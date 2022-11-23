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Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var

Düzce depreminin ardından başta şehir merkezi olmak üzere depremin hissedildiği tüm illerde toplam yaralı sayısı 56 olarak açıklandı. İki vatandaşımız ise kalp krizinden hayatını kaybetti

23 Kasım 2022 Çarşamba 11:12
Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var

Düzce Depremi | 2 ölü 56 yaralı var


Düzce depreminin ardından başta şehir merkezi olmak üzere depremin hissedildiği tüm illerde toplam yaralı sayısı 56 olarak açıklandı. İki vatandaşımız ise kalp krizinden hayatını kaybetti

Düzce'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından 63 yaşındaki Sevim Çengel ve 48 yaşındaki Hikmet Çelebi geçirdikleri kalp krizi sonucu yaşamlarını yitirdi.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04:08'de gerçekleşen depremin derinliği 8.61 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, Düzce başta olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne, Zonguldak, Yalova, Çankırı, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

Depremin ardından kalp krizi geçiren 48 yaşındaki Hikmet Çelebi, kaldırıldığı Düzce Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Düzce Çay Mahallesi’nde oturan 63 yaşındaki Sevim Çengel’in de panik ve korkuya kapıldığı ve geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

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