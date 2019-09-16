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E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi

Sezen Zambak, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü'nde çiçekleri sulayan traktörün manevrası sırasında altında kalarak can verdi. Rektörlük iki günlük yas ilan etti.

E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi

Sezen Zambak, Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü'nde çiçekleri sulayan traktörün manevrası sırasında altında kalarak can verdi. Rektörlük iki günlük yas ilan etti.

16 Eylül 2019 Pazartesi 16:07
E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi

E.Ü. kampüsünde feci kaza, genç kaz can verdi


Üniversite öğrencilerine yas ilan ettiren acı haber İzmir'den geldi. Bornova'da bulunan Ege Üniversitesi yerleşkesinde sulama yapan traktörün altında kalan genç kız hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü gözaltına alınırken, üniversitede iki gün yas ilan edildi


Korkunz kaza bu sabah saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunu Sezen Zambak (23), çiçekleri sulayan V.B. yönetimindeki traktörün manevra yaptığı sırada altında kaldı.

Kazayı gören öğrenciler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Zambak’ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Traktör sürücüsü V.B ise gözaltına alındı.

ÜNİVERSİTEDE İKİ GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Öte yandan, Ege Üniversitesi Senatosu, aldığı kararla iki günlük yas ilan etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada, "Üniversitemiz kampüsünde meydana gelen elim trafik kazası sonucu Ziraat Fakültesi mezunumuz Sezen Zambak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bu acı olay nedeniyle Ege Üniversitesi Senatosu kararıyla üniversitemizde iki günlük yas ilan edilmiştir. Merhumun ailesine ve üniversitemize baş sağlığı diliyoruz" denildi.

Anahtar Kelimeler:
Ege ÜniversitesiKazaEge Üniversitesi Ziraat Fakültesi
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