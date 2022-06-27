Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir



Suriyeli'lerin olay çıkarmasından korkan Hatay Valiliği, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın şehre girişine izin vermedi. Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi. Çok sayıda gazeteci ile vatandaşın da Hatay ve Gaziantep'e gidişi "Bilet yok" gerekçesiyle hava yolu ile engellenmeye çalışıldı.



Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay'a girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu. Valiliğin kentteki etkinlikleri 1 hafta süreyle iptal etmesiyle girişine izin verilmediği bildirilen Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.

Hatay’daki Suriyeliler olay çıkarır diye Zafer Partisi heyetinin kente girmesi engelleniyor. Bu kentin teslim alındığını anlamına geliyor. Sizin işiniz Suriyeli korkusu ile Zafer Partisini engellemek değil güvenliği sağlamak #HatayKimin — Ümit Özdağ (@umitozdag) June 27, 2022



Adana'da dün partisinin 1’inci Olağan Adana İl Kongresi’ne katılan Ümit Özdağ, sabah saatlerinde bir dizi toplantıya katılmak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti. Adana'daki konuşmasında, Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” diyen Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu.

Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir. pic.twitter.com/eKArqoSXcu — İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) June 27, 2022

andarma tarafından yolu kesilen Özdağ'a valilik kararıyla kente girişinin uygun olmadığı bildirildi. Özdağ, burada yaptığı açıklamada, bölgede partililerle bekleyeceklerini, Hatay'a girmeden dönmeyeceklerini kaydetti. "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını savunan Özdağ, "Türkiye'deki tüm Zafer Partilileri Hatay'a bekliyorum" dedi.

Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği’nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Ümit Özdağ’ın gerçekten Hatay’a mayın getirdiğini zanneden zihniyet hudut koruyor. Sayısız kaçak, kayıtsız sığınmacı sınırlardan geçerken gözünü kapatanlar devletin güvenlik güçlerini milletin vekilinin yani milletin karşısına dikiyor.

Gi-de-cek-si-niz! pic.twitter.com/FvUnN8hDUb — ????Hande Karacasu (@KaracasuHande) June 27, 2022

ÇATAKLI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" dedi.



