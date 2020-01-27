Elazığ depreminin ağır bilançosu açıklandı | Yaralar hızla sarılıyor

Elazığ depreminin ağır bilançosu açıklandı

Türkiye'yi yasa boğan Elazığ depreminin ardından yaralar hızla sarılırken kayıplar netleşti. Elazığ'da yaşanan ve 22 saniye süren 6.8 büyüklüğündeki depremde yüreğimizi kanatan bilanço ortaya çıktı. Yapılan resmi açıklamalara göre Elazığ depreminde 2'si kalp krizi nedeniyle olmak üzere 39 yurttaşımız hayatını kaybetti.



Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından acı bilanço açıklandı. 39 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, 1607 kişinin yaralandığı depremde, 45 insanımız enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Hastanelerde tedavisi süren hasta sayısının ise 91'e düştüğü bildirildi. Son depremin bilançosu Habertürk'ten alınan verilere göre şu şekilde.



91 KİŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Depremde enkaz altından çıkarılan ve yaralanıp hastanelere tedavi olmak için başvuranların sayısı ise 1607 oldu. Yaralılardan büyük bölümü hastanelerden taburcu olurken 91 kişinin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi. Yaralılardan 18'inin ise yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

ENKAZ ALTINDAN 45 KİŞİ SAĞ KURTARILDI

Depremin ardından bölgeye akın eden AFAD, UMKE ve Jandarma birliklerine ait kurtarma timlerince yapılan arama kurtarma çalışmalarında ise 45 vatandaşımız enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Dün Saat: 13.00 itibariyle Elazığ'ın Mustafa Paşa Mahallesi'nde arama kurtarma çalışmasının sonlandığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklandı.

2 DEPREMZEDE ENKAZ ALTINDA

Soylu, Sürsürü Mahallesi'nde ise 6 kişinin enkaz altında olduğunu belirtti. Enkaz altında kalan 6 kişiden 4'ü daha yapılan çalışmalarla çıkarılırken, 2 kişinin enkaz altında olduğu öğrenildi.

AĞIR HASARLI BİNA SAYISI: 1287

AFAD tarafından yapılan açıklamada, Elazığ ve Malatya'da incelenen 2 bin 945 binadan 87'sinin yıkıldığı, bunlardan 1287'sinin ağır hasar aldığı, 56'sının orta ve 876'sının az hasarlı olduğu, acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği, 627 binanın ise hasar görmediği kaydedildi.

İKİ GÜNDE 948 ARTÇI DEPREM YAŞANDI

6.8'lik Elazığ depreminin ardından 4'ün üzerinde 21 deprem meydana geldiği, toplam artçı deprem sayısının 948 olduğu AFAD tarafından açıklandı. Bölgede, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında 3 bin 829 personel, 568 araç ve 22 arama kurtarma köpeğinin görev yaptığı ifade edildi.



24 BİN 402 ÇADIR BÖLGEYE GÖNDERİLDİ

AFAD yaptığı açıklamada, "Bölgeye toplam 24 bin 402 çadır, 26 bin 501 yatak ve 62 bin 963 battaniye ulaştırılırken, 34 bin öğün sıcak yemek, 13 bin 500 kahvaltı ve 7 bin çorba depremden etkilenen vatandaşlarımıza dağıtılmıştır" dedi. İçişleri Bakanı Soylu da yaptığı açıklamada bölgede 45 barınma merkezinin kurulduğunu ifade etti. KAYNAK HABERTÜRK.COM