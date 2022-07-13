Ege'den alevler yükseliyor Datça’da orman yangını!





Muğla'nın Datça ilçesinde, orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar ise canlı yayında yaptığı açıklamada, "Yangının, köye zarar vermesi şu anda mümkün görünmüyor. Ama köyün dışında daha geniş alanımız var. Yangının buraya sıçraması durumunda, Marmaris yangınını geçeceğini düşünüyorum" dedi.

Datça’nın Mesudiye Mahallesi, Hava Radar mevkindeki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ Mevkiinde maalesef orman yangını başladı. Bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor.



Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için teyakkuz halinde. pic.twitter.com/DzD7iVLLcu — Osman Gürün (@osmangurun) July 13, 2022

Bölgeden yükselen dumanları fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme uçağı, 9 helikopter, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Söndürme çalışmalarına askeri birlikler, çevredeki sitelerin yangın söndürme ekipleri ve bazı inşaat firmalarının beton mikserleriyle de destek verildi.

KOLLUK KUVVETLERİ DE MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan, orman yangınlarının sıkça yaşandığı ve yeşil örtünün büyük bir kısmının siyaha büründüğü Muğla’da kolluk kuvvetleri de Datça'daki orman yangınına müdahalede bulundu. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun tek başına eline aldığı çalı ile jandarma ekipleri de su sıkarak yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Datça’dan an ve an yangın videoları geliyor .Kim seyrediyor ve canı yanmıyorsa bilin ki bizden değildir.#datca #DatçaYanıyor pic.twitter.com/8vJdNAPD5H — BİRCAN YILDIRIM (@YildirimBircan) July 13, 2022

KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, kuvvetli rüzgar nedeniyle söndürme çalışmalarında güçlük yaşandığı bildirildi. Alevler sahile doğru ilerlerken, tedbir amacıyla Datça - Palamutbükü karayolu trafiğe kapatıldı.

BİR EV YANDI

YANGIN SÖNDÜRME ARAZÖZÜ DEVRİLDİ

Muğla'nın Datça ilçesinde 12.21'de çıkan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı bildirildi. Orman yangınına takviye olarak 2 söndürme uçağı, 5 helikopter, 55 arazöz, 93 iş makinesi ve 400 orman işçisi gönderildi. Alevlerin ilerlediği Mesudiye Mahallesi Döşeme mevkisinde bir ev yandı, o bölgedeki evler de tedbir amacıyla tahliye edildi.

Öte yandan takviye olarak bölgeye gönderilen arazözlerden biri virajda devrildi. Arazözün sürücüsü ve içindeki bir orman işçisi kazayı yara almadan atlattı.

"MARMARİS'İ GEÇER" DİYEREK UYARDI

Datça Belediye Başkanı Abdullah Gürsel Uçar, Halk TV canlı yayınında yaptığı açıklamada yangının tek bölgede sürdüğünü ama rüzgâr nedeniyle yayıldığını belirtti.

"TEYAKKUZ HALİNDELER"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Datça Mesudiye Mahallesi Kocadağ Mevkiinde maalesef orman yangını başladı. Bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Rüzgarın şiddetli olması nedeniyle itfaiye ekiplerimiz yangının yerleşim yerlerine sirayet etmemesi için teyakkuz halinde. Yangının bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Muğla Valiliği'nden orman yangını ile ilgili yapılan açıklamada alevlerin kontrol altına alınabilmesi için tüm imkânların seferber edildiği belirtilirken, "Datça Mesudiye Kocadağ mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıkmıştır. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınına 9 helikopter, 5 uçak, 20 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer ile müdahale edilmektedir. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için tüm imkanlar seferber edilmiştir. Bölgeye çok sayıda hava ve kara ekibi yönlendirilmiştir. Yerleşim yerlerini yangından korumak için gerekli tedbirler ekiplerimizce alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

BAKANLIK AÇIKLADI: 5 EV BOŞALTILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, Muğla'nın Datça ilçesinde çıkan orman yangını dolayısıyla tedbir amaçlı olarak 5 evin boşaltıldığını, 15 kişi ve 5 hayvanın Jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü, Datça Orman İşletme Şefliği görev alanındaki Mesudiye Mahallesi'nin Kocadağ mevkisinde saat 12.21'de başlayan orman yangınına ilk müdahalenin 12.35'te yapıldığı ifade edildi.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında 10 uçak, 16 helikopter, 107 arazöz, 13 iş makinası ve 595 personel görev almaktadır. Ayrıca, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı, 15 kişi ve 5 hayvan jandarma ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı" bilgisi verildi.