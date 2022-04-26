

Gezi Parkı Davası | Hakimin eşi FETÖ itirafçısı çıktı



Gezi Parkı Davası'nın AKP’den aday adayı olan hakimi Murat Bircan'ın eşinin FETÖ itirafçısı olduğu ve birçok kişinin ismini verdiği ortaya çıktı. Hakim Bircan'ın kuzeni ise AKP yöneticisiyken yargıya geçti, ardından da Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı oldu.



Gezi Parkı Davası'na bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin üye hakimlerinden Murat Bircan'ın Samsun'da AKP’den milletvekili aday adayı ve Bafra Belediyesi'nde yönetici olduğu, iki yıl önce avukatlıktan yargıya geçtiği ortaya çıkmıştı.

Halktv.com.tr’den İsmail Saymaz, Bircan'ın eşi Arzu Bircan hakkında dikkat çeken bir yazı yazdı. Saymaz, “Bircan'ın hemşire eşi Arzu'nun FETÖ'cü olduğu, 15 Temmuz'dan iki hafta alınan ifadesinde itiraflarda bulunduğu anlaşıldı” ifadelerini kullandı. Yazıda, Hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu Adem Bircan'ın da Bafra'da AKP yöneticisiyken yargıya geçtiği, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yaptığı belirtildi.

Konuyu yazısında anlatan İsmail Saymaz, şunları belirtti:

“O tarihte AK Parti Bafra Yönetim Kurulu üyesi olan Hakim Murat Bircan'ın hemşire eşi Arzu Bircan'ın darbe girişiminden iki hafta sonra, 29 Temmuz 2016'da, Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alındı. Görünen o ki, Bircan'a AK Partili eşinden ötürü ayrımcılık yapıldı. İfadesini Bafra Başsavcısı İbrahim Keskin aldı. Bircan, itiraflarda bulunduğu halde 'müşteki-şikayetçi' sıfatıyla dinlenerek, hukuken korundu.

"AİLEMİZ CEMAATE YAKINDIR"

Bafra Cumhuriyet Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptığını kaydeden Arzu Bircan, şunları söyledi:

"Ablamın kayınpederi H.A., Said Nursi'nin talebesi olduğu için küçüklüğümüzden beri aile cemaate yakındır. Ama 'Paralel Yapı' olarak adlandırılan kısmı ile hiç alakamız olmadı. Sağlık hizmetinde çalıştığım ve Bafralı olduğum için Bafra'yı ve camiayı iyi bilirim. Geçmişte cemaat sohbetlerine davet edildim. Bu sebeple birçok kişiyi tanırım. İyi niyetli şekilde 17-25 Aralık öncesinde sohbetlerde bulundum. Genelde bize sohbet yapanlar 'Abla' denilen, cemaatteki kişilerdi. Şu an Bafra Devlet Hastanesi'nde laborant G.G. önde gelen isimlerdendir. Eşi sağlık memuru E.G. de cemaat içerisindedir. Küçük kızı üniversitede okurken ev ablası idi. Hemşire S.R. ve eşi KOSGEB müdürü olan bey cemaatin içerisindedir."

Bircan, yakın çevresindeki çok sayıda doktor, hemşire ve eşlerinin FETÖ ile ilişkili olduğunu iddia ederek, isim isim itirafta bulundu. Ayrıca ASELSAN intiharları hakkında bilgi vermek istediğini belirterek, şunları söyledi:

"Ablamın kayınpederi H.A.'nın torunu Binbaşı H.M., açığa alınmıştır. Samsunludur. H.M.'nin kız kardeşi kapalıydı. H.M.'nin arkadaşıyla evlendi ve açıldı. Kendisi Türkçe öğretmenidir. İsmi G.'dir. G. hanımın eşini tanımıyorum ama ASELSAN'da F-16 projesinde görev yaptığını ve isminin 'K' olduğunu duydum. K., kod adı olabilir. 11-12 yaşında oğlu vardır. B kişi paralel yapının aktif elemanlarındandır."

GATA'dan bir binbaşının, Bafra Belediyesi'ndeki bazı müdür ve çalışanların FETÖ'cü olduğunu iddia ederek, "Zaman gazetesi aboneliklerinin olduğunu posta kutusunda gördüğüm kadarıyla biliyorum" dedi. Binada komşusu olan müteaahit E.B.'nin evinde 17-25 Aralık'tan sonra kadınların esnaf toplantısı yaptığını söyledi. Polislerin eski sorumlusunun bir restoran sahibi olduğunu anlattı. Eski Belediye Başkanı H.S.'nin ise örgütte aktif olduğunu anlatarak, "ABD'de Gülen'le görüştüğü bilinmektedir" dedi.”

KUZENİ VE EŞİ DE AKP'DEN DANIŞTAY'A GEÇMİŞ

Bu arada, Hakim Murat Bircan'ın amcasının oğlu olan Adem Bircan'ın da kuzeni gibi AK Parti Bafra İlçe Örgütü'nde yöneticilik yaptığı, 2014'te avukatlıktan yargıya geçerek, Danıştay'a atandığı ortaya çıktı. 2016-2020 yıllarında Rekabet Kurulu üyesi olan Bircan, şimdi Danıştay Genel Sekreter Yardımcısı olarak görev yapıyor. Bircan'ın eşi Safiye Bircan'ın da avukatlıktan yargıya geçtiği ve şu an Danıştay Tetkik Hakimi olduğu öğrenildi.” KAYNAK: Cumhuriyet.com.tr

