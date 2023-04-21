FETÖ'nün genç siviliydi | Furkan Bölükbaşı'ndan Alevi düşmanlığı
AKP'nin ünlü trolleri arasında yer alan, akademisyen Furkan Bölükbaşı'nın nefret söylemiyle dolu paylaşımına tepki yağdı. Bölükbaşı Kılıçdaroğlu'nun şahsı üzerinden tüm alevileri hedef alan paylaşımını silmesi dikkatleri çekti.
Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' başlıklı videosu üzerinden paylaşımlar yapan Bölükbaşı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması üzerine Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını montajlayarak "Doğalgaz alevi" dedi.
Bölükbaşı, "Yavuz Sultan Selim'i anladığımız saatlerdeyiz. Biz sana haksızlık yapmışız. Sen tepeden tırnağa haklıymışsın" ifadelerini kullandı.
FETÖ BAĞLANTISI
Öte yandan Bölükbaşı’nın, FETÖ lideri Fethullah Gülen’in "Genç Siviller" oluşumunda yer alarak dönemin kumpaslarına destek verdiği ortaya çıkmıştı.
Bölükbaşı’nın 2010’da Türkan Saylan’ın hayatını konu alan diziye karşı gerçekleştirilen basın açıklamasını okuyan isim olduğu belirtilmişti.