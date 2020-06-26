Haramidere Deresi'nde ıslah çalışmaları başladı

Gece-gündüz süren çalışmalarda toplam 49 araç, 250 personel görev aldı. Olay yerinde incelemelerde bulunan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, İBB’nin ilk andan itibaren tüm imkanları ile bölgede, arama kurtarma ve temizlik çalışmalarına başladığını belirterek, “İSKİ ve İSTAÇ ekipleri bölgeye girerek İtfaiyenin müdahale edemediği 238 ev ve iş yerinde biriken çamur ve suyu tahliye ediyorlar. İBB, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Haramidere Deresi’nin ıslahını yapacak. Şimdiki yağışın üç katı yağsa bile dere taşmıyor olacak” dedi.

ESENYURT / İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Esenyurt’ta sağanak yağış nedeniyle taşan Haramidere Deresi’nin yol açtığı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için 3 gün boyunca yoğun bir çalışma yürüttü. İlçede su baskınlarının ardından meydana gelen çamur ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırdı. Su basan ev ve iş yerlerinin yanı sıra sokaklarda da gece - gündüz temizlik yapıldı. İBB İSTAÇ, İSKİ, İtfaiye ekipleri, toplam 49 araç ve 250 personel ile çalışmalara katıldı.

-İLK ANDAN İTİBAREN İBB OLAY YERİNDEYDİ-

Bölgede incelemelerde bulunan Afet ve Destek Hizmetlerinden Sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, "İlk andan itibaren ekiplerimizle İBB olarak Esenyurt’taydık. Haramidere Deresi’nin taşmasıyla olumsuz etkilenen sokakları Başkanımız İmamoğlu ile birlikte ziyaret ettik” dedi.

İBB İtfaiyesinin kısa süre içerisinde arama kurtarma ve su tahliyesi çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini kaydeden Yazıcı, “İkiyüzün üzerinde yerde su tahliyesi yapıldı. İtfaiye hasar tespit çalışmalarına başladı. Hemen akabinde İSKİ ve İSTAÇ ekipleri bölgeye girerek İtfaiyenin müdahale edemediği 238 ev ve iş yerinde biriken çamur ve suyu tahliye ediyorlar. Kullanılamaz hale gelen eşyalar da İSKİ ve İSTAÇ’ın 250 personeli tarafından bölgeden alınarak ve Atık Yönetim Merkezi’ne götürülüyor” diye konuştu

Bölgedeki taşkınları kökten bitirecek projeye dair bilgi veren Yazıcı, şu bilgileri paylaştı:

“İBB, bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla Haramidere Deresi’nin ıslahını yapacak. İSKİ, çalışmalara Çarşamba günü başladı. Projeyi Mart 2021 tarihinde bitirmeyi planlıyoruz. Yaklaşık 66 milyonluk bir proje ile su taşıma kapasitesi 20 metreküpten 65 metreküpe çıkarılacak. Şimdiki yağışın üç katı yağsa bile dere taşmıyor olacak.”

-İBB YARALARI SARACAK-

Olayın yaşandığı bölgede İBB İşletmeler Müdürlüğü’ne ait Mobil Büfelerin, hem görevli İBB personeline hem de evlerini kullanamayan vatandaşlara yiyecek-içecek ikramında bulunduğunu ifade eden Yazıcı, “Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız, bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. Hem nakdi hem de eşya yardımı konusunda çalışmalarına başladı” dedi.

-EV VE İŞ YERLERİ DETAYLI BİR ŞEKİLDE TEMİZLENDİ-

Derenin taşmasından en çok bodrum katlarındaki ev ve iş yerleri etkilendi. İBB, bodrum katlarındaki ev ve iş yerlerinde oluşan çamur ve kirliliği elle süpürme ekiplerince temizledi. Ayrıca baskınına maruz kalan alanlar, mekanik süpürme ve yıkama araçları tarafından, detaylı bir biçimde yıkandı ve süpürüldü. Olayın hemen ardından sahaya inen ekipler, ilk gün içinde mekanik yıkama ve süpürmenin de bulunduğu toplam 11 araç ve 27 personel ile görev yaptı. İkinci gün ise çalışmalar, 3 araç ve 10 personel ile yürütüldü. Çalışmanın bitirildiği son günde ise içlerinde 3 damperli kamyonun da olduğu 35 araç ve 190 personel ile bölgedeki kirlilik ve çamur ortadan kaldırıldı.

-BASKINLARIN NEDENİ BETONLAŞMA-

Uzmanlar, İstanbul’da su baskınlarının en büyük nedenlerinin başında plansız kentleşme ve betonlaşma geldiğini ifade ediyor. Betonlaşma sebebiyle toprağın su emme oranı yüzde 30-40’lardan yüzde 1’e kadar düşüyor. Plansız kentleşme nedeniyle dere yataklarına kurulan mahalleler ise baskınlara davetiye çıkarıyor.