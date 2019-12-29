Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 11°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
109166
ALTIN
273.307
DOLAR
5.8079
STERLİN
7.6342
EURO
6.4320

Ekrem İmamoğlu, Akşener'e Kanal İstanbul'u anlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret ederek, Kanal İstanbul hakkında bilgi verdi.

29 Aralık 2019 Pazar 22:12
Ekrem İmamoğlu, Akşener'e Kanal İstanbul'u anlattı

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı 16 milyon insanın derdini hisseden olmalı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i evinde eşi ve kızıyla birlikte ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kanal İstanbul’a neden itiraz ettiklerini teknik verilerle anlattı. Çıkışta gazetecilere ziyarete ilişkin açıklama yapan İmamoğlu, “Sayın Akşener’e Kanal İstanbul’un itirazına yönelik dilekçe verme sürecine desteğinden dolayı teşekkür ediyorum. Kendileriyle Kanal İstanbul süreci ile ilgili elde ettiğimiz teknik verileri ana başlıklarıyla paylaştım” dedi.

İmamoğlu bir soru üzerine, “Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse, koşa koşa giderim. Elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmak isterim” ifadelerini kullandı.

Akşener ise “Başkan’a teşekkür ediyorum. Evimizi şereflendirdiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk” dedi. Akşener, Basın Danışmanı Murat İde’ye yapılan saldırıyı da kınayarak, “İçişişleri Bakanını görevini yapmaya davet ediyorum” dedi.

ÜSKÜDAR / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna Hersek dönüşü eşi Dilek İmamoğlu ve kızı Beren ile birlikte, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i Üsküdar’daki evinde ziyaret etti. Ziyarette, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun da hazır bulundu. İmamoğlu, yaklaşık bir saat süren görüşmede, Kanal İstanbul’a neden karşı olduklarını bilimsel ve teknik verilerle Akşener’e anlattı.

Akşener ve İmamoğlu daha sonra kameraların karşısına geçerek ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk açıklamayı yapan Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e teşekkür etti.

-BİLİMSEL VE TEKNİK VERİLERİ PAYLAŞTIM-

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e, Kanal İstanbul’a dilekçe ile itiraz sürecine verdiği destekten dolayı teşekkür eden İmamoğlu, “Kanal İstanbul süreci ile ilgili elde ettiğimiz teknik verileri ana başlıklarıyla paylaştım. Zaten kendileri de parti bünyesinde çalışmalarını sürdürüyorlardı. İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu vasıtasıyla süreçleri kendileriyle paylaşıyorduk. Dolayısıyla çok verimli bir sohbet oldu. Bize evinin kapısını açtığı için de çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

-DAVET EDERSE KOŞA KOŞA GİDERİM-

Bir gazetecinin, “Kanal İstanbul ile ilgili turlarınız devam edecek mi? Özellikle, ‘Cumhurbaşkanı ile görüşmek istiyorum, ikna edebilirim’ dediniz. Bir ışık alıyor musunuz, öyle bir davet olur mu?” sorusuna İmamoğlu, şu şekilde cevap verdi:


“Aslında olmalı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı demek; 16 milyon insanın derdini hisseden kişi demek. Biz şuanda bilimsel çalışmalar sürdürüyoruz. Aynı şekilde İYİ Parti bu sürece dahil ve bilimsel çalışmalar yapıyor. Ocak ayında kendi çalıştayları var, bizim çalıştaylarımız olacak. Ben elde ettiğimiz verileri keyifle Sayın Cumhurbaşkanı ile paylaşmak isterim.

Temmuz’dan beri kendilerinden randevu talebim var. İstanbul’un deprem sorununu, mülteci sorununu konuşmak isterim. Kanal İstanbul ile ilgili neyi yanlış bulduğumu kendilerine ifade etsem. Yanlış mı olur? Çok doğru olur! Bizim beklentimiz bu. Israrla talep edeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı bizi davet ederse koşa koşa gideriz. Süreci anlatırız. Gördüğümüz aksaklıkları ve İstanbul’a dair gördüğümüz tehditleri anlatırız. Bu kadar net. Ülkenin hiyerarşisi bu şekilde işler diye düşünüyorum. Beklentimiz bu.”

-ÜLKEYE KATMA DEĞER ELDE EDEN HER GİRİŞİMİN YANINDAYIZ-

İmamoğlu, dün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili de şu yorum da bulundu:
“Bilimin ve aklın olduğu her şeyi alkışlarız. Mutlu da oluruz. Umarım ülkemizin bir yerli aracı olur. Bu bir başlangıç. Ne olur; Büyükşehir araçlarını oradan alır. Yani biz bilimin, aklın, üretimin olduğu, ülkeye katma değer elde eden her girişimin yanındayız. Bu ülke işsizlikle, ekonomiyle boğuşuyor. Yani bizim bir an önce ülkenin ekmeğini arttırmak, üretimini artırmak zorunda olan bir ülkeyiz. Bu bağlamda elbette ki bu girişimi alkışlıyoruz. Umarım en kısa zamanda tamamına varır.”

AKŞENER: “EN ÇOK DİLEK HANIM VE BEREN’E TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Akşener de açıklamasında, “Ben de Başkan’a teşekkür ediyorum ama en çok Dilek Hanım ve Beren’e teşekkür ediyorum. Evimizi şereflendirdiler. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Nezaketiniz için çok teşekkür ediyorum başkanım” ifadelerini kullandı.

-İÇİŞLERİ BAKANININ GÖREVİNİ YAPMAYA DAVET EDİYORUM-

Meral Akşener, Basın Danışmanı Murat İde’nin öğlen saatlerinde uğradığı saldırı ile ilgili de gazetecilerin sorusuna şu cevabı verdi:
“Sayın Soylu’nun dikkatini çekmek isterim. Kendisini uzun zamandır Türkiye’nin en başarılı içişleri bakanı olarak tanımlıyor. Ama içişleri bakanlığı döneminde dövülmemiş insan ve dövenlerin beraat etmediği bir an olmadı. Biliyorsunuz evimin önünde de aynı şey oldu. Bu ev basıldı, onlar da beraat etti. Dolayısıyla ben Sayın İçişleri Bakanının görevini yapmaya hukuku da, yargıyı da bu konuda objektif davranmaya davet ediyorum. Türkiye bu tür şeyleri taşıyamaz. Murat İde ile de konuştum. Durumu iyi. Ama yarın sizin başınıza da aynı şey gelebilir. Şiddetle kınıyorum.”

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan yerli otomobile destek
İmamoğlu | Kanal İstanbul ile şehir trafiği felç olacak
İmamoğlu | Kanal İstanbul ile şehir trafiği felç olacak
Ulaşım çalıştayında Atatürk Havalimanı vurgusu
Ulaşım çalıştayında Atatürk Havalimanı vurgusu
İmamoğlu: İstanbul pazarlanacak bir ürün değil
İmamoğlu: İstanbul pazarlanacak bir ürün değil
İmamoğlu’ndan şoför esnafına: “Çok yenilikçi işler yapacağız”
İmamoğlu’ndan şoför esnafına: “Çok yenilikçi işler yapacağız”
İBB'de yeni atamalar 
İBB'de yeni atamalar 
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
İmamoğlu'ndan Veysel Eroğlu'na anlamlı cevap, Kamu konuları emir beklemez
Ekrem İmamoğlu | Kanal İstanbul cinayet projesidir
Ekrem İmamoğlu | Kanal İstanbul cinayet projesidir
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğluİBBDilek İmamoğluMeral AkşenerKanal İstanbulKanalİyi Parti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırtına deniz otobüsü seferlerini vurdu, çok salıda sefer iptal
Fırtına deniz otobüsü seferlerini vurdu, çok salıda sefer iptal
Torbalı'da cinayet, Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
Torbalı'da cinayet, Sağlık Müdürü evine giren hırsız tarafından öldürüldü
Adana afet bölgesine döndü, fırtına ve yağmur hayatı felç etti
Adana afet bölgesine döndü, fırtına ve yağmur hayatı felç etti
Antalya'da Menderes Türel dönemine bakanlıktan soruşturma
Antalya'da Menderes Türel dönemine bakanlıktan soruşturma
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
Bugün hava nasıl olacak? Yüksek kesimler kar ve yağmura teslim!
İBB, kış süresince evsiz vatandaşları misafir etmeye hazırlanıyor
İBB, kış süresince evsiz vatandaşları misafir etmeye hazırlanıyor
Alkollü maganda numarası | Bir gecede 1.511 ağaç kesmiş
Alkollü maganda numarası | Bir gecede 1.511 ağaç kesmiş
İBBD'de sözleşmeli personel alımı | Sınavı kazanan ataması yapılanların tam listesi
İBBD'de sözleşmeli personel alımı | Sınavı kazanan ataması yapılanların tam listesi
Dev yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu
Dev yük gemisi İstanbul Boğazı'nda karaya oturdu
Kar yolları kapadı, yaylada kaybolan çiftçi için AFAD seferber oldu
Kar yolları kapadı, yaylada kaybolan çiftçi için AFAD seferber oldu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim