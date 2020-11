Hangisi doğru | Koronavirüsten can kaybı, İBB 211, Bakanlık 161

Hangisi doğru | İBB 211, Bakanlık 161



Türkiye, tüm dünya ile birlikte covid-19 salgınına karşı verdiği mücadelede, hasta ve can kayıpları sayılarının tartışıldığı ülke haline geldi. Sağlık Bakanlığı'nın aylardır vefat sayılarını az gösterdiği yolundaki iddialar, önceki günden itibaren İBB'nin sadece İstanbul'daki can kayıplarını açıklamasıyla farklı bir boyut kazandı. Son 3 gündür Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan günlük koronavirüs tablosunda can kayıplarının neredeyse iki katı İstanbul'da meydana gelirken, bu konuda Bakan Fahrettin Koca'nın sessizliği devam ediyor.

HANGİSİ DOĞRU? VATANDAŞIN KAFASI KARIŞIK

Sağlık Bakanlığı, dün en yüksek günlük can kaybı ve 'hasta' sayısını açıkladı ancak gerçek verileri halktan gizlemeye devam ediyor. Bakanlık koronavirüs nedeniyle son 24 saatte Türkiye'de toplam 161 yurttaşın yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ancak, İBB Mezarlıklar Müdürlüğü Daire Başkanlığı'nın verilerine göre sadece İstanbul'da 1 günde 'bulaşıcı hastalık' nedeniyle 211 yurttaş yaşamını yitirdi.

KAFTANCIOĞLU: 201 ÖLÜM TAMAMI COVİD-19

internet sitesinde yayınlanan bilgilere göre dün (24 Kasım Salı günü) İstanbul’da 'bulaşıcı hastalık nedeniyle' 211 yurttaş hayatını kaybetti. Toplam ölüm sayısı ise 435 olarak kayıtlara geçti.

Önceki gün İBB’nin 201 ölümün ‘bulaşıcı hastalık’ koduyla kaydedildiğini açıklaması ardından bugün de CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konu hakkında açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, “23 Kasım'da sadece İstanbul'da 'bulaşıcı hastalık' kodu ile giren vefat sayısı 201. 201 kişinin tamamının Covid olduğunu ben size bir hekim olarak söyleyebilirim. Nasıl ispatlayabilirim biliyor musunuz? Bu dönem koronavirüs haricinde ölüme sebep olan başka hangi bulaşıcı hastalık var mı? Yok. Olmayınca bu 201 kişinin tamamı Covid nedeniyle öldü" dedi.

KAYNAK: BirGün Gazetesi internet sitesi