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Durak dışından otobüse binemeyince kinlendi | Otobüse boyalı saldırı

İstanbul Ümraniye’de otobüse durak dışında binmek isteyen bir kadını şoför almayınca, taksiyle takibe başlayan öfkeli kadın önce camları yumrukladı, daha sonra da boya ile otobüsü kırmızıya boyadı

29 Ekim 2020 Perşembe 07:31
Durak dışından otobüse binemeyince kinlendi | Otobüse boyalı saldırı

Durak dışından otobüse binemeyince kinlendi | Otobüse boyalı saldırı

Durak dışında yolcu alma yasağına uyan halk otobüsü, bir kadının saldırısına uğradı. Otobüse binemeyince taksi tutan saldırgan kadın önce otobüsün camlarını yumrukladı, sonra halk otobüsünü kırmızıya boyadı.
İstanbul’un Ümraniye ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ademyavuz- Kadıköy seferini gerçekleştiren 14B numaralı özel halk otobüsüne kadın yolcu otobüs henüz durağa gelmeden binmek istedi.

Şoför ise kadının durak dışında olması nedeniyle otobüse almadı.

TAKSİYLE ÜÇ DURAK TAKİP ETTİ

Edinilen ilk bilgilere göre duruma sinirlenen kadın, yoldan çevirdiği taksiyle, otobüsü üç durak boyunca takip etti. Öfkeli kadın otobüsü durakta yakalayınca bindiği taksiden inerek özel halk otobüsünün camlarını yumruklamaya başladı. Otobüs şoförü ise öfkeli kadına karşılık vermeden seferine devam etti.

PARK ALANINDA BİNEMEDİĞİ OTOBÜSÜ BULDU

Öfkesi dinmeyen kadın sonrasında ise, nalburdan kırmızı boya alıp, seferini tamamlayan otobüslerin park halinde beklediği alana geldi. Durak dışında beklediği gerekçesiyle kendisini otobüse almayan şoföre ait aracı bulan kadın, nalburdan aldığı boya ile aracı kırmızıya boyadı.

"CAMLARI YUMRUKLAYIP KÜFÜR ETTİ"

Olay sonrası konuşan otobüs şoförü Yılmaz Cengiz; "Seyir halindeyken kırmızı ışıkta durdum. O esnada o kişi geldi ve kapıya vurdu. Durak harici yolcu almamız yasak olduğu için kapıyı açmadım. Yoluma devam ettim. Sonrasında şahıs taksiye binerek beni takip etmeye başladı. Bir başka ışıklarda taksiden inip otobüsün yanına gelerek camları yumruklamaya ve küfür etmeye başladı.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Hem yolcuların hem de kendi can sağlığım için ben yine kapıyı açmadım. Bu şahıs tekrar taksiye binerek 14B’nin son durağına kadar otobüsü takip etmiş. Biz diğer şoför arkadaşlarla arkada çay içip dinlenirken o esnada bu şahıs, otobüsü sol tarafından arka plaka kısmına kadar kırmızıya boyamış. Yarın elimizdeki görüntülerle gerekli suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.

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