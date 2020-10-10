Hatay'da kundakçı terörü | Molotofla yakarak kaçtılar





Hatay'da iki gündür devam eden yangınların peş peşe bir birinden bağımsız yerlerde çıkan yangınların molotof kokteyleriyle ateşe verildiği iddiası kesinlik kazandı. Olayın görgü tanıkları Hatay ve ilçelerinde peş peşe çıkan yangınlarda parmağı olduğu iddia edilen 7 kişi yakalanarak sorgu altına alındı. 2 gündür devam eden yangınlarda 500 kadar itfaiye eri ile 140 araçla Hatay ve ilçe belediyeleri müdahale ederken, AFAD ve Orman Bakanlığı'na bağlı çok sayıda araç yahgınları söndürmek için yoğun çaba harcıyor.

Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül Belen katıldığı canlı yayında "Molotof atarak yangın çıkaranları görgü tanıkları var. Üç kişinin ellerindeki molotofları atarak kaçtığını gören vatandaşlar durumla ilgili bilgi verdi" dedi.

Bu arada yangın soğutma çalışması devam ederken Fatih Mahallesi Petekevler'de ikinci kez kundaklama olayı görüldü. Buradaki kundaklama olayında da 3 kişinin rol aldığı iddia ediliyor.

Hatay'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Hatay Valisi Rahmi Doğan yangın bölgesinde incelemelerde bulundu.

Hatay'ınveilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ekipleri, rüzgarında etkisiyle farklı noktalara yayılan alevleri çevrelemeye çalışıyor. Çeşitli illerden de takviye ekiplerin geldiği orman yangınında Hatay Valisi Rahmi Doğan da incelemelerini sürdürüyor. Arsuz ilçesi Nergizlik mevkiinde yanan alanları, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman'la beraber inceleyen Vali Doğan incelemelerini sürdürdü.

Yangında İskenderun Belediyesi Başkanı Fatih Tosyalı ile birlikte yangın noktasına gelen bir belediye personeli alevlerin arasında kalan kaplumbağayı kurtardı.

Eline aldığı kaplumbağaya su dökerek kendine gelmesini sağlayan Cemil Özdemir isimli belediye personeli, kaplumbağanın ayaklarında biraz tahribatın olduğunu söyledi.



Yaralı hayvanı veterinere götüreceğini belirten Özdemir, "Tesadüf olarak yanan alanın içerisinde bir kaplumbağa gördüm. Kaplumbağa kendini kilitlemişti ve baya sıcaktı. Burada bulduğum sudan kendine gelmesini sağladım. Ayaklarında biraz tahribat var. Veteriner arkadaşımızı aradım tedavisi için kaplumbağayı bekliyor" dedi.

Mersin'in Erdemli ilçesinden yangın söndürme çalışmalarına destek için gelen itfaiye ekipleri yanan alanların içerisinde gördükleri kaplumbağaya su dökerek yeniden hayat verdi. Ateşlerin arasında kalan hayvanı suyla serinleten itfaiye personeli daha sonra da kaplumbağaya kendi elleriyle su içirdi. Hayvanı uzun süre serinleten itfaiye personeli, kendine geldiğini hissedince de kaplumbağayı güvenli bir bölgeden tekrar doğaya saldı.

Diğer yandan karadan müdahalenin devam ettiği yangına sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan tekrar müdahale ediliyor.