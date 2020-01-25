Elazığ depremi | 24 saatte 505 artçı 29 can kaybı, 44 kişi enkazdan çıkarıldı





Elazığ'da dün meydana gelen depremin üstünden 24 saat geçti, enkaz altından çıkarılan vatandaşların sayısı 45'e yükseldi. 1466 yaralı hastanelerde tedavi altında, 29 vatandaşımızın can verdiği Sivrice depremi sırasında kayıp olarak bildirilen 16 kişinin araması devam ediyor. Bu arada deprem bölgesinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremden etkilenen 15 bin vatandaşın sosyal tesislere, 3 bin çadır ve kapalı spor salonlarına yerleştirildiğini söyledi.

Soylu yaptığı açıklamasında "Deprem sonrası milletimizin büyüklüğü bir kez daha ortaya çıktı. Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili süreç bitene kadar ilgili bakanlarımız burada kalacak" dedi. Soylu açıklamasında soğuk havaya dikkat çekerek depremden etkilenen vatandaşların tamamına katalitik ısınma sistemlerinin dağıtıldığını, Türkiye'nin dört bir yanından AFAD ve Kızılay aracılığıyla getiriliyor. Bu arada yardımy kampanyalarının da AFAD aracılığıyla yürütülmesine titizlik gösteriyoruz" dedi.

Sosyal medya üzerindeki mesaj kirliliğine dikkat çeken Süleyman Soylu "Bu konuda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın soruşturması sürüyor" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca deprem sırasında yaralanan vatandaşlardan 32'sinin yoğun bakımda olduğunu 153 vatandaşın ise yataklı tedavi gördüğünü açıkladı. UMKE ve 112 ekiplerine teşekkür eden Bakan Koca, enkaz altındaki bir anne çocuk ve baba hakkında bilgi verdi. Enkaz altında damar açılarak serum ulaştırılan annenin de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. 2.5 yaşındaki Busenur enkaz altından sağ salim çıkarılırken annesinin de çıkarılması için çalışma devam ediyor.

Son Dakika: Busenur'un ardından annesi de enkaz altından sağ salim çıkarılarak tedavi altına alındı.



25 SAATTE 505 ARTÇI DEPREM



Elazığ'da dün meydana gelen 6,8 büyüklüğünde deprem sonrası bölgede kurtarma, arama ve yardım çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kurtarma çalışmalarına başkanlık yapıyor. Bölgede AFAD ve UMKE ekipleri başta olmak üzere çok sayıda STK kurtarma birimi ve yerel yönetimlerin ekipleri yoğun çalışma sürdürüyor. AFAD koordinasyonunda devam eden çalışmalara TSK tüm birimleriyle yoğun olarak destek veriyor. Jandarma Afet Kurtarma timleri zorlu binalarda ağır riskler alarak insan üstü çalışma yürütüyor. Kurtarma çalışmaları devam ederken son 24 saat içerisinde 505 artçı sarsıntı meydana geldi.

ELAZIĞ VE MALATYA'DA 29 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde 29 kişinin hayatını kaybettiğini, 1031 kişinin de yaralandığını bildirdi.



1466 KİŞİ YARALANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD),merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremde, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'da 1466 kişinin yaralandığını açıkladı.

Malatya Doğanyurt ve Pütürge ile Diyarbakır ve Adıyaman'ın kuzey ilçelerinde gerçekleştirilen tarama faaliyetlerinin tamamlanarak durumun normale döndüğünün öğrenildiği aktarıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"39 AFAD il müdürlüğü başta olmak üzere, Jandarma Arama Kurtarma ekipleri ile çeşitli illerin UMKE ve itfaiye ekiplerinden toplam 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç bölgeye sevk edilmiştir. Çalışmalara destek amacıyla 15 arama kurtarma köpeği bölgeye gönderilmiştir. İhtiyaç durumunda kullanılacak iş makinaları AFAD koordinasyonunda görevlendirilmektedir. Bölgede AFAD koordinasyonu dışında herhangi bir iş makinası çalışmayacaktır.

AFAD Adana, Adıyaman, Aksaray, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Samsun, Sivas ve Şanlıurfa lojistik depolarından bölgeye, 144 tır ile 6 bin 65 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 15 bin 480 battaniye sevk edilmiştir.

Türk Kızılay, bölgeye 167 personel, 19 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5 bin 686 yatak, 1518 ısıtıcı, 2 bin 500 çadır, 193 bin 400 kilogram un ve 3 bin 200 adet gıda kolisi sevk etmiştir."

DİLEK APARTMANINDA 2 KİŞİYE DAHA ULAŞILDI

Elazığ merkezdeki Sürsürü Mahallesi Halaylı sokakta bulunan ve depremden 5 saat sonra 12 yaşındaki erkek çocuğun kurtarıldığı Dilek Apartmanı enkazında hassas dinleme cihazı ve dedektör köpekler ile yapılan çalışmalarda sabah saat 06.00 sıralarında biri kadın 2 kişiye ulaşıldı.

Bölgede tamamen sessizliğin sağlanmasının ardından hassas cihazlarla yapılan son dinlemede, depremzelerin bulundukları mevkisini belirleyen ekipler, açtıkları kanaldan kurtarma çalışmalarına yön verdi. Bu gelişme enkazdan sağ kurtulabileceği umutlarını artırdı.

ENKAZDAN 2 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı. Öte yandan AFAD'dan yapılan açıklamada "Elazığ merkezde Mustafa Paşa mahallesinde görev yapan arama kurtarma ekipleri az önce bir kişiyi enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır" ifadelerine yer verildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Elazığ Sivrice merkezli 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi yaklaşık 22 saniye süren depremin büyüklüğünü 6.5 olarak revize etti. Yerin 6,75 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem; Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Osmaniye gibi çevre illerde de hissedildi. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 21.08'de 5.4 ve 5.1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi. Bölgede artçı sarsıntılar sürerken AFAD depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a yükseldiğini açıkladı. Saat 17:19 itibariyle son durum: 43 kişi enkazdan çıkarıldı, halen enkaz altında olduğu sanılan 18 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Elazığ şehir merkezinde hâlihazırda 3 bina enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD 6,8'lik depremin ardından 505 artçı deprem olduğunu açıkladı...



