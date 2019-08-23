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Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Emine Bulut'u öldüren bıçağın sapında kimlerin eli var? Avukat Eray Karınca'ya göre Emine Bulut Cinayeti'nde Kırıkkale'de işlenen vahşi cinayette esnafın, yargının halkın eli var..

Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Emine Bulut'u öldüren bıçağın sapında kimlerin eli var? Avukat Eray Karınca'ya göre Emine Bulut Cinayeti'nde Kırıkkale'de işlenen vahşi cinayette esnafın, yargının halkın eli var..

23 Ağustos 2019 Cuma 15:03
Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Emine Bulut cinayeti, Türkiye'yi ayağa kaldırdı

Kadınlara, annelere, genç kızlara ve çocuklara yönelik şiddetin boyutları vicdan sınırlarını çoktan aştı. Çocuğunun gözü önünde eski eşi tarafından caniyane bir biçimde katledilen Emine Bulut cinayeti Türkiye'ye 'Yeter artık' dedirtti. 
Vahşi cirnayeti TV ekranlarında değerlendiren hukukçulardan Avukat Rezan Epözdemir "Kimyasal hadım değil, zihinsel hadım gerekli' sözleri, Türkiye'nin geldiği yeri gözler önüne serdi. 

HAYVAN KESTİM!

Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetinin ardından yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Emine Bulut'u çocuğunun gözü önünde vahşice öldüren Fedai Baran, cinayetin ardından bindiği taksicinin sorusu üzerine "Hayvan kestim" dediği öğrenildi...

ELİNDE BIÇAKLA PEŞİNDEN GİTTİ

Türkiye Kırıkkale'de Emine Bulut cinayetine kilitlendi. Katil koca Fedai Baran, çocuğunu görmek istediğini söyleyerek, Emine Bulut ile gündüz saatlerinde bir kafede buluştu. Burada yemek yiyen Fedai Baran ve Emine Bulut, daha sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Emine Bulut taksiye binerek kaçmak istedi. Ancak Fedai Baran tarafından taksiden indirildi. Daha sonra 100 metre ilerideki bir dönerciye giren kadının peşinden katil koca da geldi. Fedai Baran, dönerciden de kaçmak isteyen Emine Bulut'u saçlarından yakalayarak boğazından bıçakladı.

Cinayetin ardından dükkandan çıkan aşağılık katil koca Fedai Baran, "Bu k.hpeyi ben öldürdüm" dediği öğrenildi. 250 metre yürüdükten sonra bir taksiye binen katil koca, taksicinin üzerindeki kanı sorması üzerine "Hayvan kestim" cevabını verdiği bildirildi.

CİNAYETİN ARDINDAN İKİ BİRA

Sakin bir hal içinde taksiden inen Fedai Baran, 8 lira tutan ücret için 10 lira verip, para üstünü alıyor. Ardından bir tekel bayisine uğrayan katilin, 2 bira aldığı öğrenildi.


Katil eski koca Feadi Baran ile buluşmak için gittiği kafeteryada vatandaşların gözleri önünde hunharca katledilen Emine Bulut için, Türkiye adeta ayağa kalktı. Sosyal medyada, Tv ekranlarında ve haber sitelerinde Emine Bulut cinayetinin son olması, kadınlara yönelik cinayetlerde cezaların artırılması ve koruma önlemlerinin artırılması istendi. 


Kırıkkale'de, eski eşi Fedai Baran (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut (38),Türkiye'nin gündemine oturdu. Hukukçular, Emine Bulut cinayetini Habertürk TV ekranlarında değerlendirdi. Avukat Eray Karınca, "Esnafın konuşmaması yadırganacak bir durum. Oradaki yargısı, bakanlığı, halk, esnaf o bıçağın sapından tutmuş durumdayız" derken, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de "Bütün meselemiz burada başlıyor. Biz yıllardır, olayın sonrasını konuşacağız. Bunların yerine önlemeyi konuşalım" dedi. Avukat Rezan Epözdemir ise "Türkiye'nin temel meselesi kimyasal hadım değil, zihinsel hadımdır" dedi


Türkiye'nin kanını donduran Emine Bulut cinayetini avukatlar Habertürk TV'de yorumladı. Avukat Eray Karınca, "Toplumun tümü, 'Hayır' diye gerçekten bir tepki gösterirse, -mış gibi yapmamamız lazım. En baştan en aşağı kadar bunu yürekten hissetmeli ve gereken tepkiler gösterilmeli" dedi. 

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı artık buna ses çıkarsın. İstanbul Sözleşmesi'nin arkasında durulacak. Ölmek istemiyoruz" diye konuştu. 

Avukat Rezan Epözdemir de, "Türkiye'nin temel meselesi, bir zihinsel değişime ihtiyaç var. Biz aksi halde bu cinayetleri konuşmaya devam ederiz. Türkiye'nin temel sorunu bu" dedi. 

Son Güncelleme: 23.08.2019 15:35
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HaberleriSon Dakika HaberlerKadın CinayetiKırıkkaleEmine BulutEmine Bulut Cinayeti
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