ve kandil gecesi camileri kapattı

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesine Diyanetişleri Başkanlığı'ndan önemli destek. Diyanet, kandil geceleri de dahil, tüm ibadethanelerin kapatıldığını duyurdu.

19 Mart 2020 Perşembe 15:16
Diyanet, cuma günü ve kandil gecesi camileri kapattı

Diyanet, cuma günü ve kandil gecesi camileri kapattı


Geçtiğimiz hafta halkı cuma namazına teşvik eden açıklamasıyla büyük tepki toplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, tüm cami ve mescitlerin tehlike geçene kadar cuma günü ve kandil günleri kapatıldığını duyurdu. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu bilgiler yer aldı.Cuma günleri için verilen Cuma Salası da okunmayacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışların ve ortaya çıkacak olumsuzlukların önüne geçmek için Cuma günü ve kandil gecesi cami ve mescitlerin kapalı tutulacağını ve Cuma namazı için sala da okunmayacağını bildirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüsün yayılma riskine karşı daha önce aldığı tedbirlerle ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yeni tedbirler alacak.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın imzasıyla 81 il müftülüğüne gönderilen yazıda, koronavirüsün yayılma tehlikesine karşı Cuma namazı ile vakit namazlarının cemaatle kılınması hususunda alınan kararla ilgili oluşabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için alınacak yeni tedbirler bildirildi.

Yazıda; İslam’ın ana gayelerinden birinin insanın can güvenliğini sağlamak olduğunu ve İslam hukukunun, zararı önlemek fayda sağlamaktan daha önemlidir, temel ilkesine dikkat çekildi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletin ve Diyanet İşleri Başkanlığının din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirlerin hatırlatıldığı yazıda, “Vatandaşlarımızın sağlığını korumayı, bilhassa yaşlılarımızın can güvenliğini sağlamayı hedefleyen ve muhtemel zararları önlemeye yönelik olan bu kararların uygulanması insani ve vicdani bir sorumluluktur” ifadeleri kullanıldı.

Yazıda, bazı kişilerin, vatandaşların dini hassasiyetlerini istismar ettiğinin ve camilerde alınan önlemleri zafiyete uğratacak davranışlar sergilediğinin tespit edildiği belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar ortaya çıkabilecek olumsuzlukların önüne geçmek maksadıyla kamu kurum ve kuruluşları, Kuran Kursları ve yurtlarda bulunan mescitler de dahil olmak üzere Cuma günü ve kandil gecesi camilerin kapalı tutulacağı ve Cuma namazı için sala okunmayacağı bildirildi.

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Son Güncelleme: 19.03.2020 15:25
Anahtar Kelimeler:
DiyanetKoronavirüs
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