Fırtına Kırklareli'nde okulları tatil ettirdi

Kırklareli'nde öğleden sonra etkisini arttırmaya başlayan fırtına akşam saatlerinde daha da şiddetlenerek tehlikeli bir hale büründü.

Kemal KAÇMAZ/KIRKLARELİ

Şehir merkezi ve ilçelerde oluşan olumsuz hava şartları nedeniyle çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri, baca yangınları, cam parçalanması gibi maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in Ankara'da çeşitli temaslarda bulunması sebebiyle Kırklareli Vali Yardımcısının sahada incelemelerde bulunduğu ve görülen lüzum üzerine Kırklareli il merkezi ve Kofçaz ilçesinde Çarşamba günü (12 Ocak) 1 gün arayla yüzyüze eğitime ara verildiği belirtildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA EVDEN ÇIKMAYIN"

Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamanın devamında; kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan malûl, engelli ve hamile çalışanlarında 1 gün süre ile idarî izinli sayılacağı ifade edilirken, fırtına ve olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşların zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarına dikkat çekildi.