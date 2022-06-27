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Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir

Suriyeli'ler tarafından adeta istila edilen hüney şehirlerimize, ilk kez bir parti lideri, il kongresine katılması Valilik ve İçişleri Bakanlığı tarafından yasaklandı. İlk kez bir Türk şehri, Türklere kapısını kapattı.

27 Haziran 2022 Pazartesi 14:57
Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir

Hatay | Suriyeli'ye serbest, Türk'e yasak şehir


Suriyeli'lerin olay çıkarmasından korkan Hatay Valiliği, Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın şehre girişine izin vermedi. Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi. Çok sayıda gazeteci ile vatandaşın da Hatay ve Gaziantep'e gidişi "Bilet yok" gerekçesiyle hava yolu ile engellenmeye çalışıldı.


Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın, bir dizi toplantıya katılmak için gitmek istediği Hatay'a girişine izin verilmedi, konvoyu durduruldu. Valiliğin kentteki etkinlikleri 1 hafta süreyle iptal etmesiyle girişine izin verilmediği bildirilen Özdağ, "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını söyledi.


Adana'da dün partisinin 1’inci Olağan Adana İl Kongresi’ne katılan Ümit Özdağ, sabah saatlerinde bir dizi toplantıya katılmak için Suriye sınırındaki Hatay'ın Reyhanlı ilçesine hareket etti. Adana'daki konuşmasında, Reyhanlı'da, Türkiye-Suriye sınırına, iktidara geldiğimizde tamamlamak üzere ilk mayını yerleştireceğiz” diyen Özdağ'ın konvoyu, Hatay'ın girişinde durduruldu.


andarma tarafından yolu kesilen Özdağ'a valilik kararıyla kente girişinin uygun olmadığı bildirildi. Özdağ, burada yaptığı açıklamada, bölgede partililerle bekleyeceklerini, Hatay'a girmeden dönmeyeceklerini kaydetti. "Hatay sınırına mayın döşeyeceğiz" açıklaması nedeniyle kente alınmadığını savunan Özdağ, "Türkiye'deki tüm Zafer Partilileri Hatay'a bekliyorum" dedi.

Jandarma yetkilileri, Hatay Valiliği’nin kararını Ümit Özdağ'a yazılı olarak sundu. Jandarma, valiliğin 1 hafta süreyle tüm etkinlikleri iptal etmesi nedeniyle Özdağ ile beraberindekilerin kente girişine izin verilmeyeceğini bildirdi.

ÇATAKLI: PROVOKASYONA İZİN VERİLMEDİ

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İbrahim Çataklı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Tek güç kaynağı yabancı düşmanlığı olan, iki gündür Hatay sınırına mayın döşeyeceğini söyleyerek kışkırtıcı bir yol izleyen, hayatı yalan ve provokasyondan ibaret birinin bu provokasyonuna, tahrikine izin verilmemiştir" dedi.


 

Son Güncelleme: 27.06.2022 15:08
Anahtar Kelimeler:
HatayÜmit ÖzdağZafer Partisi
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