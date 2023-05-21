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Gizemli cisim yüzünden uçuşlar durduruldu

Türkiye'de ilk kez bir hava limanında, "Tanımlanamayan cisim" yüzünden uçuşlar 12 saat süreyle iptal edildi. Uçuşlar güvenlik raporlarının olumlu gelmesinin ardından yeniden başladı.

21 Mayıs 2023 Pazar 13:38
Gizemli cisim yüzünden uçuşlar durduruldu

Gizemli cisim yüzünden uçuşlar durduruldu


UFO iddiaları Gaziantep'te hava ulaşımını engelledi. Gaziantep'de hava sahasında "tanımlamayan cisim" panik yarattı. Gaziantep Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu. 26 uçuş iptal edilirken NOTAM ilan edildi. Seferler 12 saat sonra tekrar başladı


Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görüldüğünün rapor edilmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan iniş ve kalkışlı uçuşlar gerçekleştirilemiyor. Gaziantep Havalimanı'na inmesi planlanan bazı uçaklar Adana ve Şanlıurfa Havalimanı'na yönlendirildi.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Pilotlar durumu Gaziantep Hava Trafik Kontrol Kulesi'ne bildirdi. Tanımlanamayan cismin aynı zamanda hava trafik kontrolörleri tarafından da teyit edildiği öğrenildi.


Olay üzerine Gaziantep Havalimanı'nda uçuşlar durduruldu. Gaziantep'e inişi planlanan bazı uçaklar Şanlıurfa ve Adana Havalimanları'na yönlendirildi. Geceden bu yana Gaziantep Havalimanı'dan 13 kalkış, 13'ü iniş olmak üzere 26 sefer iptal edildi.

Gaziantep Havalimanı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Başmüdürlüğü'nden alınan bilgiye göre NOTAM yayımlanmadığı öğrenilirken, ilerleyen saatlerde konuya ilişkin resmi açıklama yapılacağı belirtildi.

Öte yandan uçuşların iptal olması nedeniyle Gaziantep Havalimanı'nda yüzlerce yolcu saatlerce beklemek durumunda kaldı. Gaziantep Havalimanı'ndaki uçak seferleri, şüpheli cisimle ilgili değerlendirmelerin ardından 12 saat sonra yeniden başladı.


 

Anahtar Kelimeler:
UFOGaziantep
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