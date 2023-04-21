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FETÖ'nün genç siviliydi | Furkan Bölükbaşı'ndan Alevi düşmanlığı

FETÖ'nün bir döneme damgasını vuran 'Genç Siviller' oluşumunda yer alan AKP trollerinden Furkan Bölükbaşı, Kılıçdaroğlu'nun Alevi başlıklı videosuna nefret söylemiyle verdiği yanıt tepkilere neden oldu.

21 Nisan 2023 Cuma 18:19
FETÖ'nün genç siviliydi | Furkan Bölükbaşı'ndan Alevi düşmanlığı

FETÖ'nün genç siviliydi | Furkan Bölükbaşı'ndan Alevi düşmanlığı


AKP'nin ünlü trolleri arasında yer alan, akademisyen Furkan Bölükbaşı'nın nefret söylemiyle dolu paylaşımına tepki yağdı. Bölükbaşı Kılıçdaroğlu'nun şahsı üzerinden tüm alevileri hedef alan paylaşımını silmesi dikkatleri çekti.


Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosu üzerinden paylaşımlar yapan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğalgaz alevi" dedi.

Bölükbaşı, sosyal medyadaki tepkilerin ardından paylaşımı kaldırdı. Bölükbaşı, daha sonra Alevi katliamlarıyla anılan Osmanlı padişahlarından Yavuz Sultan Selim'in görselini paylaştı.

Bölükbaşı, "Yavuz Sultan Selim'i anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın" ifadelerini kullandı. 


FETÖ BAĞLANTISI

Öte yandan Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in "Genç Siviller" oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.

Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.

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