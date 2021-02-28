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Geceyi aydınlatan esrarengiz ışık vatandaşları tedirgin etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'nden İç Anadolu Bölgesine uzanan derin bir hat içinde gece yarısı gök yüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi vatandaşları tedirgin etti.

28 Şubat 2021 Pazar 19:16
Geceyi aydınlatan esrarengiz ışık vatandaşları tedirgin etti

Geceyi aydınlatan esrarengiz ışık vatandaşları tedirgin etti

Türkiye'nin büyük bir bölümünde görülen gece yarısı aniden ortaya çıkan ışık hüzmesi geceyi adeta gündüze çevirdi.  Karanlığı yaran esrarengiz cismin bir meteor olduğunu belirten uzmanlar, söz konusu gök cisminin dünyaya düşüp düşmedi konusunda henüz açıklama yapmadı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illerin yanı sıra Ankara, Kayseri, Tokat'ta da gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlattığı belirtilen ışık hüzmesi heyecan yarattı. O anlar da anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün gece saat 22.57’de yurdun özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Ordu, Samsun, Trabzon, Giresun’un yanı sıra Yozgat, Çorum, Çankırı, Tokat, Kayseri, Kırıkkale ve Ankara illerinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi heyecan yarattı.

Bazı bölgelerde gökyüzü bir anda ışık hüzmesi ile aydınlandı

Birçok kişinin gök taşı düşmesi ve şimşek çakması olarak da değerlendirdiği doğa olayı, sosyal medyada görüntülerin yer almasıyla gündeme oturdu.

Birçok ilin semalılarında görülen doğa olayı güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.  

IŞIK HÜZMESİ ARAÇ KAMERASINA YANSIDI

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde aracı ile ilerleyen Şevki Anıl Koyun (26) bir anda gökyüzünde beliren meteoru görünce büyük şaşkınlık yaşarken, o anlar kullandığı otomobilin araç kamerasına yansıdı. Yine meteorun atmosfere girdiği o anlar Giresun’un Keşap ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Meteor olayının tanıklarından biri de Trabzon’un Vakfıkebir ilçesi Yalıköy mahallesinde yaşayan ve teyzesini aracı ile evine götüren 26 yaşındaki müzisyen Şevki Anıl Koyun’du. Yaşanan gökyüzü olayını çıplak gözle gördüğünü belirten Şevki Anıl Koyun, “Teyzemi köye götürüyorduk. Bir anda gökyüzünde bir şey parıldadı, patladı gibi oldu. Bilim kurgu filmlerinden alışık olduğumu bir sahne gibiydi. Patladı ve kayboldu her tarafta büyük bir flaş patlamış gibiydi" dedi.

O anların görüntüsünü de kaydetme şansı yakaladığını belirten Koyun "Görüntüyü bir araç kamerası ile elde ettik. 2-3 gün önce araç kamerasını aracımıza taktık ve bu bugün de o araç kamerası sayesinde görüntüyü elde ettik, güzel bir tesadüf oldu" ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 28.02.2021 22:00
Anahtar Kelimeler:
Yıldız KaydıMeteor
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