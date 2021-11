Dolar 10 lira olur demişti | Dolar 11 lira olduğu gün duruşmaya gitti

Dolar kurundaki hızlı artışı eleştirdikleri gerekçesiyle 3 yıl önce haklarında dava açılan 36 kişinin yargılanması, dolar 11 lira olduğu güne denk geldi.

Dolar/TL kuru 11 TL seviyesini aşmışken, ikisi gazeteci 36 kişinin 2018 yılında ekonomik gidişata dair endişeleri içeren haber ve sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle, “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılandığı dava sürüyor.

Dün kalemi arayıp sorduğumda duruşma olacak denmişti ama bugün geldiğimde hakim izinliymiş, nöbetçi hakim de öğleden sonra bakarmış ama zaten kendi dosyası olmadığından mazeret verelimmiş. :))) https://t.co/11NnbJe83S — Sanem Bahçekapılı (@talkingmia) November 18, 2021



2018’de, dolar kurunun hızlı yükselişi sırasında “provoke edici paylaşımlar” yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmada yargılaması süren 38 kişinin duruşması bugün (18 Kasım) görülecekti.

Sanık avukatlarından Sanem Bahçekapılı, sosyal medya hesabından, hâkim izinli olduğu için duruşmanın görülemediğini açıkladı.

Avukat Bahçekapılı, duruşmadan bir gün önceki (17 Kasım) paylaşımında, “Yarın bir duruşmam var, 38 kişi 2018 ağustos ayında dolar 7 TL’yi geçince attıkları tweetler nedeniyle yargılanıyorlar. Dosyada, dolar 10 da olur dedi diye yargılanan insan var. Dolar 10 oldu, bakalım yarın ne olacak” demişti.

Artı Gerçek’te yer alan habere göre, Avukat Bahçekapılı duruşma günü ne olduğunu da bugün attığı tweet’te anlattı:

“Bankacılık sistemi 2001 yılından bu yana karşılaştığı en ciddi döviz krizi ile karşı karşıya.”

“Dolar 7 TL yarın belki 10 TL olur.”

“Bankalardaki paranızı çekin, özellikle dolar hesabı olanlar zira hepsine çökecek.”

“Dolar bize 3,70 olsun, onlara 10.”

Bu cümleler 2018 yılı ağustos ve eylül aylarına ait haberlerden ya da sosyal medya paylaşımlarından. Yukarıdaki sözler nedeniyle ikisi gazeteci 36 kişi “Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla yargılanmaya devam ediyor.

Dava konusu, Bloomberg muhabirleri Kerim Karakaya ve Fercan Yalınkılıç’ın Ağustos 2018’de bloomberg.com’da yayımlanan, “Turkish banks are said to plan meeting with regulatory saturday” başlıklı haberleri ile 34 kişinin ekonomiye dair sosyal medya paylaşımları.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucu iddianame hazırlandı.

BDDK’nın ihbarcı olarak yer aldığı iddianamede, 36 kişinin “Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomik düzen ve istikrarını hedef alır şekilde sermaye piyasalarında ve borsada işlem göre firma kurum ve kuruluşlara ilişkin güvensizliğe yol açan, kaos oluşturacak mahiyette açıklamada bulundukları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ekonomisinin tamamen çökeceğine ilişkin bilimsel delil ve emare olmaksızın asılsız paylaşımlar yaparak piyasalarda güvensizlik oluşturmayı hedef aldıkları” öne sürülüyor.

İddianame İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Yargılama 2019 yılında başladı. 20 Eylül 2019’daki ilk duruşmanın üzerinden iki yılı aşkın zaman geçti.

Bugün (18 Kasım) yapılması beklenen yedinci duruşma ise hâkiminin raporlu olması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. İddianamede yer alan haberin yayımlandığı 10 Ağustos 2018’de dolar 5,9 TL’nin üzerinden işlem görüyordu.