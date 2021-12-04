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Erezyona karşı bir milyon 100 bin hektarlık alanda önemli başarı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında bir açıklama yaparak, çölleşmeyle mücadelede 17 yılda önemli başarı sağlandığını söyledi.

04 Aralık 2021 Cumartesi 23:36
Erezyona karşı bir milyon 100 bin hektarlık alanda önemli başarı

Bir milyon 100 bin hektarlık alan erozyondan kurtarıldı

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 5 Aralık Dünya Toprak Günü kapsamında bir açıklama yaparak, çölleşmeyle mücadeleye yönelik OGM tarafından yürütülen toprak muhafaza çalışmaları hakkında bilgi paylaştı. Karacabey açıklamasında, 2003-2020 yılları arasında yürütülen çalışmalar ile bugüne kadar 1.103.583 hektarlık alanın erozyon ve çölleşmeden kurtarıldığını dile getirdi. 

Orman ve orman toprağı arasındaki karşılıklı etkileşimin tarım için gerekli çevresel koşulların sürdürülmesini sağladığını kaydeden Karacabey, “Geçmişten bugüne çölleşme ile mücadeleye yönelik Toprak Muhafaza Çalışmaları kapsamında yapılan erozyon kontrolü, ağaçlandırma, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları sonucunda 1970’li yıllarda akarsularla taşınan toprak miktarı 500 milyon ton iken, 2018 yılı itibariyle bu rakam 154 milyon ton düşürüldü. Bu alandaki 2023 yılı hedefimiz ise 130 milyon ton seviyelerine indirmek” dedi. 

Ormanların erozyonu ve çölleşmeyi önlemede hayati bir öneme sahip olduğuna değinen Karacabey, 1946-2002 yılları arasında 470.288 hektarlık alanda yapılan toprak muhafaza çalışmasının, 2003-2020 yılları arasında 1.103.583 hektarlık alana çıkarıldığının altını çizdi. 

2021 yılında yapılan çalışmalara da değinen Karacabey şu açıklamaları yaptı: “Çölleşme ile mücadele için 2021 yılında; 15 bin hektarlık alanda erozyon kontrolü, 21 bin hektarlık alanda sel kontrolü, 90 hektar alanda çığ kontrolü ve 10 bin hektarlık alanda ise mera ıslah çalışmalarını yılsonu itibari ile tamamlayacağız." 

2022 ve sonraki yıllarda havza öncelikleri, can ve mal kaybı risklerini minimuma indirmek önceliği doğrultusunda çalışmalara devam edileceğini kaydeden Karacabey, yıllık 35 bin hektarlık alanda toprak muhafaza, 10 bin hektar alanda ise mera ıslah çalışması planlandığını belirtti. 

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Anahtar Kelimeler:
OGMErezyon
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